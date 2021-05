Nuevas restricciones: ¿podrá trabajar el servicio doméstico?

Diego Santilli adelantó que en la Capital quedan suspendidos los comercios de servicios y anticipó que, probablemente, el trabajo doméstico también

Luego de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara un cierre estricto, en línea con lo consensuado con Alberto Fernández, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, brindó algunas precisiones sobre las nuevas medidas. "El objetivo de esto que se ha dispuesto es bajar la circulación lo máximo posible para lograr cambiar la curva de casos de contagios", señaló en diálogo con Síntesis, por eltrece.

Consultado por la funcionalidad del servicio doméstico, respondió: "Falta la letra fina del decreto, que la vamos a tener mañana por la mañana, pero en principio solo van a poder circular los trabajadores esenciales, como fue en su origen".

Luego, especificó: "Por el momento, sin ver la letra fina, es solamente esenciales, por lo cual no queda alcanzado el servicio doméstico".

Nuevas restricciones: ¿podrá trabajar el servicio doméstico?

Además, explicó que no se puede ingresar a los comercios no esenciales, que "deberán trabajar de la puerta hacia fuera". Así, aclaró que el área de servicios no podrá funcionar, es decir: peluquerías, salones de belleza y demás locales a los que uno deba ingresar para ser atendido. "Por los próximos 9 días, no podrán funcionar; a partir del 31, volvemos a la modalidad actual".

"Entendemos a todos, la angustia, el cansancio y el no llegar a fin de mes. Venimos trabajando en la salud integral, que también implica proteger los puestos de trabajo y a las pymes. La realidad es muy dura y difícil, pero tenemos que dar este paso que no deseamos para nada", agregó.

Por otro lado, al hablar sobre la Copa América, que se realizaría en la Argentina, dijo: "Tendrán que definir las autoridades nacionales y las epidemiológicas qué determinación toman respecto del futuro sobre la Copa América. Es una definición hacia adelante".

Aportes para el personal doméstico: nuevos valores

Asimismo, el Gobierno decidió aumentar los aportes por jubilación y obra social que deben pagar los empleadores por el personal doméstico que tenga contratado, una suba que estaba pendiente. La medida se confirmó a través de la Resolución General 4993/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

De esta manera, las autoridades nacionales cumplieron con el ajuste de los montos de las cargas previsionales de los trabajadores de casas particulares, según la cantidad de horas que presten servicio por semana y su condición (activo o jubilado).

De acuerdo con la ley vigente, esta cifra se debería incrementar "anualmente y en forma automática, en igual proporción y en la misma oportunidad en que tenga lugar la actualización correspondiente al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes".

Sin embargo, el último aumento previsto nunca se llegó a implementar debido a que, poco después de asumir, el presidente Alberto Fernández declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, la cual se amplió ante la llegada de la pandemia del coronavirus.

Por esta razón, la AFIP consideró "necesario" realizar esta suba "respecto de los aportes y contribuciones que se devenguen durante los períodos mayo a diciembre de 2021″, con el objetivo de "garantizar el goce de las prestaciones" por parte del personal de esta actividad y "mantener el debido financiamiento de los subsistemas de la seguridad social".

Con la firma de Marcó del Pont, el Gobierno precisó de cuánto será el aumento de las cargas sociales para el personal doméstico, aunque se aclaró que el importe correspondiente a la Cuota de Riesgo del Trabajo no se modificó en esta oportunidad.

De esta manera, se estableció que por cada trabajador activo mayor de 18 años, el empleador deberá pagar $464,22 cuando trabaje hasta 12 horas semanales; $764,14 cuando esté en servicio hasta 16 horas, y $2.232,98 cuando cumpla funciones por más de ese tiempo.

En tanto, para los menores de 18 años pero mayores de 16, esos montos serán de $423,87 cuando haga hasta 12 horas semanales; $683,46 si realiza hasta 16 horas de tareas, y $2.115,30 cuando esté en servicio por más de ese tiempo.

Por último, en el caso de los empleados jubilados, las cifras pasarán a $349,90 cuando trabaje hasta 12 horas semanales; $552,31 cuando sea contratado por hasta 16 horas, y $824,11 cuando supere esas horas.

