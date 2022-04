El Gobierno evalúa modificar el Impuesto a las Ganancias para alcanzar la "renta inesperada"

El ministro de Economía, Martín Guzmán y sus colaboradores avanzaron en delinear cómo será la implementación del impuesto a "la renta inesperada".

Guzmán apunta a que el Estado se apropie de las ganancias extraordinarias que obtuvieron determinados sectores como consecuencia de la brusca suba en los precios internacionales de las materias primas a raíz de la guerra en Ucrania.

Estas ganancias no fueron el resultado de mayores inversiones, sino de una inusual suba en los valores de las commodities por el conflicto bélico. Entre los productos que más subieron su valor se encuentran los cereales y oleaginosos, gas, petróleo y minerales.

Como se implementará el impuesto a la "renta inesperada"

El Gobierno nacional busca que estos excedentes se destinen en parte a atender la situación de sectores vulnerables de la sociedad que han ido perdiendo poder adquisitivo. Particularmente, se apunta a otorgar una nueva ayuda económica para los sectores más postergados, similar al IFE.

Al respecto, el gabinete económico decidió que no se creará un nuevo tributo, sino que se proyecta un aumento en la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias para montos a determinar, en los que se verifique un crecimiento exponencial en las utilidades.

La idea es aumentar en 15 puntos porcentuales la alícuota superior de 35% de este tributo.

Impuesto a la "renta inesperada: nuevas definiciones

En principio, la nueva carga fiscal abarcaría sólo a las empresas, no personas humanas y sería deducible en caso que las empresas realicen inversiones o tomen personal.

Por tratarse de una modificación impositiva, debería ser aprobada por el Congreso.

El kirchnerismo, desconfiado sobre la iniciativa de Guzmán

La seguidilla de señales desde el kirchnerismo deja en claro que no solamente no habrá una paz con el entorno del Presidente sino que se mantendrá una línea opuesta a la que había pedido el ministro Guzmán, quien había pedido un alineamiento del oficialismo respecto de su programa económico.

Cristina, en su discurso ante EuroLat, puso en términos explícitos lo que desde hace tiempo se viene insinuando en el kirchnerismo: que no se puede confiar en las declaraciones de buenas intenciones de los empresarios, porque éstos cultivan un doble estándar según el cual el intervencionismo estatal es deseable cuando se hacen salvatajes -como ocurrió durante la cuarentena- pero es malo si se trata de redistribuir la renta.

"Durante la pandemia el sector privado recibió todo tipo de ayuda. Sin embargo, ante la tragedia de la guerra, el mercado nos contesta con que ‘No importa, los demás que revienten’. No vale así, así no juego más", dijo la vicepresidente, ante el aplauso de "los pibes para la liberación" que habían colmado el auditorio del Centro Cultural Kirchner.

"Si cuando vos nos necesitaste, te pagamos los salarios, te perdonamos créditos, te perdonamos impuestos, ahora que te necesitamos a vos para el pueblo, para la sociedad, me parece...." y Cristina dejó la frase quedó inconclusa, pero su gesto era por demás elocuente.

El ministro Martín Guzmán prometió que la inflación comenzará un sendero a la baja, pero el kichnerismo cree que lo intentará sobre la base del ajuste fiscal

Lo curioso es que el Gobierno, incluyendo al propio Guzmán, ya habían dado señales de que estaría dispuesto a tomar alguna medida de corte intervencionista, en el sentido de las que reclama el kirchnerismo.

El ministro, aunque rechazó la posibilidad de una suba generalizada de retenciones a la exportación agrícola, sí deslizó que se está analizando una herramienta diferente para "captar rentas extraordinarias" generadas por las abruptas subas en los precios internacionales.

Nuevo impuesto: qué adelantó Martín Guzmán

La idea de este proyecto fue esbozada días atrás por Guzmán, que habló de "ganancias inesperadas, que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo, sino de un shock que no tienen que ver con la acción humana y que, si no se hace nada, es regresivo".

"Estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación", había dicho el ministro en una entrevista televisiva.