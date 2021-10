Diputados dio media sanción al proyecto de alivio fiscal y moratoria: a quiénes alcanza

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado la iniciativa que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado. Puntos principales

Con 198 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que comprende deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a 100.000 pesos.

Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.

Miembro informante del mismo fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, quien consideró que se trata de "un proyecto de gran importancia por la cantidad de personas que van a obtener un beneficio concreto". "La idea es que los contribuyentes tengan los mecanismos necesarios para regularizar deudas que se han acumulado por la pandemia", agregó.

El proyecto obtuvo dictamen el lunes durante una reunión de la Comisión de Presupuesto a la que concurrió el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi. A partir de los datos aportados por ese funcionario, Heller transmitió al recinto dicha información, abrumando con cifras que leyó durante su extenso y acelerado informe.

Habló de tres títulos comprendidos en la ley en marcha, puntualizando que en primer lugar se habla de condonación de deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. Son 6727 contribuyentes y entidades agrupadas en todos los títulos, con obligaciones adeudadas por un monto de 2.175 millones de pesos, señala Parlamentario.com.

Citó puntualmente a 641 clubes de barrio, 43 bibliotecas, 84 cooperativas efectoras y 28 entidades de bomberos voluntarios, entre otros, señaló Heller. Asimismo condonan deudas a micro y pequeñas empresas que deban menos de 100 mil pesos. En comisión fueron incluidos en este rubro monotributistas. Heller cuantificó en 1.527 millones de pesos distribuidos entre micro y pequeñas empresas, que significan el 95,7% de microempresas y micro contribuyentes.

Habló luego de 1.035.600 contribuyentes, con un promedio de 16.887 pesos. "Esto da una idea de la necesidad de la normativa que estamos tratando -señaló el diputado Heller-. La deuda total es de 17.500 millones de pesos. Los monotributistas son el 70% de los beneficiados por este punto".

Heller dijo que se acordó el lunes con la oposición que el alivio fiscal alcance a todas las deudas y no limitarlas solo a deudas posteriores al 1 de agosto, como decía el proyecto original. "Para atrás no tiene fecha de vencimiento entonces", dejó claro Heller.

Este capítulo permitirá la rehabilitación de moratorias caducas y alcanzará a contribuyentes que entraron a la última moratoria pero que no pudieron hacer frente a los pagos y perdieron el beneficio. "Se les permitirá rehabilitar el plan con similares beneficios a la moratoria original", agregó.

Heller detalló que al 31 de agosto de este año se registraban 105.901 contribuyentes, el 15,7% del total que presentaron moratoria, de los cuales el 60,2 son microempresas y el 1,5 pequeñas y empresas.

Luego habló de la ampliación de la moratoria para deudas posteriores y deudas no regularizadas. "Se amplía la moratoria para los contribuyentes que acumularon deuda líquida posterior al 1 de agosto de 2020, pero también anteriores a la fecha y que no fue regularizada. También alcanza infracciones relacionadas con dichas obligaciones. "Este capítulo alcanza el 85% de los contribuyentes que no cayeron en caducidad, y a otros que no tenían deudas regularizadas", puntualizó el legislador kirchnerista.

En este conjunto, dijo Heller, la deuda incluida es de 564 mil millones de pesos. También se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros.

Dejó claro el legislador que no se aplicarán los beneficios para el caso de ajustes derivados de exclusiones o incumplimientos en anteriores blanqueos, entendiendo la lógica de que alguien que ya accedió al blanqueo ya fue beneficiado por una amnistía, no tendría lógica volver a beneficiarlos.

Asimismo, Heller dejó claro que quedan excluidas las deudas originadas en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario, por cuanto esa era una ley que se aplicaba solo a las grandes fortunas, "y acá estamos hablando de pequeños contribuyentes".

Finalmente, a instancias de un pedido de la oposición se incluyeron beneficios a contribuyentes cumplidores, alcanzando por ejemplo en el caso de los monotributistas a 571.390 de ellos.

Carlos Heller reiteró que le parecía una ley "de enorme importancia, pero esencialmente se trata de un esfuerzo fiscal importante que permitirá a una enorme cantidad de contribuyentes y entidades regularizar su situación impositiva evidentemente afectada por la reducción de la actividad durante la pandemia".

