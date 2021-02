Construcción: diputados aprobarán un nuevo blanqueo atado a beneficios tributarios para nuevas obras, qué dicen los expertos

Un proyecto de fomento a la construcción a cambio de un nuevo blanqueo de fondos en el exterior avanzará en Diputados, pero descreen de su éxito

La Cámara de Diputados incluyó en el temario de la sesión de mañana jueves la aprobación del proyecto que busca fomentar la construcción de obras privadas nuevas, junto a un nuevo blanqueo de moneda en el exterior.

Los incentivos alcanzan no sólo a la construcción de obras desde cero sino también a la ampliación de obras preexistentes bajo determinados requisitos.

El proyecto propone los siguientes incentivos impositivos, enumeró Sebastián M. Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios:

-La eximición del Impuesto sobre los Bienes Personales por hasta dos períodos fiscales.

-La posibilidad de computar un pago a cuenta de Bienes Personales.

-El diferimiento del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) en determinados casos.

El diferimiento del Impuesto a las Ganancias es una medida importante

El beneficio en Ganancias

El diferimiento de Ganancias o el ITI es importante, por ejemplo, en el caso que una persona humana venda un terreno a una empresa constructora que realizará la obra privada nueva y al finalizar la misma le entregará unidades en pago del terreno, indicó Domínguez.

De no existir el diferimiento, la persona humana al momento de vender el terreno debería tributar Ganancias o ITI, según corresponda.

Esto genera un problema porque al momento vender el terreno no hay disponibilidad de fondos, sin embargo se genera el impuesto, advirtió Domínguez.

El diferimiento propuesto permite tributar el impuesto con posterioridad, al momento de la recepción de las unidades a cambio, en el ejemplo citado, puntualizó Domínguez.

Sin embargo, se deberían crear condiciones propicias para fomentar las inversiones. El cambio constante de las reglas de juego, dentro de las cuales encontramos el incremento de la presión fiscal, puede hacer que los inversores se vean en la duda acerca de invertir o no, enfatizó Domínguez.

Se pueden preguntar: hoy eximen de Bienes Personales por dos períodos fiscales; mañana, cuando tenga que pagar, ¿aumentarán la alícuota nuevamente?, explicó Domínguez.

Por otro lado, el efecto de la ley de alquileres ha generado que muchos propietarios retiran sus inmuebles de la oferta para alquilar. Nos podemos preguntar también si este régimen de promoción de construcción de obras privadas nuevas se verá afectado también por ese efecto, añadió.

El nuevo blanqueo

El último blanqueo fue exitoso. Sin embargo luego del mismo, se cambiaron las reglas de juego, dijo Domínguez.

En el Impuesto sobre los Bienes Personales iba a aplicarse con alícuota del 0,25%. Pero hoy trepa hasta el 1,25% por bienes en el país y el 2,25% por bienes en el exterior, recordó el experto.

En ese contexto, se suma el impuesto extraordinario de la riqueza, apuntó Domínguez.

Estos antecedentes más otros cambios de las reglas de juego, ponen en duda el resultado que puede llegar a tener este nuevo blanqueo, aseveró Dominguez.

En tal sentido, el proyecto sólo podría servir para casos puntuales de gente que quiera aprovechar los precios muy baratos de la construcción en dólares hoy, pero siempre que tengan fondos en blanco, nunca blanqueando divisas no declaradas, para los que no hay confianza, afirmaron los expertos.

En tal sentido, el contador Félix Rolando explicó que el Poder Ejecutivo Nacional propicia a través de un proyecto, entre otras medidas tributarias, un beneficio para los sujetos que declaren la tenencia de moneda extranjera o nacional en el país.

Si bien los sujetos que informen tales tenencias deberán abonar un impuesto especial, no deducible del Impuesto a las Ganancias, quedan beneficiados de la obligación de informar la fecha de compra de tales tenencias y el origen de los fondos.

Asimismo, no se le aplicará la presunción correspondiente al incremento patrimonial no justificado, y quedan liberados de toda acción civil, comercial, y penal, y eximido de los impuestos que hubiesen omitido declarar como consecuencia de las tenencias informadas, precisó Rolando.

Las tasas, que van de 5% a 25%, comparadas en forma nominal, parecen ser muy significativas con relación a las establecidas en regímenes anteriores de sinceramiento, puntualizó Rolando.

El blanqueo es sólo de activos financieros y podría fracasar

Pocas chances de éxito

"En mi opinión un proyecto de este tipo está destinado al fracaso, y sólo podría significar una solución para casos puntuales", indicó Rolando.

Un régimen de sinceramiento, debiera abarcar básicamente todos los bienes del patrimonio de la persona y no sólo las tenencias en moneda, añadió Rolando.

Pero, fundamentalmente, este tipo de regímenes deberían establecerse dentro de un marco de confianza en el sistema económico y seguridad jurídica, que aliente a las personas a explotar económicamente sus bienes dentro del país, alertó Rolando.

En general los bienes se encuentran ocultos (o improductivos) no sólo por una razón tributaria (elusión o evasión) sino fundamentalmente por la ausencia de confianza que existe en volcarlos al sistema económico argentino, enfatizó.

Debiera revertirse en primer lugar esta situación, luego los regímenes de sinceramiento son un complemento, concluyó.

Por su parte, Silvia Villarino, de PwC Argentina, sostuvo que "no están dadas las condiciones económicas ni políticas".

Aun cuando se propiciara junto a una reforma impositiva integral, la falta de seguridad juridica actual desalienta este tipo de iniciativas, afirmó Villarino.

Además, este tipo de proyectos deben ir acompañados de medidas que persigan la baja del gasto público, tema que por el momento no parece estar en la agenda, advirtió Villarino.

Alberto Mastandrea, de BDO Argentina, opinó que "es una medida que no tendrá éxito hasta tanto el Gobierno ponga en conocimiento cuál es el plan económico y brinde previsibilidad a los distintos actores económicos".

"En Argentina asistimos a una crisis de confianza", remarcó Mastandrea.

Además existe una sensación de pérdida de seguridad jurídica respecto a la propiedad privada, agregó.

Hasta tanto no existan acciones concretas en las que el Gobierno exhiba que es un bien jurídico que va a proteger, no veo que los contribuyentes se inclinen por refugiarse en aquello que no es seguro, remarcó Mastandrea.