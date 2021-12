Bienes Personales: las claves del proyecto que el Senado convirtió en ley

El oficialismo logró la sanción del proyecto, que había recibido modificaciones en Diputados. La votación resultó con 37 votos a favor y 1 en contra

Con el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), el Frente de Todos en el Senado logró la sanción del proyecto que sube el mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales, al tiempo que aumenta las alícuotas para los patrimonios más altos.

En el debut de la nueva conformación de la Cámara alta, un caso de Covid-19 en el oficialismo puso en riesgo la sesión, pues el oficialismo debió salir a buscar una presencia más y mucho no le quedaba dónde elegir. La situación fue resuelta con la presencia de una habitual aliada de Juntos por el Cambio, la senadora riojana Clara Vega, con quien el oficialismo logró llegar a los 37 senadores sentados. No obstante, al haber sucedido eso pasada media hora del horario pautado para el inicio de la sesión, Juntos por el Cambio resolvió no hacerse presente por considerarla reglamentariamente nula.

Al cabo de un debate que terminó siendo breve, dadas las circunstancias, la votación resultó con 37 votos a favor y 1 en contra, que fue de la legisladora Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) que votó de forma positiva el artículo 1 y en general voto negativo. Mientras que la riojana Clara Vega (Mediar Argentina) votó a favor, pero en contra de los artículos 3 y 4.

Bienes Personales: las claves del proyecto que el senado convirtió en ley

- ¿Cuál es el nuevo mínimo no imponible?

El mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto pasa de $2 millones a $6 millones.

Además, para la "casa-habitación", la propiedad en la que vive el contribuyente, el tope para quedar exceptuada pasa de los $18 millones actuales a $30 millones.

Bienes Personales: una por una cuáles fueron las modificaciones

- ¿Cuántas personas dejarían de pagar Bienes Personales?

Desde el Ministerio de Economía indicaron que con los cambios 131.000 contribuyentes dejarán de pagar Bienes Personales. Actualmente tributan alrededor de 1 millón de personas.​

-¿Cómo quedan las alícuotas?​

​Quienes tienen un patrimonio por encima del mínimo no imponible de entre 0 y $3 millones pagarán una alícuota del 0,5%. Quienes tengan un excedente de entre $3 millones y $6,5 millones deberán pagar el 0,75%. Con un excedente de entre $6,5 y $18 millones, el impuesto es de 1%. Y con un extra de entre $18 y $100 millones se paga el 1,25 por ciento.

- ¿Quiénes pagarán más?​​

La alícuota para los patrimonios que superan los $100 millones, que son alrededor de 15.000 personas según informó la cartera que dirige Martín Guzmán, pagarán 1,5% en vez de 1,25%. Además, la alícuota aumenta a 1,75% para patrimonios mayores a $300 millones.

- ¿Qué pasará con los bienes en el exterior?

Cuando asumió Alberto Fernández se estableció una alícuota máxima de 2,25% para los bienes en el exterior. Ese adicional estaría vigente por dos años y luego se volvería al nivel precedente.

Primero el Gobierno intentó convertir ese recargo en permanente a través del proyecto de Presupuesto que naufragó la semana pasada en el Congreso.

Tras esa derrota, se optó por sumar ese cambio a este proyecto de Bienes Personales.

- ¿Cómo se actualizará el índice?

El proyecto incorpora un mecanismo de actualización anual y automática de los montos de los mínimos no imponibles del artículo 24 -general y especial para casa-habitación-, y de los montos de los tramos de las escalas de alícuotas del artículo 25, mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC).

Esto implica que el índice se actualizará por inflación. Para el próximo período fiscal se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre de 2021.​

Bienes Personales: el debate en el Senado

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Ricardo Guerra (FdT) dio inicio al tratamiento de Bienes Personales y explicó que "el proyecto tiene modificaciones y agregados de artículos referido al impuesto de Bienes Personales", y destacó que "la versión en revisión proveniente de Diputados introdujo sustanciales mejoras".

En ese sentido, precisó que "el proyecto propone en primer término la modificación del artículo 24 de la ley al plantear el incremento del mínimo no imponible sobre el conjunto de bienes grabables de los contribuyentes con domicilio en el país pasando de los 2 millones a los 6 millones de pesos y en relación a casa-habitación del titular el mínimo pasa de 18 millones a 30 millones de pesos. Asimismo, incorpora la disposición de actualizar el mínimo no imponible por el índice de precios al consumidor nivel general publicado por el INDEC correspondiente al mes de octubre anterior correspondiente al del ajuste al igual mes del año precedente".

También informó que se le otorga al impuesto una "mayor progresividad al agregarse dos niveles en la tabla de alícuotas y escalas que corresponde a bienes situados en el país. Partiendo de los actuales rangos, se incorporan dos renglones gravando los patrimonios valuados entre 100 y 300 millones de pesos a cuya alícuota se le agrega el 0,25% en relación a la máxima llevándola al 1,50%".

En relación al impuesto a las ganancias, precisó que "se establece la facultad de actualizar para el ejercicio 2022 los valores hasta los que se decidió eximir el salario anual complementario del impuesto a los sujetos pasivos de cuarta categoría cuyo haber bruto no supere los 150 mil pesos", y señaló que las modificaciones resultan de una "alta significación por las grandes cantidades de contribuyentes que se benefician debido al contexto inflacionario y si eso no se advierte muchas personas se verán alcanzadas".

Bienes Personales: el debate en el Senado

"Según un informe de la oficina de Presupuesto para el 2022 el impacto fiscal significa una caída de recaudación de 24.460 millones de pesos", señaló Guerra y agregó: "Según estos cálculos la recaudación estimada es de 85.780 millones de pesos para el 2022 implica un beneficio para el conjunto de provincias y Ciudad de Buenos Aires".

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba) criticó la "falta de estrategia común con miradas distintas de la realidad nacional. En buena medida lo han expresado en el tratamiento de varias leyes en el Congreso de la Nación en las estrategias que usan en ambas cámaras".

"Esa falta de una concepción unánime en materia de políticas publicas no solo ocasiona a la falta de previsibilidad sino también una reacción que se percibe como una inseguridad tributaria", cuestionó y siguió: "Muchos proyectos con media sanción del Senado fueron a la Cámara baja y modificados y que solo han recibido agregados con sesgos ideológicos".

En ese marco indicó que "este proyecto sufrió la misma suerte que la Ley de Biocombustibles una ley señera, este Senado aprobó por unanimidad prorrogando una política de Estado vigente de hace más de 15 años y el Senado fue festejada discursivamente por todos los miembros presentes mayoritarios. La Cámara de Diputados impuso una ley que afecto y quebró en buena medida la producción federal. Vuelve a pasar lo mismo".

"Hubiese estado bueno que este la primera minoría que también tiene responsabilidad en que cada uno de los proyectos se cambiaran. En el caso de este proyecto quizás podría mejorar los ingresos de muchos argentinos", apuntó Vigo. "Esto genera un atraso a una ley importante, pero tampoco comparto que desde Diputados haya salido una buena ley", subrayó.

Por ese motivo, procedió a explicar que "no se puede soslayar la situación que vive el país y aumentar impuestos porque no contribuye para nada a la cohesión social en un clima complejo. No favorece la inversión, hay un crecimiento en la presión tributaria. El impuesto a los bienes debe ser coherente con una política consistente de disminución de carga impositivas y debe ser un incentivo a las empresas. No viene acompañado ni de un alivio ni de aliento a las empresas. La progresividad impositiva no demuestra ser racional. Pasa lo mismo en ganancias".

En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) argumentó: "Todos vamos a coincidir en que las modificaciones de alguna manera mejoran la ley que habíamos sancionado. Hay un tema que no es menor que s el hecho de actualizar por el IPC los mínimos no imponibles y es algo que no habíamos tenido en cuenta y es una previsibilidad para los contribuyentes y las provincias".

En esa línea, invitó a "reflexionar sobre el destino del impuesto" porque "habla de la justicia de lo que uno vota y decide". "Van a contribuir a organismos", señaló y agregó que "estamos hablando de algo importante para la vida de los argentinos".

Por otro lado, remarcó que "hay que ver el impacto porque hablamos de cuestiones del incremento de presión tributaria, de tarifazos".

Por último, el jefe del bloque del FdT José Mayans (Formosa) recordó el rechazo del Presupuesto 2022 por parte de la oposición y resaltó que "estamos en una emergencia y la presencia de la tercera ola, pero gracias a Dios hay un mérito de que Argentina es uno de los países que mejor tiene porcentaje en materia de vacunación. Esto afecta menos en el tema del sistema productivo y del comercio, pero tenemos que seguir alerta y seguir trabajando en la prevención en un momento muy difícil".

"El otro problema es que estamos sin Presupuesto, me llama la atención que algunos dicen que esto es una victoria, no entiendo quién dice que esto es una vitoria. Para el país esto es malísimo y realmente fue muy malo porque en el 2015 cuando entregamos el Gobierno lo entregamos votando un Presupuesto con amplias facultades para el Ejecutivo sabiendo la responsabilidad que tenía el gobierno de Macri", criticó Mayans y señaló que "se detalla la política cambiaria, los gastos, es fundamental que se tenga esa información".

Y siguió: "El otro tema importante es el índice de precios al consumidor y eso tiene que ver con las paritarias, con el salario de los trabajadores y eso se relaciona con los índices de pobrezas y con la consta. Por eso es importante hacer el presupuesto. Además, hay que pagarle a los jubilados y pensionados y que están pendientes si van a tener certezas de cómo les va a ir".

"Tenemos que saber cuánto se va a gastar en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en seguridad, en la justicia", reiteró el titular del bloque oficialista y sumó que "hay muchas provincias que están endeudadas. Hay 13 provincias que necesitan la ayuda nacional, tienen un alto déficit, todo eso está dentro del Presupuesto nacional al igual que los subsidios a las tarifas. No se tiene que ver al otro como un enemigo".

En ese contexto, calificó a la oposición de "no dar la cara" y de "actuar como niños caprichosos" porque "no se presentaron a debatir estos temas", y admitió que "cometieron un error al no salir el presidente a explicar cuál era la deuda que había. Nos dejaron una deuda de 40 mil millones y un Banco Central quebrado, estas cosas hay que decirlas y la gente tiene que saber en qué condiciones se recibe al país. Cuando Máximo (Kirchner) les dijo cómo dejaron el país ellos se ofenden, no quieren hablar del pasado, no están acá".

"El gobierno de Macri fue el más nefasto porque quebró al país, al Banco Central, la inflación que dejaron. A cara descubierta hablan de inflación", enfatizó el senador formoseño y también apuntó contra el libertario Javier Milei: "Es un disparatado, dicen cualquier cosa, son los grandes analistas". "La gran pandemia en el gobierno de Macri, fue él mismo", agregó.

Retomando el proyecto remarcó que "el impuesto de que la oposición habla es solo de un 0,25%. Se benefician 1 millón de contribuyentes, esa es la victoria. Nosotros venimos a asumir el compromiso con los jubilados, con los trabajadores de la salud, con el pueblo", e ironizó: "Nosotros no salimos corriendo peleando para ver quién sale primero en la cámara de televisión, que vayan a Netflix si tanto les gusta la cámara".