Ganancias: las 10 claves del proyecto que el Senado convertirá en ley

La Cámara de Diputados votó este domingo, en un día inhabitual para las sesiones, el proyecto de ley del oficialismo que eleva a $150.000 el umbral a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan el impuesto a las Ganancias.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y consensuada con todas las centrales obreras, que forzaron cambios al texto original para incorporar mejoras.

El texto establece que los trabajadores que ganen por debajo de $150.000 brutos mensuales dejarán de pagar Ganancias, y aquellos salarios de entre $150.000 y $173.000 tendrán deducciones especiales que serán determinadas por el Poder Ejecutivo a través de una fórmula matemática.

En el caso de los jubilados, el "piso" pasará de seis a ocho haberes mínimos, y aquellos que además perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio.

Durante el debateen Comisión se resolvió que la ley será retroactiva al 1 de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago de Ganancias.

Se agregó también la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantuvo el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Por otra parte, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -$67.000 al año, es decir $5.590 mensuales-.

Asimismo, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años; y finalmente, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia.

La ley tendrá un costo fiscal superior a $47.600 de pesos, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto de Impuesto a las Ganancias que sube el mínimo del tributo para los trabajadores a $150.000 llegó a un texto unificado luego de que los diputados siguieron agregando beneficios a pedido del sindicalismo.

El proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa para eximir de Ganancias tiene las siguientes características:

1. Se sube el piso de Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia a $150.000, beneficiando especialmente a los solteros.

2. El aguinaldo no se sumará al monto para llegar a los $150.000.

3. Ese valor de $150.000 será actualizado anualmente con la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

4. El mecanismo para sacar a 1.267.000 trabajadores y jubilados de la órbita del Impuesto a las Ganancias no toca la base del gravamen sino uno de los componentes del Mínimo no Imponible, que se denomina "deducción especial".

5. En concreto, la deducción especial deberá incrementarse todo lo necesario para que nadie que cobre por debajo de $150.000 pague el Impuesto a las Ganancias.

6. Se calcula que el proyecto le costará al Estado una pérdida tributaria de $40.000 millones, la que será pagada por las empresas con una suba de Ganancias desde el 25% que deberían haber empezado a pagar este año, a una tasa efectiva de casi 40%.

7. El texto incluye una facultad al Poder Ejecutivo para que aumente las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.

8. También establece un piso para las jubilaciones, las que recién pagarán el impuesto cuando superen los ocho haberes mínimos garantizados, actualmente $152.280.

9. Ratifica que será de 1,5 el múltiplo para la deducción especial de autónomos, cuando se trate de nuevos emprendedores o nuevo profesionales. Pero no les da ninguna mejora.

10. En resumen, pagará el Impuesto a las Ganancias solo 10% de los contribuyentes con mayores ingresos, las jubilaciones de privilegio y muchos profesionales autónomos.

Uno de los miembros informantes del proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien destacó que con los cambios introducidos a la ley "sólo el 7% de los trabajadores y trabajadoras registrados quedarían alcanzados" por el tributo.

"Es un proyecto de mucha trascendencia, porque lo que estamos discutiendo tiene que ver con una cuestión muy importante para muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país", arrancó el diputado del Frente de Todos al tratarse el último tema.

El oficialista recordó que "en los últimos años (en referencia al gobierno anterior) tuvimos un cambio sustancial" que fue que se pasó de un 10% de trabajadores alcanzados por el impuesto a "un 25%, es decir uno de cada cuatro trabajadores alcanzados".

En tanto, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, remarcó que "estamos en el medio de una pandemia, en la puerta de la segunda ola, y la Argentina va a hacer un esfuerzo fiscal de alrededor de 50 mil millones de pesos para que miles de cientos de trabajadores y trabajadoras recuperen el valor adquisitivo de sus salarios".

Otro aspecto que subrayó fue uno sobre el cual Juntos por el Cambio planteó disidencias, y es el referido a "la posibilidad de que un ingreso extra por fuera de la jubilación hasta el tope de 167 mil pesos" no les imposibilite poder acceder la beneficio de la deducción especial.

El primer opositor en hacer uso de la palabra durante el debate fue el santafesino del Pro Luciano Laspina, quien inició aclarando que ese gravamen "no es un invento de Perón" y sostuvo que es "el impuesto más progresivo que se conoce, y por lo tanto se aplica en todas las economías del planeta".

