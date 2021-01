Los monotributistas enfrentan un salto al vacío: ¿qué pasa con la recategorización, según tributarista?

Rodríguez afirmó que las empresas están ante una total gran falta de certeza ante las iniciativas legislativas sin rumbo del Estado en todos sus niveles

El tributarista Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores, aseguró que estos son los momentos de mayor falta de certeza tributaria de los últimos tiempos.

Rodríguez afirmó que millones de contribuyentes del Monotributo enfrenta un salto al vacío por la falta de actualización de las escalas, frente a la próxima recategorización.

El siguiente es un resumen del diálogo con iProfesional:

-¿Diría que estamos transitando la mayor falta de certeza tributaria de los últimos tiempos?

-Sí, absolutamente. No hay un rumbo claro de lo que van a ser las instrucciones en materia tributaria, no sólo en el ámbito del Estado nacional, también en las provincias e incluso los municipios. El Estado argentino tiene una deficiencia de financiamiento muy grande, al haber cerrado las posibilidades de fondearse en los mercados. Y hay una voracidad enorme de todos los fiscos, que van emanando normas a cuenta gotas y no hay datos de cuál es el rumbo en ninguno de los estamentos de gobierno.

-¿En qué se ve ese avance del Gobierno sobre los contribuyentes?

-Se acaba de mandar un proyecto al Congreso para dar marcha atrás con la reducción de Ganancias a las sociedades y ya se dejó de lado el Pacto Fiscal. De esta manera, el Gobierno desanda el camino que había comenzado el ex presidente Mauricio Macri hacia una baja de la carga fiscal. El fundamento de la derogación de la baja a 25% de Ganancias para las sociedades es que no favorece la llegada de capitales extranjeros ni nacionales y, en cambio, desfinancia al Estado. Y, por otra parte, hoy las provincias tienen vía libre para aumentar impuestos sin control, porque no hay voluntad política de poner un límite.

-¿Esto cómo afecta a las empresas?

-Arrancó 2021, y las empresas que empiezan el ejercicio el 1 de enero, lo hicieron con la tasa vigente de Ganancias de 25%. Hoy el proyecto de ley indica que será de 30%. Esos 5 puntos trastocan cualquier proyección que pueda hacer cualquier emprendedor. Hoy estamos enviando reportes al exterior y también para compañías locales en un clima de total incertidumbre.

Los monitributistas no pueden sostener el pase al pago de IVA y Ganancias

Los cambios en el Monotributo

-¿Y qué ocurre con los pequeños contribuyentes del Monotributo?

-Cuando se aprobó el Monotributo en 1998, se estableció que el Poder Ejecutivo tenía discrecionalidad para actualizar las tablas y los montos a pagar del régimen. Esto generó muchos años de críticas y pedidos de cambios de los Consejos Profesionales. En 2016, se cambió la ley, durante la primera reforma del impuesto hecha por Macri, dando automaticidad a la actualización de las tablas sobre la base del índice de movilidad jubilatoria. Cuando desapareció ese índice, perdimos la actualización, pero el próximo 20 vence la recategorización. Y tiene que hacerse con las tablas viejas. Esto implica que muchos superen los parámetros y tengan que pasarse al régimen general. En paralelo, hay un proyecto de ley según el cual en la medida en que los que no superen en más de 25% esos parámetros, podrán reingresar al Monotributo. Entonces en días muchos tendrían que salir del régimen, para luego tener que volver a ingresar. La situación es de total incertidumbre en un régimen que cobija a millones de contribuyentes para que no tengan que dar un salto al vacío. Sería oportuno que se postergue dos meses la recategorización y no sólo hasta el próximo 31, pero de fuentes oficiales, la AFIP considera que hay trabas legales. Al no hacerlo, los contribuyentes y asesores no saben qué hacer, porque parece absurdo. El pago de Ganancias para el monotributista es insostenible y con el IVA deja de tener sentido su actividad para muchos, ya que tienen que absorberlo y pierden alrededor de 18% de rentabilidad. Acá el problema no es el Monotributo, sino Ganancias, que ha perdido la equidad y la progresividad, ya que los contribuyentes lo están pagando sobre sus consumos.

