REPRO 2: hasta qué fecha y cómo acceder al beneficio

El Programa de Recuperación Productiva es una herramienta diseñada por el Gobierno nacional para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas

El sistema para que las empresas tramiten, a través del sitio web de la AFIP, la inscripción al programa REPRO 2 estará habilitado entre el 25 y el 31 de octubre de 2021 inclusive.

El Programa de Recuperación Productiva 2 es una herramienta diseñada por el Gobierno nacional para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas en el marco de la pandemia del COVID-19.

La asistencia a las empresas consiste en el pago de una suma mensual a los trabajadores y trabajadoras a cuenta de sus correspondientes remuneraciones. La medida beneficiará a gastronómicos, empresas de turismo, y otros sectores de la economía considerados como sectores críticos desde la irrupción de la pandemia.

Los montos del beneficio que perciben directamente las trabajadoras y los trabajadores de cada empresa dependen del sector:

Sectores no críticos: $ 9.000

Sectores críticos: $ 22.000

Sector salud: $ 22.000

Para acceder al beneficio, los empleadores deberán cumplir con los parámetros establecidos para, al menos, cuatro de los indicadores. Para determinar la nómina de personal y el monto de los salarios se considerará como referencia al mes de septiembre de 2021 . En tanto, para el cálculo de la variación interanual de la facturación, la normativa dispone que se utilizan los datos correspondientes a los meses septiembre de 2019 y septiembre de 2021.

Puntualmente, el servicio con clave fiscal "Programa REPRO 2" estará disponible hasta el 31 de octubre de 2021, inclusive.

Moratoria para monotributistas

Los pequeños contribuyentes pueden, hasta el 30 de noviembre, regularizar sus deudas en hasta 60 cuotas con una tasa de interés máxima de 1,5%. El plan de facilidades para que monotributistas regularicen obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2021 contempla la condonación de intereses y multas.

Monotributo: cómo ingresar la deuda a la moratoria

Para poder adherir a esta moratoria los pequeños contribuyentes deberán:

- Poseer domicilio fiscal electrónico.

- Declarar en el servicio "Declaración de CBU" de la página web de la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.

La cantidad máxima de cuotas y la tasa de financiamiento a acceder dependerá de la categoría de los monotributistas:

Monotributo: las claves para acceder a la moratoria y pagar deudas en hasta 60 cuotas

¿Qué cantidad máxima de cuotas y de tasa de interés tiene la moratoria 2021 para el Monotributo?

Según se estableció por ley, los plazos máximos y la tasa de interés a aplicar para los planes de pagos sin penalidades ni multas dependerá de la categoría en la que se encuentre el monotributista. Se dividió en dos grandes grupos, como se detalla a continuación:

Categorías A, B, C y D tendrán 60 cuotas, a 1,25% de tasa máxima;

Categorías E, F, G, H, I, J y K, así como sujetos no inscriptos en el régimen simplificado: pueden acceder a 48 cuotas, al 1,5%.

Las cuotas a abonar serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto la primera de ellas, a la que se le sumarán los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento.

Para evitar sorpresas desagradables al momento de hacer un pago es fundamental consultar los montos máximos y los disponibles. Los topes dependen de cada banco, del perfil de riesgo del cliente y del tipo de transacción.

El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a 100 pesos. La fecha que se tendrá en cuenta para calcular la consolidación de la deuda será la correspondiente a la fecha de la solicitud de adhesión. Las cuotas vencerán el 16 de cada mes a partir del mes siguiente al de consolidación.

Además de las obligaciones específicas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes devengadas al 30 de junio de 2021 (componente impositivo, aporte previsional, de obra social, infracciones por los conceptos precedentes) es posible reformular planes de pagos anteriores:

Planes puros: se trata de planes de pagos vigentes vigentes al 22 de julio cuya deuda corresponde en su totalidad a conceptos del monotributo. Al reformular el plan y confirmarlo, implica que queda vigente el nuevo plan en los términos de la moratoria para monotributistas en curso. Las cuotas del nuevo plan vencerán a partir del día 16 del mes siguiente de efectuada la reformulación.

se trata de planes de pagos vigentes vigentes al 22 de julio cuya deuda corresponde en su totalidad a conceptos del monotributo. Al reformular el plan y confirmarlo, implica que queda vigente el nuevo plan en los términos de la moratoria para monotributistas en curso. Las cuotas del nuevo plan vencerán a partir del día 16 del mes siguiente de efectuada la reformulación. Planes mixtos: se trata de planes de pagos vigentes al 22 de julio cuya deuda no corresponde en su totalidad a conceptos del monotributo. La confirmación de la reformulación significará la presentación del nuevo plan de facilidades de pago en los términos de la moratoria para monotributistas y la disminución del valor de las cuotas del plan original. Este último conservará las condiciones que se otorgaron en su momento, con excepción del monto mínimo de cuota y sus cuotas mantendrán los vencimientos originales.

¿Cuáles son los pasos para adherir a la moratoria del Monotributo?

Para solicitar el plan de pagos de deudas, el monotributista tendrá que realizar las siguientes acciones en la página web de la AFIP:

Ingresar con clave fiscal al servicio "Mis facilidades";

Ingresar en "Validación de deuda". Allí se deberá convalidar, modificar, incorporar y/o eliminar la obligación adeudada a regularizar. Luego "Confirmar y generar plan";

Elegir el plan "Régimen de regularización de deudas para pequeños contribuyentes";

Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a utilizar, la cual debe encontrarse previamente informada;

Consolidar la deuda y seleccionar la forma de pago, que podrá ser: Plan de Facilidades de Pago: deberá elegir la cantidad de cuotas y enviar la solicitud de adhesión. Pago al contado: se generará un VEP que tendrá validez hasta la hora 24 del día de su generación.