"Para los que no saben de impuestos, solo acá en la Argentina el pseudo progresismo sube Ingresos Brutos, que pagan los pobres, y bajan impuesto a las Ganancias, que pagan los que ganan 650 mil pesos", disparó el macrista.

Aclaró luego que "por supuesto que estamos a favor de pagar menos", pero advirtió que 8% de lo que se paga en un supermercado son Ingresos Brutos, "que el Pacto Fiscal que ustedes derogaron empezó a subir de manera salvaje en todas las provincias. Cuando uno paga en un supermercado, 41% de lo que se paga son impuestos…".

A su turno, el legislador Hugo Yasky, quien además tuvo protagonismo en el debate en comisiones por su rol también de secretario general de la CTA de los Trabajadores, calificó a la ley como "un pequeño acto de justicia".

"Sabemos que estamos en una situación difícil, pero también sabemos que este proyecto del compañero Sergio Massa, fue apoyado por todas las centrales sindicales, tuvo el aporte de la Comisión de Trabajo en pleno, y tuvo el aporte de más de 70 gremios", destacó.

Para el diputado, la ley "va a significar resarcir a un sector muy importante de nuestra sociedad de una situación totalmente injusta". Y, criticando a la gestión anterior, cargó: "Le bajaron los impuestos a los sectores del poder económico, a las cerealeras, a los que especulan financieramente, a los dueños de los huevos de la gallina de oro".

"Necesitamos empezar a discutir ley por ley la forma de avanzar hacia un país que sea más justo", sostuvo y afirmó que tiene que ser a partir de la idea de "la movilidad social ascendente, que es la de que se puede progresar trabajando" porque "no se puede construir un país que viva solo del monetarismo y la especulación financiera".

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, observó que "no haber abordado la cuestión del piso del mínimo no imponible es un limitación de carácter negativa, que puede estar en peligro rápidamente". "El achatamiento de la pirámide tiene consecuencias negativas", continuó, además de recordar a "los que han quedado excluidos, que no es un número menor".

El radical dijo que no "iba a entrar" en contestar las chicanas del oficialismo sobre la promesa incumplida durante el gobierno de Mauricio Macri respecto a Ganancias, pero rememoró que "en el 2016 era 15 mil pesos, después de 13 años el mínimo no imponible, y todo el mundo festejó y se alivió cuando paso a 43 mil pesos, y cuando se modificaron las escalas y cuando se modificaron las exenciones".

"Argentina es uno de los países en el que los contribuyentes pagan la alícuota máxima de impuestos con niveles de salarios menores, en comparación con todos los países más o menos desarrollados. Argentina se está convirtiendo en un infierno tributario; estamos escalando ya el 32% de la presión tributaria. Con cualquier gobierno, si sigue por ese camino, no nos va a ir bien. Se incineran las empresas y los trabajadores, y por supuesto no vienen inversiones", alertó el cordobés.

Finalmente, el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, recordó que el incumplimiento de la promesa de campaña de Macri sobre Ganancias "no fue locura, no fue un error, ni fue promesa de campaña, fue una decisión política que tenía que ver con mentir" y que tuvo a los medios "como escudo y propagador de esa mentira".

El líder de La Cámpora asoció que la diferencia que hubo en el balotaje de 2015 entre Macri y Daniel Scioli, que fue por 678.734 votos, se trató de "trabajadores que se pueden haber ilusionado, que creyeron en la palabra de Macri", porque ese número equivalía a "el doble que hubiera estado alcanzado" si esa medida se tomaba.

"Hubo una decisión política de ganar la elección a como fuera", expresó el oficialista y entonces se refirió a "una segunda decisión política" que fue la eliminación de las retenciones, que significó "48 mil millones de pesos en ese momento". "Se plantó más trigo, el problema es que el pan cada vez costaba más caro", apuntó, para preguntarse: "¿Por qué? Porque exportaban todo. ¿Y por qué exportaban todo? Porque se decide también extender el plazo para liquidar las divisas de exportaciones".

El presidente de la bancada oficialista analizó que "las grandes cerealeras podían liquidar sus divisas en el exterior, no traer el dinero a Argentina, entonces se entra a resentir el propio plan económico del gobierno, porque no ingresan (dólares) y el gobierno sale a buscar financiamiento afuera. Esto fue lo que sucedió".