Cómo avanza el proceso de transformación digital en los contadores

Se debe recopilar la información proveniente del flujo de trabajo humano y junto con algoritmos, transformar en mecánicas y autónomas diferentes etapas

Si hay un año que marcó un hito en la historia reciente del mundo fue este 2020, lleno de particularidades que nos obligaron a reinventarnos.

Como contadora y abogada lidié durante más de 20 años con la burocracia y complejidad del sistema tributario argentino. Al inicio de mi profesión he tenido que completar formularios manuales (cuando no existía el siap y se hacía en papel), y ejecutar una alta carga de tareas operativas que hoy son comprendidas como poco productivas, hasta contraproducentes diría, porque no motivan a las nuevas generaciones y nos vuelven a todos más ineficientes.

Debo confesar que poder mirar la profesión de cara al futuro, nos permitió incorporar a las Fuerza de Trabajadores Digitales y pensar para la firma la posibilidad de transformación en un Estudio 4.0.

En pocas palabras, los Trabajadores Digitales se encargan de la automatización robótica de procesos de negocios. Básicamente, el funcionamiento consiste en recopilar la información proveniente del flujo de trabajo humano y junto con algoritmos, transformar en mecánicas y autónomas diferentes etapas del proceso laboral, siendo una de las maneras más efectiva de optimizar los esfuerzos humanos.

Todo lo que se puede lograr mediante la incorporación de Trabajadores Digitales es realmente impresionante. No sólo para quienes llevamos años en el sector, sino también para quienes aún son junior o lo serán en el futuro, ya que a esas mismas personas le damos la oportunidad de desplegar desde el primer segundo su intelecto.

Para un proyecto de estas caracteristicas comenzamos por relevar todos los procedimientos que realizaban los contadores, identificamos 40 procesos plausibles de automatización y decidimos comenzar por 6 de ellos. Logramos resultados increíbles en poco tiempo, sobre todo con la Declaración Jurada de Ganancias y la carga de IVA donde la Fuerza Laboral Digital realiza en 18 minutos, lo que a cualquiera de nosotros nos costaba 6 a 8 horas de trabajo.

En el transcurso del mes en que analizamos la estructura operativa, surgieron cosas realmente enriquecedoras para ambos, la experiencia en el área resultó tan clave como la tecnología que ellos tan cuidadosamente incorporaron.

Juntos logramos adaptar la lógica fiscal al sistema de Blue Prism. De repente se hizo notable que lo imprescindible para cumplir objetivos es el trabajo interdisciplinario en equipo.

Con los logros obtenidos en el 2020 superamos todas las expectativas, confiamos que el 2021 será un gran año si observamos las cosas con una nueva mirada. Es momento de reinventarse y dejar atrás viejos modelos que solamente obstaculizan y entorpecen la misión de cada profesional.

Paola Resnicosky

Gerente de Transformación Digital

Lisicki, Litvin & Asociados