Estos incrementos ya se encuentran vigentes y, como se mencionó anteriormente, "resultarán de aplicación respecto de los aportes y contribuciones que se devenguen durante los períodos mayo a diciembre de 2021″.

Por último, se precisó que "a partir del período devengado enero de 2022″, se volverá a implementar el mecanismo de ajuste automático que marcaba la norma original y que se basa en la actualización del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

A continuación, la tabla de valores actualizadas ara trabajadoras mayores de 18 años:

Para trabajadoras menores de 18 años pero mayores de 16 años:

Para trabajadoras jubiladas:

Personal doméstico: escala salarial 2021

Con el aumento del Salario Minimo, Vital y Móvil (SMVM), que para los mensualizados pasa a $24.408 en mayo, el salario mínimo del empleo doméstico encuadrados en la categoría Tareas Generales "con retiro", que abarca al 78% de los trabajadores, quedó por debajo de esas cifras. Cabe preguntarse cómo queda la escala salarial Argentina 2021 para el empleo doméstico.

La remuneración mínima de la mayoría del empleo doméstico, luego del aumento de abril del 10%, es de $22.765, y el valor no se ajusta automáticamente porque las trabajadoras de casas particulares están excluidas del SMVM. De esta manera, se afecta la escala salarial Argentina 2021 para el empleo doméstico

Las remuneraciones del sector son fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), un organismo tripartito que integran el Estado, representantes de los empleadores y de los sindicatos del sector.

Escala salarial Argentina 2021 para el empleo doméstico

En abril se completó el aumento total establecido en la paritaria y quedó establecida la escala salarial Argentina 2021 para el empleo doméstico. El pago por hora según cada escala quedó de la siguiente manera:

Supervisor/a

Hora con retiro: $223,50

Hora sin retiro: $244.50

Mensual con retiro: $27.928

Mensual sin retiro: $31.108,50

Empleada doméstica / Personal para tareas específicas

Hora con retiro: $211,50

Hora sin retiro: $232

Mensual con retiro: $25.946,50

Mensual sin retiro: $28.883

Empleada doméstica / caseros

Hora: $199,50

Mensual: $25.315

Empleada doméstica / Asistencia y cuidado de personas

Hora con retiro: $199,50

Hora sin retiro: $216,50

Mensual con retiro: $25.315

Mensual sin retiro: $28.211

Empleada doméstica / Personal para tareas generales

Hora con retiro: $185

Hora sin retiro: $199,50

Mensual con retiro: $22.765,50

Mensual sin retiro: $25.315

Escala salarial Argentina 2021 para el empleo doméstico: cómo se divide cada categoría

El salario mínimo de una empleada doméstica va a depender de varios factores, entre los cuales se encuentran los siguientes:

La categoría del personal

La modalidad de trabajo

La cantidad de horas trabajadas

Escala salarial Argentina 2021 para el empleo doméstico: cómo se divide cada categoría

¿Cuáles son las categorías?

Empleada doméstica / Supervisora

Es el personal encargado llevar a cabo la coordinación y el control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. Por ejemplo, un supervisor que controla las tareas de limpieza de un grupo de empleados.

Empleada doméstica / Personal para tareas específicas

Esta categoría incluye principalmente a los cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, como así también toda otra tarea doméstica que requiera habilidades especiales del personal para poder llevarla a cabo.

Empleada doméstica / Caseros

Hace referencia al personal que presta tareas relacionadas con cuidado general y la preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Es la única categoría que se presume sin retiro.

Empleada doméstica / Asistencia y cuidado de personas

Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. Esta categoría es la que determina cuál es el sueldo de una niñera o de cuidadores domiciliarios (por ejemplo, una persona que cuida adultos mayores).

Empleada doméstica / Personal para tareas generales

El personal encargado de prestar tareas generales es aquel que realiza tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. Es la categoría más utilizada, ya que comprende a la empleada doméstica o mucama que presta servicios de limpieza y mantenimiento en casas de familia.

Empleo doméstico: ¿con o sin retiro?

