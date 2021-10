"Estamos ante una crisis cambiaria y no sirve un shock devaluatorio"

Para Emmanuel Álvarez Agis, una devaluación del 20 por ciento pasaría casi 1 a 1 a inflación. Dijo que se necesita un programa económico

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía del último gobierno de Cristina Kirchner, aseguró que "no estamos ni en 1898 ni en 2001. Estamos en una crisis cambiaria, no deuda. Pero se necesita un programa económico, porque la política puede seguir siendo irracional, pero la Argentina no va a ser solvente mucho más".

Durante una exposición en el marco de la Conferencia "3 días con BYMA", Álvarez Agis afirmó que el problema es "qué hacer con el tipo de cambio el día después (de las próximas elecciones de noviembre)".

"Mucha gente cree que va a haber un shock devaluatorio de 20% similar al que hicimos en 2014, y yo estaba, así que no me escondo. Pero ese es un diagnóstico errado. Devaluar sin hacer nada más, sin un programa económico, va a acelerar la inflación", sostuvo.

Para el economista que hoy asesora a inversores desde la consultora PxQ, en un panorama de ese tipo, el pass through (deslizamiento) de la devaluación a la inflación sería de 0,9 puntos, casi 1 a 1.

Aconsejó que se implemente urgentemente un programa económico que permita salir de la brecha "por arriba", de modo que a lo mejor en lugar de una devaluación de 20%, se haga una de 15% y "se aprecie 25% el paralelo".

Sobre el cepo, dijo que el mercado va a lograr sortear todas las restricciones al final, si quedándose en peso se desvaloriza su tenencia, y sostuvo que se debe mover la tasa para que sea una "zanahoria aunque sea chiquita".

La política y la inestabilidad

Álvarez Agis comenzó su conferencia mostrando porqué el "voto bolsillo" explica la última derrota del kirchnerismo en las PASO, sumado a las consecuencias de la pandemia.

Pero puso el foco en las reservas del Banco Central como base de los conflictos. Mostró un gráfico de cómo fueron cayeron las reservas durante las distintas PASO de los últimos años y que las de 2021 fueron las mínimas, con u$s8.356 millones.

Sobre las respectivas respecto de las reservas, anticipó escenarios preocupantes, con cálculos que arrojaron una caída para fin de año a nada más que u$s1.893 millones.

"Esto explica las tensiones y las contradicciones entre la sociedad y la política que piden más gasto y plata en la calle, y el BCRA que pide menos plata en la calle", enfatizó Álvarez Agis.

Pero también se preocupó por asegurar que "la sociedad aguanta, esto no es 2001. Con Raúl Alfonsín el salario cayó 28% y le hicieron 13 paros; con Fernando de la Rúa, se desplomó 19% y tuvo 9 paros, pero con Alberto Fernández, el sueldo cayó 5% y no tuvo ningún paro", diferenció.

Por otra parte, Álvarez Agis culpó de la derrota electoral a que se sufre "el desarbitraje más daniño que es la brecha", y enumeró los siguientes perjuicios económicos por la distancia entre dólar oficial y paralelos:

1. Los rendimientos de corto plazo son altos, y el rollover de la deuda pública se complica.

2. Así el Tesoro ajuste o el Banco Central imprime y le da combustible a la brecha, lo que aumenta la dificultad con la deuda y a imprimir más.

3. El BCRA tienen que intervenir con reservas. En septiembre vendió u$s20 millones por día.

4. En el comercio exterior se distancia el saldo devengado y el base caja, con una diferencia negativa. "Esto quiere decir que los exportadores tardan en liquidar y los importadores se apuran a pagar. Devengan buenos resultados comerciales pero la caja del BCRA está vacía", remarcó.

5. Se importa mucho más de lo que se puede explicar con el nivel de actividad, porque se espera una devaluación.

Sobre la deuda también dijo que "no estamos ni en 1989 ni en 2001, porque no está en un sendero insostenible, la ratio de deuda es de 49,9%. Si no estuviéramos en Argentina, no se dudaría porque la deuda está indexada pero la recaudación también, y las Leliq las tienen los bancos, no fondos de inversión como pasaba con las Lebac".

El atraso en acordar con el FMI sale caro porque salen más reservas del BCRA

El acuerdo con el Fondo

Al analizar el Presupuesto oficial para 2022, sin embargo, Álvarez Agis consideró que no es creíble que organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID desembolsen u$s12.000 millones, cuando el año que más invirtieron en la Argentina rondaron u$s4.000 millones.

"El FMI tiene que poner financiamiento neto de entre u$s6.000 millones y u$s7.000 millones para que Argentina no tenga que emitir a una tasa de 60% o 70% nominal anual, porque si los inversores privados ven algo así salen corriendo", remarcó.

Pero insistió en que "hay que meter un plan económico. El FMI nos va a pedir gradualismo fiscal, con equilibrio fiscal para 2022 pero no un superávit de 3,2%", algo similar a lo que hizo con Ecuador, donde la mayor parte del ajuste lo pasó para el final del acuerdo".

"Argentina tiene un problema financiero, y requiere un aporte financiero urgente y contundente porque la situación es crítica", enfatizó, y agregó que "se nos acorta el tiempo, y el atraso se paga caro con la caída de las reservas".

"Es urgente acelerar la negociación con el FMI porque en 2023 al gobierno que esté le va a quedar sólo un año para aplicar un programa económico que le permita rolear la deuda al cabo de ese lapso. En el exterior se sobrepondera esta situación, pero si pasa el tiempo se va a demostrar que tienen razón", sostuvo.

Por otra parte, dijo que "hasta que Argentina vuelva a tener acceso a los mercados internacionales en 2025, tendrá que financiarse en el mercado local, pero el problema es la inestabilidad por la inflación y la pérdida de valor de las inversiones".

"La clave para financiar el déficit es reducir la volatilidad y remunerar al ahorrista", sostuvo Álvarez Agis, y añadió que "para que la gente se quede los pesos, es necesario que vea que las reservas del BCRA están robustas".