Confirmar el envío del plan. El sistema generará el formulario de declaración jurada número 1003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada

¿Cómo adherir el servicio "Mis Facilidades" de AFIP para acceder a la moratoria y otros trámites fiscales?

Para solicitar la moratoria, y otros servicios ante la AFIP, los contribuyentes deberán tener habilitado el servicio "Mis Facilidades". A continuación, cómo se realiza:

Ingresar con clave fiscal al "Administrador de relaciones de clave fiscal";

En la opción "Adherir servicios", seleccionar el logo de la AFIP y luego "Servicios interactivos".

En el listado que se desplegará, buscar "Mis facilidades" y confirmar el alta.

Por último, deberán cerrar la sesión y volver a acceder con clave fiscal

A continuación, el paso a paso, que deben seguir los monotributistas para incorporar deuda a la moratoria:

-Ingresá con tu CUIT y clave fiscal.

- Buscá el servicio "Mis facilidades".

- Seleccioná "Validación de deuda".

- Se desplegará una pantalla donde deberás tildar las obligaciones que quieras incluir en el plan de pagos.

- Para incluir manualmente una deuda que no se encuentre detallada en los recuadros azules, seleccioná "Agregar Obligación". Se abrirá una pantalla donde deberás completar los campos requeridos en relación a la deuda que agregas y luego seleccionar "Confirmar".

- Si los datos son correctos, presioná "Confirmar y Generar Plan"

- Seleccioná la opción "Nuevo Plan".

- Comenzarás a cargar los datos del plan, empezando por la CBU de la cuenta de la que se debitarán las cuotas.

- Deberás seleccionar alguna de las opciones previamente cargadas en el servicio "Declaración de CBU".

- Una vez realizado presioná "Confirmar".

- A continuación, deberás seleccionar la forma de pago del plan y presionar "Confirmar".

- Podrás modificar la cantidad de cuotas del plan y visualizar la fecha en que vencerá cada una de ellas

- Si el pago se realiza al contado, antes de enviar el plan, deberás generar el VEP.

- Allí, seleccioná la entidad a la cual lo enviarás. Este paso quedará en estado "Pendiente" hasta que se acredite el pago y, una vez que se confirme, el plan se enviará automáticamente.

- Finalmente, para el caso de realizar el pago en cuotas, procederás al envío del plan cliqueando en el botón rojo.

Permanencia y reingreso en el régimen simplificado

Las leyes 27.618 y 27.639 disponen un programa que facilita la permanencia en el monotributo para quienes fueron excluidos por diversos motivos. Los contribuyentes que cumplan con las condiciones previstas podrán ejercer la opción de permanencia a través del portal Monotributo.

La iniciativa establece que podrán permanecer en el monotributo quienes hayan estado inscriptos al 30 de junio en el régimen simplificado y que en algún período anterior hubieran excedido los valores máximos de facturación. También incluye a contribuyentes que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 fueron excluidos y registrados en el régimen general.

Asimismo, la normativa dispuso que podrán optar por continuar en el monotributo quienes superaron los límites de su categoría y pasaron a autónomos o comunicaron su renuncia entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2021.

Para permanecer en el régimen simplificado deberán ingresar una cuota especial que variará según la categoría en la que se encuentran registrados, además de cumplir con un conjunto de condiciones.

Si se encuentran en las categorías E, F y G deberán pagar 1 cuota mensual de su categoría y si están en H, I, J y K tienen que abonar el equivalente a 2 cuotas. Los A, B, C y D que se encuentren en esa situación irregular conservarán su condición de monotributistas sin pagar cuota especial.

Las condiciones que deben cumplir son no haber superado el límite de ingresos brutos permitidos en 1,5 cantidad de veces la categoría máxima prevista por la nueva ley y no deben poseer bienes por más de $6,5 millones en 2020. A tal efecto no será considerada la casa habitación.

En caso de no cumplir con estas condiciones, los contribuyentes podrán optar por volver a adherirse al monotributo cuando los ingresos brutos devengados en el régimen general en ese mismo período no hubieran excedido en ningún momento el 25% del límite superior de la categoría máxima de monotributo de la actividad desarrollada, de acuerdo a la Ley 27.618.

Beneficio cumplidores

Los contribuyentes que voluntariamente se hayan excluido del monotributo o hayan renunciado y solicitado el alta en el Régimen General para convertirse en autónomos entre el 1° de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 podrán, hasta el 30 de noviembre, adherirse nuevamente al régimen simplificado o acceder a una reducción del saldo técnico de IVA.

En el caso de optar por permanecer en el Régimen General podrán acceder a una reducción del saldo técnico de IVA durante 3 años - contados desde el primer día del mes siguiente al que se ejerza la opción- en forma decreciente. El primer año una reducción del 50%, el segundo año una reducción del 30% y el tercer año del 10%.

En caso de haberse excedido en más del 25% de los ingresos brutos de la máxima categoría que corresponda a la actividad desarrollada, pero sin exceder el 50% del límite de ventas anuales para la categorización de microempresa, si bien no podrá optar por adherir nuevamente al Régimen Simplificado sin tener que esperar los 3 años previstos por Ley, podrá contar con el beneficio de la reducción de IVA durante los tres años contados a partir del primer día del mes siguiente al que se produzca la exclusión.