Desde la oposición, el diputado Luis Pastori (UCR – Misiones) arrancó reclamando el pronto inicio del debate del Presupuesto 2022. Pidió la presencia del ministro Martín Guzmán en el Congreso para explicar su proyecto, pero él mismo atribuyó su ausencia a la situación imperante dentro de la coalición gobernante. "Seguramente vendrá cuando el oficialismo se ponga de acuerdo. Mientras tanto, Guzmán está esquivando venir a exponer", estimó.

Más allá de ese reclamo, el legislador de Juntos por el Cambio ponderó el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara baja: "Este proyecto tiene evidentemente las bondades que hacen que explique por qué tan rápido nos hemos puesto de acuerdo el lunes en la comisión", señaló, ponderando también el informe brindado por el funcionario de la AFIP que los visitó ese día y que "aclaró muchos conceptos".

Resaltó además la receptividad oficialista respecto de los cambios solicitados en el proyecto, "que fueron aceptados e incorporados al dictamen".

Tras enumerar las modificaciones solicitadas, Pastori contó que "habíamos pedido también que se tenga en cuenta a los contribuyentes cumplidores, porque siempre está la injusticia, la inequidad con aquel contribuyente que fue cumpliendo mes a mes".

"Todo esto ha sido contemplado, reconozco esta tarea rápida, eficiente que se ha hecho en una que consideramos absolutamente necesaria, imprescindible para que el contribuyente argentino tan castigado comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP. Por eso adelanto el voto afirmativo del interbloque.

Al concluir el debate, el autor de la iniciativa, Sergio Massa, aclaró que no bajaría a una banca para dar un discurso, pero agradeció tanto el apoyo del bloque oficialista y el respaldo también de la oposición. Extendió también el agradecimiento del presidente Alberto Fernández "y de cada uno de nosotros. Gracias a todos los que trabajaron para darle rápida media sanción al proyecto".

Proyecto de alivio fiscal: incorporan beneficios para cumplidores

Al respecto, el referente en materia económica de JxC, el diputado santafesino Luciano Laspina consideró que "esta es una de las moratorias que significan un acto de justicia y más que justificada porque también se incluye a los contribuyentes que son buenos cumplidores y que también vienen sufriendo por la pandemia".

"Es un alivio fiscal justificado y es bueno para los monotributistas que han sufrido este año de la pandemia", remarcó Laspina quien adelantó: "Nosotros (JxC) vamos a acompañar este dictamen consensuado que hemos logrado".

A su turno, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) señaló que "este es un proyecto muy importante porque los que sufren por la pandemia son también contribuyente de la AFIP y es muy necesario este alivio fiscal".

Proyecto de alivio fiscal: incorporan beneficios para cumplidores

En su intervención pidió que "se modifique la fecha de vencimiento estipulada -según la interpretación del legislador- para el 16 de diciembre para evitar que ocurra el mismo problema que hubo con el monotributo".

En respuesta, Heller propuso poner que "sea 30 días después de que salga la reglamentación de la AFIP".

Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al igual que la propuesta de incorporar a otras entidades y se prometió que se realizarán en el recinto este martes.

Argumentos de la AFIP

Al inicio de la comisión, el subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, brindó un informe sobre este alivio fiscal a pequeños contribuyentes y se mostró abierto a incorporar cambios al texto.

Bianchi explicó que el proyecto "prevé la condonación de deudas -alivio fiscal para el sostenimiento económico-, regularización de obligaciones adeudadas, y en tercer aspecto el beneficio para contribuyentes cumplidores".

"El presente proyecto está estructurado atendiendo la particularidad de distintos grupos de contribuyentes. El objetivo es atender sus particularidades, con soluciones distintas y en función de su tamaño", agregó.

Y subrayó: "En primer lugar se trata un acápite a las micro y medianas empresas, donde se condonan deudas inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto de 2021 a 1.035.000 contribuyentes".

"El segundo acápite es la deuda que no ha sido regularizada en planes de facilidad y hoy se encuentra en situación de ser ejecutada. El 53% corresponde a microempresas y personas humanas, a quienes atienden este proyecto", apuntó.

"El tercer acápite del proyecto es el beneficio a contribuyentes cumplidores. Los grandes resultados de este tipo de medidas ya se vieron en el caso del alivio fiscal a monotributistas", concluyó Bianchi.

Acceda al texto completo del dictamen con modificaciones:

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que "el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación".

Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

También señala que "la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En los fundamentos se afirma que "hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones".

Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual "es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria", y no se incluyen a los monotributistas que "fueron beneficiados con la reciente ley para el sector", resaltaron.