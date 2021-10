La AFIP apunta a 3000 cuentas bancarias de argentinos en el exterior

Se trata de cuentas que no fueron declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos durante los períodos 2016 y 2017

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en la mira a cerca de 3000 cuentas bancarias que argentinos tienen en el exterior. La investigación es producto del cruce de información con otros entes tributarios del mundo.

La AFIP apunta a 3000 cuentas bancarias de argentinos en el exterior

Las cuentas que están bajo la lupa de la AFIP corresponden a personas con "elevados patrimonios" que:

No presentaron su declaración jurada de Bienes Personales

Omitieron declarar colocaciones financieras en el exterior en sus prestaciones de Bienes Personales

O declararon Bienes Personales, pero por un monto inferior al que figura en la información recibida del exterior

También apuntan a contribuyentes que tienen una cuenta afuera pero ni siquiera están inscriptos en Bienes Personales.

Ya con los datos sobre la mesa, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont avanzará con las investigaciones y el análisis de los paquetes de datos correspondientes a los períodos 2018 y 2019.

Nuevos controles

En efecto, en septiembre, la AFIP estableció nuevas medidas de control interno para las entidades financieras locales con el objetivo de fortalecer el intercambio automático de información con otras administraciones tributarias sobre las cuentas bancarias de argentinos en el exterior.

Lo hizo a través de la Resolución General 5065/2021, publicada en el Boletín Oficial, que establece modificaciones que alcanzan al Régimen de Información que deben cumplir los bancos respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares vivan afuera.

De acuerdo con el Régimen de Información Anual, las instituciones financieras se ven obligadas a reportar anualmente los datos de aquellas cuentas bancarias de sujetos y entidades no residentes en la Argentina, como el número de cuenta y su saldo a fin de año. El fin es combatir el fraude, la evasión y la práctica de elusión fiscal.

"La Argentina suscribe al acuerdo multilateral Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por el cual recibe información automática de cuentas de argentinos en el exterior. Recíprocamente, la AFIP tiene que recabar la información que le brinden los bancos, de cuentas de extranjeros no residentes en la Argentina y argentinos no residentes. Entonces, en ese marco de cooperación, el fisco al parecer ha detectado situaciones que ameritaban cambiar la normativa para tratar de identificar mejor esos no residentes", explicó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

En ese contexto, la administración federal instrumentó nuevas pautas para identificar a los no residentes, y así brindarle la información sobre las cuentas bancarias al resto de los países.

"Es una buena práctica de la AFIP, en algo que quizás no le genera una recaudación sino a otro fisco, pero es una reciprocidad. Después, otras jurisdicciones le mandan buena información de argentinos que tienen cuentas", agregó.

AFIP estableció nuevos controles sobre cuentas de argentinos en el exterior

La reglamentación en detalle

Por un lado, se establecieron nuevas pautas para documentar los procedimientos de control interno. Entre ellas, la capacitación de los empleados de bancos para que "conozcan sus responsabilidades y la manera en que deben informar las actividades sospechosas", y el procedimiento para actualizar los controles internos en función de cambios propios de su actividad o de las leyes locales.

También se sumaron a la lista de pautas el control de la "debida diligencia" y la presentación de informes que cumplan con los requisitos de las "medidas anti lavado" y "conozca a su cliente", entre otras cosas.

El procedimiento anterior puede ser reemplazado por las certificaciones de cumplimiento, en caso de que la entidad financiera haya reportado menos de 100 cuentas en los últimos cuatro períodos fiscales anteriores.

En caso de que la entidad financiera tenga dudas sobre la residencia fiscal del titular de la cuenta bancaria o la persona controlante, la AFIP también estableció una serie de pautas para determinar si la autocertificación o la evidencia documental que se proporcionó es incorrecta o no es confiable.

En ese caso, las características a tener en cuenta son: si la persona obtuvo derechos de residencia bajo un esquema de residencia o ciudadanía por inversión; si tiene derechos de residencia en otro país; si pasó más de 90 días en cualquier jurisdicción durante el año anterior o si presentó declaraciones de impuestos sobre la renta de las personas físicas durante el año anterior en otros estados.

"Las modificaciones introducidas, junto con el listado de jurisdicciones que otorgan residencia o ciudadanía por inversión, como también así una guía para facilitar el cumplimiento por parte de las instituciones financieras, podrán consultarse en el micrositio ‘Información financiera de sujetos no residentes’", informó la administración de ingresos.

Según el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont, la instrumentación de estas medidas están en línea con las prácticas internacionales referidas al intercambio automático de información financiera.

Los cambios se introducen en el marco de la experiencia recogida por el organismo y de recomendaciones efectuadas por el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)", remarcó la AFIP.