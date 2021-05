Aporte Solidario: lanzan plan de pago para quienes aún no lo pagaron

Hasta el momento, alrededor de 10.000 personas cumplieron con la obligación de presentar la declaración jurada y pagar el Aporte Extraordinario.

Esto representa aproximadamente el 80% de quienes tienen que pagar.

Todavía hay un remanente de 2500 contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones, o porque no presentaron la declaración jurada obligatoria o porque la presentaron pero no cancelaron el monto que debían abonar. La AFIP está realizando fiscalizaciones para notificar a esas personas que deben cumplimentar lo requerido en la ley.

A la par de las fiscalizaciones, el organismo que dirige Marcó del Pont habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas como la traba de embargos bancarios o la inhibición de bienes contra esos contribuyentes.

Como resultado de las fiscalizaciones y notificaciones, el organismo recaudador consiguió $7.000 millones más que lo cobrado al momento de vencimiento del aporte. Hasta el 30 de septiembre de este año se puede ingresar a un plan de pago para cancelar el capital y a otro para las multas.

Quienes opten por esa vía podrán cancelar el capital adeudado en hasta 3 cuotas (un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 35%), señalaron desde la AFIP.

La medida será publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Aquellos contribuyentes que además deben pagar las multas correspondientes por no cumplir en tiempo y forma podrán allanarse a la fiscalización y regularizarlas en 3 tramos, agregaron las fuentes oficiales.

Aporte Solidario: la lista de quienes hicieron juicio para no pagarlo

En paralelo, Página 12 dio a conocer el listado de quienes hicieron juicio para no pagar el Impuesto a la Riqueza:

Asimismo, la AFIP está realizando fiscalizaciones para potenciar la recaudación del Aporte Solidario.