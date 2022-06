La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya informó la fecha de pago del medio aguinaldo 2022 para jubilados y pensionados junto con sus haberes mensuales de junio. Ante ello, muchos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) consultaron si también les correspondía.

Si bien la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta no se manifestó al respecto, se toma como punto de partida el escenario del año pasado.

Es decir, considerando el caso de 2021, es probable que no, ya que a los beneficiarios AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) no les corresponde el cobro del aguinaldo. Por lo tanto, los beneficiarios del sistema SUAF que administra la ANSES no cobran aguinaldo respecto a este beneficio.

Aguinaldo SUAF 2022: cómo, cuándo y quién lo paga

¿Cuánto cobro SUAF junio 2022?

La ANSES pagará en junio 2022 el Complemento Mensual para el Salario Familiar a los trabajadores registrados con Ingresos del Grupo Familiar (IGF) de hasta $166.564 y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Complemento Mensual para el Salario Familiar para trabajadores con IGF de hasta $113.570, cobrarán un monto final de $2794;

Complemento Mensual para el Salario Familiar para trabajadores con IGF desde $113.570,01 hasta $166.564, cobrarán una suma final de $1885.

Complemento Mensual para el Salario Familiar para monotributistas de las categorías A, B y C, cobrarán $2794;

Complemento Mensual para el Salario Familiar para monotributistas de las categorías D, cobrarán $1885.

Calendario SUAF junio 2022

Fecha de cobro Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo junio 2022

Documentos terminados en:

0 cobran el: miércoles 8 de junio

1 cobran el: jueves 9 de junio

2 cobran el: viernes 10 de junio

3 cobran el: lunes 13 de junio

4 cobran el: martes 14 de junio

5 cobran el: miércoles 15 de junio

6 cobran el: jueves 16 de junio

7 cobran el: martes 21 de junio

8 cobran el: miércoles 22 de junio

9 cobran el: jueves 23 de junio

Fecha de cobro para Asignación por Embarazo junio 2022:

0 cobran el: viernes 10 de junio

1 cobran el: lunes 13 de junio

2 cobran el: martes 14 de junio

3 cobran el: miércoles 15 de junio

4 cobran el: jueves 16 de junio

5 cobran el: jueves 16 de junio

6 cobran el: martes 21 de junio

7 cobran el: miércoles 22 de junio

8 cobran el: jueves 23 de junio

9 cobran el: viernes 24 de junio

Complemento SUAF ANSES: pago en junio 2022

En tanto, el complemento del salario familiar como refuerzo a los ingresos de trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijas y/o hijos a cargo.

Así en la fecha de cobro del Asignación por hijo, el trabajador recibirá ese plus,

Cobro de Tarjeta Alimentar SUAF junio 2022

Cobro de Tarjeta Alimentar para AUE de junio 2022

Cobro de Tarjeta Alimentar para AUH junio 2022