-¿Y qué puede pasar con el ajuste por inflación?

-En 2017 se planteó que por 3 años quedaba condicionado a los guarismos de inflación. Pero el cuarto año, correspondía el cómputo libre del 100% del ajuste por inflación para las empresas. Esto es 2021. Sin embargo, es muy probable que se diga que se va a aplicar en sextos. Pero eso no se puede informar ahora. Lo que se plantea es que los asesores fiscales estamos con los ojos cerrados porque nos salta la perdiz en cualquier momento y cambian las reglas de juego.

El plazo del impuesto a la riqueza

-¿El impuesto a la riqueza es transitorio? ¿O vino para quedarse?

-El impuesto a la riqueza viene a paliar esta difícil situación, bajo el axioma de pedirles que aporte más a los que tienen más. Pero si bien se lo enmascara en este axioma para afirmar que es por única vez. Pero si la situación de emergencia sigue, no podemos descartar que se extienda el plazo. Esta es otra situación preocupante, porque se aprobó hace un mes y no sabemos cómo va a operar. Son muchos los aspectos a establecer, cuándo vence, si va a haber un anticipo, si va a hacer autodeterminado o lo va a definir la AFIP sobre base presunta sobre la base que tiene vinculada a Bienes Personales. Y el contribuyente muchas veces necesitará prever cuánto tendrá que pagar, porque esto le exigirá liquidar posiciones financieras en el exterior o incluso vender propiedades. Con la economía tan parada, se necesitan al menos algunas precisiones.

El impuesto a la riqueza podría prorrogarse

-Los contadores vienen siendo muy críticos de las normas de la AFIP sobre planificaciones fiscales…

-Se trata de una resolución de la AFIP por la que todos los contribuyentes y sus asesores tienen que informar las planificaciones fiscales que hay transitado y cualquiera que proyecten a futuro respecto de impuestos nacionales. Ni siquiera es una ley o un decreto. Esto crea una total incertidumbre en los contribuyentes. Los contadores tendríamos que desistir del secreto profesional respecto de la información de nuestros clientes. Además, se sabrá qué informar a partir de un programa informático que incorporará las preguntas del caso. No sólo es muy criticado sino que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y muchos Consejos en forma individual presentaron medidas cautelares en la Justicia para que se suspenda esa norma. Vence a finales de enero, salió en octubre y todavía no se conoce en qué consiste, a pesar de que obliga a todos los contribuyentes, los contadores y cualquier otro profesional que los haya asesorado. Esto en el mundo existe, pero está circunscripto a casos puntuales de grandes fortunas que se localizan en paraísos fiscales u organizan trusts. En Argentina alcanza tanto al gran empresario como a cualquier pyme.

-¿Se viene una reforma tributaria?

-Esto lo planteó el diputado Carlos Heller, con gran influencia en la coalición que gobierna el país. Heller planteó en los medios que se está evaluando una reforma tributaria para dotar de mayor simplicidad y equidad al sistema impositivo. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, también lo indicó en el ámbito de entidades profesionales. La idea sería que tenga más carga tributaria quien tiene mayor capacidad de pago. Pero no sabemos si esto impactará en los impuestos directos, como Ganancias o Bienes Personales, o los tributos al consumo, tales como IVA, internos, los aduaneros. El problema es que los directos pueden recibir cambios antes de que venza el período fiscal e impactan en la liquidación del año en curso. Se pide que las reforman tengan suficiente previsión para los contribuyentes, que se emitan en un ejercicio y entren en vigor al siguiente. De esta manera, permitirán a las empresas hacerse más eficientes, modificar estructuras, modificar su actividad, si es necesario. Lo contrario ahuyenta las inversiones productivas e incentiva a los contribuyentes a refugiarse en inversiones seguras, a no tomar personal, en esta situación tan difícil de la economía.