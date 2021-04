El titular de ARBA cargó contra Mercado Libre: qué duro reclamo le hizo a Galperin

El titular de ARBA Cristian Girard respondió a unas palabras que el empresario argentino Marcos Galperin publicó en su cuenta de Twitter

El titular de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, criticó duramente al CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, y le reclamó que pague los impuestos en el país.

"Recién escuchaba que mencionabas a un exempresario argentino y ahora uruguayo, Galperin, que hablaba de Capitalismo y Democracia", dijo Girard en una entrevista en C5N, y agregó: "Democrático es pagar los impuestos".

Esto se refería a un dicho publicado en Twitter por el empresario sobre los beneficios del trabajo en conjunto entre Capitalismo y Democracia.

El director del ente recaudador bonaerense advirtió que es democrático que se discuta cómo se debe financiar el Estado pero que no lo es dejar un país frente al resultado de unas elecciones.

"Cuando no te gusta cómo vienen las elecciones o el resultado de las elecciones en tu país irte a otro lugar porque no querés pagar impuesto me parece profundamente antidemocrático, lejos de ser democrático", sentenció.

La reflexión de Galperín que causó el debate

El fundador de Mercado Libre publicó unos días atrás en su cuenta de Twitter un mensaje haciendo referencia a la campaña de vacunación en Estados Unidos y el aumento de las posibilidad de empleo.

"En Estados Unidos la oferta de vacunas ya supera la demanda. El desempleo baja fuertemente, la creación de nuevos empleos sube también muy fuerte y aunque aún hay menos empleos que un año atrás, todo indica que la crisis terminó", decía en su tuit.

Y a continuación reflexionaba sobre el tema: "1) Probablemente está situación ayude a que más vacunas fluyan a los muchos países que no tienen suficientes. 2) El Capitalismo y la Democracia, ensamblados, demuestran una vez más, que aún con sus defectos, son por lejos el mejor sistema existente", advertía.

En Estados Unidos la oferta de vacunas ya supera la demanda. El desempleo baja fuertemente, la creación de nuevos empleos sube también muy fuerte y aunque aún hay menos empleos que un año atrás, todo indica que la crisis terminó. https://t.co/6Z30Xmr85y — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 23, 2021

Quién es el argentino más influyente de Internet

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, se posicionó como el argentino más influyente de internet en una encuesta realizada por el Laboratorio de Tendencias Digitales (Digital Trending Lab) de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral.

Detras de Galperín, las primeras personas que aparecen son el presidente Alberto Fernández, quien ocupa el segundo puesto, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupa el puesto número 3.

Ya fuera del podio, en el cuarto puesto, se ubica el futbolista del Barcelona Lionel Messi. El rosarino es el único deportista que figura entre los influyentes en las cuatro ediciones de esta encuesta. En ediciones anteriores también han tenido presencia otros deportistas que triunfaron en el exterior, como Emanuel Ginóbili.

En el quinto puesto del listado se encuentra el ex presidente Mauricio Macri. Cabe mencionar que en 2019 las tres figuras políticas mencionadas habían aparecido en otro orden: Mauricio Macri (#3), Alberto Fernández (#6) y Cristina Kirchner (#5).

El análisis de los datos

Según el análisis que hizo el Director de la entidad y que publicó Perfil, la tabla de posiciones conserva cierta lógica a lo largo de los años. Siempre el más notable es el Presidente del país.

"Es el Presidente del país y todo lo que hace/dice, siempre está reflejado en todas las redes sociales y outlets de noticias"; "Es el Presidente de la Argentina y su discurso siempre influye en la opinión pública"; "Principal voz del país" y agregan varias acotaciones en este sentido. Es influyente por ser el Presidente, por el cargo que ocupa, etc. Esta influencia funcional se potencia si el Presidente tiene mucha intervención en Twitter, como es el caso, tanto de Alberto Fernández, como de Mauricio Macri, aunque con estilos completamente distintos.

Algunos encuestados analizaron esta presencia de Fernández en Twitter en el contexto de la pandemia, que mostró la crisis de descontento y deslegitimación de las convicciones.

Con pocos votos cada uno, también hay una representación amplia, más acusada en esta muestra que en los sondeos de opinión política, de algunos políticos y representantes de derecha como Roberto Cachanovsky, Viniana Canosa, Loris Zanatta, Agustín Laje, Javier Milei o José Luis Espert. Dentro de este grupo, el más votado en este grupo es Milei. Por otro lado, la figura transversal del papa Francisco siempre entra dentro de los más votados, aunque este año tuvo menor cantidad de elecciones.

El empresario Martín Migoya, creador del unicornio argentino Globant, que desarrolla software para todo el mundo, también figura entre los más votados. Detrás de Galperin, Migoya es el único gran empresario que se mantuvo entre los más votados en las últimas cuatro ediciones de la encuesta.

Aunque no ingresó en top ten, el experto en robótica y emprendedor Mateo Salvatto debuta entre los más votados en la encuesta. Salvatto cobró relevancia a raíz de su aparición en varios programas de televisión. Con solo 22 años, es uno de los más jóvenes de la lista.

Además de políticos, empresarios y expertos en el mundo digital, en el ranking también aparecen periodistas. Entre ellos se encuentran Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Daniel Hadad. Cabe mencionar que durante el 2020 Infobae se consolidó como uno de los diarios digitales más leídos de la Argentina y de otros países de la región, como Chile y México.