Así es el proyecto para no pagar más Ingresos Brutos en Provincia e incluirlo en el Monotributo de la AFIP

Los pequeños contribuyentes de Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires pagarán este impuesto dentro del Monotributo nacional, como un componente más.

De esta forma, las pymes bonaerenses no deberán presentar la declaración jurada mensual ni anual de Ingresos Brutos ni general el correspondiente VEP y pago mensual del impuesto, explicó el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

El pago de Ingresos Brutos para las pymes bonaerenses se calculará como una suma fija de acuerdo a diversas categorías, en lugar de los porcentajes de una alícuota sobre la facturación, dijo Girard.

El funcionario indicó que en estos momentos se intenta definir cómo graduar esas sumas fijas para que "no alienten el enanismo fiscal", aunque aclaró en conferencia de prensa que "no es tan complicado como con el Monotributo, porque el pasaje es más simple y no se acumulan deudas".

La contracara de que desaparezca todo el trámite del pago de Ingresos Brutos para la pyme bonaerense será un "trámite interestatal", dijo Girard, por el que la AFIP deberá liquidar a ARBA las correspondientes sumas recaudadas.

Las pymes y las retenciones

A este beneficio de la simplificación impositiva, precisó Girard, se sumará otro de disminución de la presión financiera, debido a que se excluirá a estos pequeños contribuyentes de todos los padrones de regímenes de retención.

Esto incluye a las retenciones bancarias o Sircreb, y a las retenciones en tarjetas de crédito.

Desde el punto de vista de ARBA, esta medida va a incrementar la cobrabilidad de Ingresos Brutos y también va a hacer crecer el padrón de los inscriptos, manifestó Girard.

Esto se debe a que la pyme bonaerense, cuando se dé de alta en el Monotributo en la AFIP, automáticamente será inscripta en Ingresos Brutos provincial.

El cálculo de Girard es que 1 millón de monotributistas son contribuyentes de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires.

Dos nuevas moratorias

Girard completó otro anuncio del gobernador Axel Kicillof en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, al referirse a dos moratorias que otorgará la provincia.

Uno de esos perdones fiscales es de orden general para todos los que en mayor o menos medida hayan sido afectados por la pandemia, y el otro busca beneficiar a los agentes de recaudación a quienes no se alcanzó con la moratoria de 2020, puntualizó Girard.

La moratoria de alcance general es para contribuyentes afectados por la pandemia y ofrece pagar deudas impositivas impagas en 24 cuotas a una tasa fija que determinará la reglamentación.

Esta moratoria es para deudas en los impuestos patrimoniales: inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas, pero estará vigente tanto para particulares como para empresas.

Se busca beneficiar a 3 millones de contribuyentes, comentó Girard, y puntualizó que se espera una recaudación de $4.000 millones, con un criterio conservador según el cual sólo se acogería a la Moratoria 10% del stock de deuda que alcanza a $40.000 millones.

El perdón alcanzará a personas que incurrieron en deudas en 2020 y también a aquellas a las que durante el año pasado ya se les inició juicio de apremio para el cobro de sus pasivos tributarios, explicó Girard.

Se trata de una moratoria porque habrá quita de intereses, multas y recargos, la que se otorgará en forma progresiva según el grado de afectación de la pandemia y el tamaño de la empresa, alertó Girard.

Se perdonará 100% de las multas, intereses y recargos a las empresas más afectadas por la pandemia, según las actividades que establezca la reglamentación.

A su vez, habrá quita de 90% a las microempresas, el 80% a las pequeñas, el 70% a las medianas compañías y el 35% al resto.

También se graduarán los perdones de acuerdo al momento de ingreso a la Moratoria lo que va de 90% a 50% para las microempresas, y de 35% a 10% para el resto.

Agentes de recaudación

Hay dos universos de agentes de recaudación de Ingresos Brutos en problemas, los que no depositaron en tiempo y forma lo retenido, y quienes omitieron retener.

Ninguno de estos agentes fue incluido en la moratoria pyme de 2020, recordó Girard.

Sin embargo, dijo el funcionario, el año pasado la crisis hizo que creciera en forma exponencial el incumplimiento de este universo de responsables, lo que afectaría a 3.800 empresas.

La graduación de la quita de multas, intereses y recargos también va a 90% para las microempresas hasta 10%.

Las cuotas que ofrece esta segunda Moratoria también son 24, igual que en el perdón más general.

Las tasas, en cambio, serán muy altas, mucho más altas que en el otro régimen, porque se trata de una defraudación, manifestó Girard.

"Se trata de un reclamo de las empresas que están embargadas y no son sujetos de crédito. El cierre de firmas provoca la caída del empleo, y sin demanda y consumo, no se reactivará la economía", remarcó Girard.