¿Cómo calcular y pagar el sueldo de una empleada doméstica?

Esto va a depender principalmente de la modalidad de trabajo, la cual puede ser con o sin retiro.

Existe modalidad de trabajo sin retiro cuando el personal vive en el mismo lugar en el cual presta sus servicios.

Por el contrario, trabajo con retiro se da cuando el personal no reside en el mismo lugar en el cual presta sus servicios. Es la modalidad más habitual y puede ser con retiro para un mismo y único empleador o con retiro para distintos empleadores.

¿Cuántas horas tiene que trabajar una empleada doméstica?

Ya mencionamos que la escala salarial de las empleadas domésticas establece un monto para cada categoría y modalidad de prestación. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de horas de servicio prestado, se plantean dos remuneraciones:

un valor mensual para el personal que desempeña una jornada laboral de tiempo completo (48hs semanales) y

(48hs semanales) y un valor por hora trabajada.

Pero existe una serie de cuestiones importantes detrás de la determinación del salario de una empleada doméstica que no están del todo explicadas en la ley que vamos a intentar dejar en claro a continuación.

¿Se puede determinar el sueldo en forma proporcional?

Empecemos por lo que está claro. El sueldo de una empleada doméstica por 8 horas diarias de lunes a sábados (lo que es igual a 48 horas semanales) debería ser como mínimo, según la escala, igual al sueldo establecido como remuneración mensual.

Sin embargo, las dudas comienzan a aparecer cuando una empleada trabaja menos de la jornada laboral completa. Por ejemplo, 8 horas de lunes a viernes, sin trabajar los sábados (40 horas semanales). En este caso: ¿Sería correcto calcular el sueldo de la empleada doméstica en forma proporcional?

La Resolución 1/2020 de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares viene a aclarar esta cuestión, estableciendo que la empleada doméstica que trabaje 24 horas semanales o más deberá cobrar el sueldo mensual proporcionado según las horas trabajadas.

¿Cuándo corresponde el pago por hora a la empleada doméstica?

La misma resolución determina que la empleada doméstica que trabaje menos de 24 horas a la semana deberá calcular su sueldo multiplicando la cantidad de horas trabajadas por el valor hora establecido en la escala salarial vigente.

Escala salarial para el empleo doméstico: cómo pagar y generar el recibo de sueldo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalla el mecanismo para pagar y darle el recibo de sueldo a las empleadas domésticas.

De acuerdo a lo publicado en el sitio web, el empleador podrá elegir entre generar los volantes de pago y el recibo mensual a través del Registro de Empleadores de la AFIP o seguir completando el Formulario 102/B (Formulario 102/RT desde octubre de 2014), a fin de cumplir con las empleadas domésticas.

A continuación, el paso a paso para generar el recibo de sueldos de empleadas domésticas:

Ingresar con clave fiscal al sitio de la AFIP o mediante Homebanking (Link o Banelco).

Hacer click en el servicio "Simplificación Registral – Registros Especiales de Seguridad Social".

En la columna de la derecha, seleccionar la opción denominada "Generar Recibo de Sueldo".

Seleccionar el CUIL del empleado y período del recibo de sueldo y aceptar.

Empleadas domésticas: cómo pagar y generar el recibo de sueldo

El sistema va a mostrar los datos registrados, que se pueden modificar. Se deben completar los datos que faltan (entre ellos, el número de comprobante de pago de los aportes y contribuciones) y luego apretar "Generar recibo".

En este caso, se mantiene el esquema del formulario F102/RT, donde se consigna el salario básico (no se explica si es bruto o neto) y no se prevé desagregar el monto de aportes del trabajador, aunque se pueden poner con signo negativo.

Luego aparecerá el recibo de sueldo de la empleada doméstica listo para su impresión.

Si se sale del sistema y se necesita modificar datos o reimprimir el recibo de sueldo, se puede ingresar en "Modificaciones, Bajas y Consultas" / "De Recibos de Sueldo".

Aportes y contribuciones de empleadas domésticas

A su vez, la AFIP brinda los pasos para pagar aportes y contribuciones de empleadas domésticas: