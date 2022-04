AFIP constancia inscripción: monotributo y responsable inscripto

La constancia de inscripción es un documento emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del cual cada contribuyente acredita que está inscripto en el sistema fiscal, ya sea que esté adherido al Monotributo o sea responsable Inscripto.

Se trata de un documento de acceso público, ya que cualquiera puede obtener las constancias del resto de los contribuyentes con sólo acceder al sitio web de la AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP constituye la "identidad fiscal" de cada contribuyente y resulta necesario consultarla antes de realizar transacciones con un nuevo cliente o proveedor. Para obtener la constancia debe conocerse el número de CUIT de cada persona. Además sirve para saber si el Monotributo está activo.

Cómo obtener e imprimir la constancia de inscripción AFIP

Es común confundir la constancia de inscripción AFIP con la constancia de opción al Régimen Simplificado-Monotributo (habitualmente llamada constancia de inscripción al Monotributo). Si bien se obtienen de la misma manera y en el mismo lugar, no son iguales.

A ambas se las suele llamar constancia de inscripción AFIP. El error se genera porque las dos son un documento por haberse inscripto en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Para conseguir la constancia AFIP hay que ingresar al sitio de AFIP, y hacer clic en el enlace del menú inferior "Constancia de inscripción AFIP".

Allí se debe Ingresar el número de CUIT de la persona sobre la cual se consulta y un código CAPTCHA (código alfanumérico que aparece en la pantalla). En instantes estará la constancia AFIP en pantalla, con un botón para imprimir la constancia de inscripción AFIP en el margen superior derecho.

Si la persona no aparece, la AFIP indica con un mensaje las posibles causas por las que no se encuentra inscripta en el organismo fiscal. Obviamente, en este caso, no puede obtener la constancia AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP sirve para brindar la información tributaria mínima que necesitan clientes, proveedores, organismos de control y demás entidades con las que operan y puedan relacionarse los monotributistas. En el documento se detallan el nombre del contribuyente, su CUIT, la categoría, fecha de inscripción y domicilio fiscal.

Constancia de inscripción en la AFIP: para qué sirve

La constancia de inscripción de la AFIP también puede obtenerse desde la aplicación oficial Monotributo de AFIP, disponible para IOS y Android.

Una vez descargada, además de poder entrar con clave fiscal, ofrece una opción más directa en el menú principal de cargar el número de CUIT para acceder tanto a la constancia de monotributo del propio contribuyente, como a la constancia de inscripción en AFIP de un tercero. Y de allí mismo puede enviarse la constancia por correo electrónico, imprimirse o guardarse.

Nuevo DNI digital: cómo se solicita y cómo se obtiene

En los tiempos que corren resulta muy útil contar con el nuevo DNI en formato digital. En este artículo te explicamos todas las claves para tramitarlo y obtenerlo.

El nuevo DNI digital en tu celular tiene las mismas funciones que el DNI tarjeta, excepto para votar y viajar fuera del país, y cuenta con altos niveles de seguridad.

Pueden acceder al nuevo DNI digital en tu celular los ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia vigente, mayores de 14 años que tramiten un nuevo ejemplar de DNI.

Vale aclarar que obtener el nuevo DNI digital es opcional y no reemplaza, sino que complementa, al DNI tarjeta vigente. Son dos formas de portar tu identidad, vos elegís cuál presentar en tus trámites cotidianos.

El nuevo DNI digital en tu Celular no es una imagen estática, sino una representación tridimensional del DNI visualizable en 360 grados. Cuando tengas esta credencial actualizada (nuevo DNI digital), podés verificar este atributo haciendo girar la imagen virtual sobre la pantalla.

Cómo solicitar y obtener el nuevo DNI digital

El horario de actualización de la credencial (nuevo DNI digital) se modifica en cada requerimiento y genera una copia segura en los servidores de RENAPER, lo cual permite validar cada solicitud de forma única.

Cada vez que necesites acreditar tu identidad podrás mostrar el nuevo DNI digital en tu celular desde la aplicación Mi Argentina de la siguiente forma:

Ingresá a la aplicación Mi Argentina desde cero en el momento en que quieras visualizar o mostrar la credencial.

desde cero en el momento en que quieras visualizar o mostrar la credencial. Entrá en la sección Mi billetera, seleccioná el nuevo DNI Digital e introducí el PIN de seis dígitos que protege a la credencial virtual (nuevo DNI digital).

Al momento de exhibirla debés realizar una nueva actualización de la credencial virtual (nuevo DNI digital), que se visualizará con fecha y hora exactos como "Última actualización".

Para esto, presioná el ícono del reloj en el extremo superior derecho de la credencial. Esta actualización debe coincidir con la hora actual y permite asegurarnos que nos encontramos ante el último ejemplar vigente.

Es importante que actives tu nuevo DNI digital en tu cuenta de Mi Argentina y que sea en el celular que usás a diario. Recordá que es un elemento de identificación personal y no se puede instalar en dos dispositivos. El código de activación es único, si es usado en un teléfono de otra persona se invalida automáticamente y hay que tramitar uno nuevo

¿Qué necesito?

Teléfono celular con sistema operativo Android a partir del 5.0.21, o iOS 11.0 o posterior

Tener descargada en tu celular la aplicación Mi Argentina

Casilla de correo electrónico

Tener una cuenta con tu identidad validada en la aplicación Mi Argentina

Si no tenés cuenta en Mi Argentina podés crearla, y si todavía no la descargaste en tu celular podés hacerlo desde Play Store o App Store.

¿Cómo hago?

1- Sacá un turno y acercate en la fecha y horario elegidas a un Centro de Documentación de Renaper , móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado si residís en el exterior.

, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado si residís en el exterior. 2- Ingresá una dirección de correo electrónico en donde recibirás el código de activación del nuevo DNI digital. Es muy importante que te asegures que esté bien escrito. Si aún no tenés cuenta en Mi Argentina te llegarán dos mails. Primero abrí el de Mi Argentina para activar y validar la cuenta, y después el que contiene el código para habilitar el nuevo DNI digital en tu celular.

Nuevo DNI digital: ¿cómo hago?

3 - El correo electrónico para activar el nuevo DNI digital en tu celular contiene el código de activación que inicia el proceso de descarga del nuevo DNI digital en tu aplicación de Mi Argentina. Recordá que este código tendrá una vigencia de 72 hs.

en tu celular contiene el código de activación que inicia el proceso de descarga del en tu aplicación de Recordá que este código tendrá una vigencia de 72 hs. 4 - Seleccioná el código desde tu celular, y serás redirigido a la aplicación Mi Argentina . Dentro de la sección Mis trámites deberás primero leer y aceptar los Términos y Condiciones para después activar el nuevo DNI digital en tu celular.

. Dentro de la sección Mis trámites deberás primero leer y aceptar los Términos y Condiciones para después activar el en tu celular. 5 - Ingresá en la sección Mi Billetera y seleccioná el botón nuevo DNI digital en tu celular. Tendrás que crear una clave numérica a través de tres preguntas de seguridad para su recuperación en caso de olvido. Esta clave la vas a utilizar para ingresar al nuevo DNI digital en tu celular cada vez que lo necesites.

en tu celular. Tendrás que crear una clave numérica a través de tres preguntas de seguridad para su recuperación en caso de olvido. Esta clave la vas a utilizar para ingresar al en tu celular cada vez que lo necesites. 6 - Una vez generada la clave comenzará la descarga del nuevo DNI digital en la aplicación Mi Argentina. Tené en cuenta que esta operación puede demorar unos minutos.

Si querés comunicarte para saber cómo funciona el servicio o tenés alguna duda sobre la validez de un nuevo DNI digital, podés comunicarte:

Por teléfono al 0800-999-9364

Correo electrónico: [email protected]

Por Whatsapp al: (+5411) 5059 9932 y (+5411) 6436 9981

También podes consultar en línea a través del siguiente formulario indicando número de DNI, sexo y fecha y horario de la última actualización.

Si querés conocer cuál es el ejemplar vigente de un DNI, ingresá en este otro formulario.

Para saber el esquema de atención de los Registros Civiles provinciales en el marco del COVID-19, podés contactarte con el que elijas según tu localidad.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito. Vas a abonar solo los $300 que es el costo del DNI tarjeta. Esta versión del nuevo DNI digital en tu celular no tiene un valor adicional.

Nuevo DNI digital: preguntas y respuestas

¿Qué es el nuevo DNI digital en tu celular?

Es una versión virtual de tu DNI que se porta en un teléfono inteligente y se usa a través de la billetera de credenciales de la aplicación Mi Argentina. Tiene las mismas funciones que el DNI físico, excepto votar y viajar fuera del país.

¿Cómo funciona y cómo se acredita la identidad?

Funciona accediendo a la aplicación Mi Argentina. La sola exhibición siguiendo estos pasos acredita identidad al igual que el DNI físico: Exhibilo entrando desde cero a la aplicación, luego a Mi Billetera y finalmente a nuevo DNI Digital. Una vez allí, ingresá el pin de seguridad y actualizá la credencial virtual para que la última actualización coincida con la fecha y hora de consulta.

¿Qué validez tiene el nuevo DNI digital en tu celular?

Como es la versión virtual del DNI físico tiene la misma validez. Al modificar el nuevo DNI digital tarjeta se modifica automáticamente el DNI en tu celular.

¿Cómo uso el nuevo DNI digital? ¿Lo puedo presentar en todos lados?

Si seguís los pasos mencionados anteriormente, la sola exhibición es suficiente, tal cual se hace con el DNI tarjeta. A través del Decreto 744/2019 publicado en el Boletín Oficial, específicamente su artículo 3 expresa que "la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes será considerada a todos los efectos Documento Nacional de Identidad, teniendo pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados en los términos de la ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional N° 17.671 ." Excepto votar y viajar fuera del país

¿Puedo votar con el nuevo DNI digital en tu celular?

No. Es competencia de la Cámara Nacional Electoral expedirse y reglamentar dicho uso y todavía no fue previsto por la legislación electoral.

El nuevo DNI digital tarjeta se modifica automáticamente el DNI en tu celular

¿Qué medidas de seguridad tiene?

Tenés la posibilidad de girar la credencial virtual ( nuevo DNI digital ) 360° de forma táctil y verificar que no es una imagen estática sino una representación tridimensional de tu DNI.

) 360° de forma táctil y verificar que no es una imagen estática sino una representación tridimensional de tu DNI. Tiene la posibilidad de desplegar los datos en formato de lista.

Tiene una clave numérica de acceso que creás al descargarlo y tres preguntas de seguridad para su recuperación.

El horario de actualización de la credencial (nuevo DNI digital) es modificado en cada requerimiento y genera una copia segura en los servidores de RENAPER, lo cual permite validar cada redención de forma única.

A su vez el nuevo DNI digital en tu celular está acompañado de un certificado firmado digitalmente que se instala en tu teléfono la primera vez que lo descargas. Esto le da seguridad y lo hace único ya que no podés descargarlo en dos teléfonos con un mismo código. Tampoco podés descargar un nuevo DNI digital que no sea tuyo. La cuenta de Mi Argentina en la aplicación y el dispositivo son personales.

¿Quiénes pueden tramitar el nuevo DNI digital?

Todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros con residencia temporal o permanente vigente mayores de 14 años que realicen un nuevo ejemplar de DNI tarjeta y quieran portar el DNI digital en tu celular junto al resto de sus aplicaciones.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el nuevo DNI digital?

Los mismos que para tramitar un nuevo DNI digital tarjeta y además, contar con un teléfono inteligente, una casilla de correo electrónico, conexión a Internet para descargar la aplicación, cuenta en Mi Argentina y la aplicación descargada en tu celular.

El nuevo DNI digital en tu celular está acompañado de un certificado firmado digitalmente que se instala en tu teléfono la primera vez que lo descargas

¿En qué teléfonos funciona el nuevo DNI digital?

Tenés que asegurarte que tu teléfono tenga sistema operativo Android a partir de la versión 5.0.21 en iOS 11.0. Chequeá acá el listado de móviles habilitados.

¿Reemplaza al DNI tarjeta? ¿Es obligatorio realizarlo?

El nuevo DNI digital en tu celular es la versión virtual del DNI físico. Se podrá utilizar para cualquier trámite que requiera la verificación de identidad. Su tramitación es optativa.

¿Cuál es el costo?

Siempre que se realice y abone un nuevo ejemplar del DNI tarjeta ($300) la descarga virtual es gratuita.

¿Dónde tramito el nuevo DNI digital?

En cualquier Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado si residís en el exterior.

¿Se puede tramitar desde otro país?

Si, en todos los consulados argentinos en el mundo.

¿Se puede hacer a distancia?

No. El trámite es presencial.

¿Puedo solo tramitar el nuevo DNI digital en tu celular y no la versión tarjeta?

No. El nuevo DNI digital en tu celular se genera solamente si se hace un trámite de DNI tarjeta, y es la versión virtual del mismo. Siempre el DNI tarjeta es condición necesaria para tener el nuevo DNI digital en tu celular.

¿Puedo tener en mi celular el nuevo DNI digital de mis hijos?

En esta primera etapa no, se prevé para una segunda instancia.

¿Puedo salir del país con el nuevo DNI digital en el Celular?

No. Para viajar a países miembros y asociados del Mercosur tenés que llevar tu DNI físico.