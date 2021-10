Uruguay: cuáles son los beneficios impositivos para alentar a turistas argentinos

Uruguay dio a conocer los nuevos beneficios impositivos que tendrán los turistas no residentes a partir de noviembre próximo. Cuáles son

Uruguay dio a conocer los nuevos beneficios impositivos que tendrán los turistas no residentes a partir de noviembre.

Se trata de la exoneración total del IVA (en el país vecino es del 22%) en el consumo de servicios gastronómicos, alquiler de vehículos sin chofer y de viviendas (alquiladas a través de inmobiliarias) y servicios de catering para fiestas y eventos, adquiridos mediante medios de pago electrónicos.

Este estímulo fiscal, se extenderá hasta el 30 de abril del 2022.

Uruguay: cuáles son los beneficios impositivos para alentar a turistas argentinos

En el caso de alquileres de viviendas turísticas, además de la quita del IVA en los servicios inmobiliarios, se suma otra rebaja que consiste en un crédito fiscal equivalente al 10,5 % del importe bruto.

Este beneficio se aplicará cuando se abone con tarjetas de débito, emitidas en el exterior del país y que actúe como intermediario un administrador de propiedades residente en Uruguay que sea quien realice la cobranza de los mismos, señala Reportur.

Uruguay: cuáles son los beneficios impositivos para alentar a turistas argentinos

"Estas medidas son, sin duda, un estímulo al turismo, pero además, una invitación a una estadía más prolongada para aquellos que deseen crecer, personal y profesionalmente, en nuestro país", explica Ricardo Domínguez, titular de Rica Consultores en alusión a las oportunidades de negocios que también brinda el país vecino.

Esta no es la primera vez que el país vecino lanza este tipo de beneficios, en esta ocasión es una política aún más consolidada para recuperar la baja general y del mercado argentino en particular. Los argentinos que visiten Uruguay deberán contar con 2 dosis de vacunación y ya no están obligados a hacer cuarentena al arribo, mientras que los residentes legales pueden ingresar sin restricción alguna a Uruguay y no es obligatorio que estén vacunados contra el COVID 19.

Precios en uruguay "prohibidos" para argentinos

Ante la cercanía de la apertura de la temporada de verano, es interesante tener una idea de los precios que se observan para distintos rubros de bienes y servicios en la vecina orilla y las diferencias que existen con los vigentes en Argentina.

A tal fin se tomarán en cuenta los precios en dólares de una serie de productos y servicios de diferente índole, expresados en ambos casos en dólares, pero mientras que en Uruguay se consideró el oficial, para Argentina se tomó en cuenta el blue, según datos proporcionados por Preciosmundi.

Las diferencias de precios entre Argentina y Uruguay son importantes

El primer rubro a considerar es "Precios de Supermercado", que en promedio son un 157% más caros en Uruguay que en Argentina. Las mayores diferencias se observan, por ejemplo, en un kilo de papas (265%), Cebollas (238%) o vino de calidad media, con el 236 por ciento.

Un poco más abajo se ubican el kilo de pan, con el 217% o la docena de huevos, que cuesta un 199% más caro.

En cuanto al tradicional asado de tira, mientras que en nuestro país el kilo ronda los $670, aunque existe una amplia variedad de precios en función de la calidad de los cortes, en Uruguay cuesta en promedio unos 1.500 pesos argentinos el kilo, por lo que es un 123% más caro.

Si en cambio se prefiere comer en un restaurante o una cadena de comidas rápidas, también existen notables diferencias, pues en el primer caso una comida para dos personas puede costar en promedio un 128% más, pues pasaría de unos $3.000 en el caso de nuestro país a $7.100 en uno de Uruguay, al cambio actual.

En igual sentido, si se optara por un menú de McDonalds o Burger King, también se estaría pagando un 130% más, con un combo que ronda los 1.445 pesos.

Pero los dos rubros en los que existen las mayores diferencias son la tradicional cerveza (+216%) o el clásico cafecito, que cuesta un 179% más caro.

En lo que hace al transporte, el litro de nafta especial cuesta 2,5 veces más caro, pues se expende a 230 pesos argentinos, por lo que llenar el tanque de 55 litros puede costar unos 12.700 pesos. Por su parte, la bajada de bandera de un taxi cuesta el doble y un trayecto de una hora es un 250% más caro, pero la mayor diferencia se observa en el boleto de colectivo, pues es 5 veces más caro.

En lo que hace a las compras de ropa y calzado, las diferencias son menores, pues en el caso de los zapatos de hombre, zapatillas deportivas de marca o vestidos, pues oscilan entre el 40% y el 60 por ciento.

¿Cómo se explica semejante diferencia de precios entre ambos países? La respuesta puede encontrarse en un hecho puntual: el salario promedio en dólares es de u$s605, mientras que en nuestro país apenas supera los 220 dólares, es decir que es un 170% más alto, es decir prácticamente la misma diferencia que existe en los productos de consumo masivo.

Mientras que para los lugares al aire libre, pueden concurrir 800 personas por un lapso de seis horas

En cambio, en todos los eventos que sean sin vacunación obligatoria el límite es de 200 personas en espacios cerrados y de 400 en abiertos.