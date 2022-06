Los cambios de último momento en el proyecto de alivio fiscal a monotributistas y autónomos

Por unanimidad, esta tarde obtuvo media sanción el proyecto de Alivio Fiscal con mejoras para los contribuyentes autónomos y monotributistas. A continuación, se detallan los principales cambios al proyecto original que se dieron durante la sesión:

A. Monotributo.

Proyecto original

1. Adelanta al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación con la misma idea central que la propuesta de ganancias: se adelanta la aplicación del índice.

2. ¿Qué índice se aplica?: 29,12% coeficiente acumulado a junio 2022.

3. Esto coincide con el esquema de Recategorización que aplica AFIP que lo hace cada 6 meses, en enero y julio.

Monotributistas y autónomos: los cambios de último momento

4. ALIVIO FISCAL PARA MONOTRIBUTISTAS. De esta manera la cuota queda igual (así se evita el problema del año pasado de cobrar retroactivamente) y solo se "sube" el límite de facturación de cada categoría. EL MONOTRIBUTISTA NO "SALTA" DE CATEGORIA POR EL SOLO EFECTO DE QUE LA INFLACION FUE SUPERIOR A LA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO.

5. Impacta positivamente en 4,5 millones de monotributistas.

6. Además, es fácil de comunicar y de implementar en los sistemas de AFIP.

Agregados en el recinto

7. La escala de facturación de las categorías A, B, C y D suben un porcentaje mayor (promedio 60%) para favorecer a los pequeños contribuyentes de menores ingresos y evitar que salten de categoría.

8. Además, se exime solo del componente impositivo a las Categorías A ($288 por mes) y B ($555). Para darle progresividad a la medida este beneficio es para los monotributistas "puros" (es decir que no tiene otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.).

Esta exención del componente impositivo beneficia a 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.No se afecta fondos de obras sociales ni seguridad social.

Además, este proyecto está en línea con la propuesta del PEN presentado el 23 de diciembre de 2021.

B. Autónomos.

Proyecto original

1. El Proyecto propone incrementar la deducción especial para los autónomos en 2 VECES la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52.

2. De esta manera la "brecha" de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achica de $707.181,58 a $454.616,72.

3. Además, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 VECES a 2,5 VECES la ganancia no imponible.

Cambios para autónomos

Agregados en el recinto

4. Beneficio adicional, se sube de 2 veces a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y 3 veces para los "nuevos profesionales".

Esto es un beneficio adicional para 140 mil contribuyentes autónomos que pagan el impuesto a las ganancias.

Cambios en el Monotributo: ¿cuándo se puede aprobar la ley en el Senado?

El cumplimiento de esa meta recae ahora en la Cámara alta, donde el plazo para sancionar la ley antes de la fecha clave que establece el propio proyecto parece acotado, pero no representa en principio un escollo grave.

Con la complicación de que la próxima semana es corta por el feriado del 20 de junio, el Senado podría llamar al debate en comisión para el martes o miércoles siguiente y, si se firma dictamen ese mismo día, el proyecto podría votarse en el recinto entre el 29 y el 30 de junio.

Esto es así porque se requiere un plazo de siete días entre la firma del dictamen y la votación. Si hubiera acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en torno a la iniciativa, podría tratarse el proyecto "sobre tablas", es decir, dentro de un período de tiempo menor.

La unanimidad que logró el proyecto en la Cámara de Diputados supone que la aprobación final de la ley podría darse antes del 1 de julio y sin mayores inconvenientes en el Senado.

El objetivo de que la ley se sancione antes del 1 de julio queda ahora en manos de Cristina Kirchner

Detalles del debate en Diputados

Si bien el proyecto fue impulsado por Massa como parte de una agenda económica propia que días atrás generó cierta tensión entre el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado internamente, los cambios al proyecto sí fueron conversados con la cartera económica previamente, según deslizaron a iProfesional fuentes parlamentarias.

Las modificaciones que establecieron una suba de las escalas mayor a la prevista fueron introducidas con el fin de lograr un mayor respaldo. Y es que Juntos por el Cambio había llegado al recinto con un dictamen de minoría diferente.

Durante el transcurso de la sesión se abrió una negociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y se llegó a un acuerdo que permitió la aprobación del proyecto por unanimidad, sin ningún voto en contra.

En parte, los cambios apuntaron a no tener que debatir un nuevo proyecto de alivio en el corto plazo si la inflación no cede. Casi todos los diputados coincidieron en que el problema de fondo no son las escalas del Monotributo en sí, sino la aceleración de los precios que eleva los montos de facturación.

Te puede interesar ¿Se viene el cepo al dólar tarjeta?: qué anticipan los expertos para las próximas horas

Por ese motivo, varios legisladores de la oposición reconocieron, a pesar de su acompañamiento a la iniciativa, que el proyecto es "un parche". Una de ellas fue Margarita Stolbizer, que acompañó el proyecto de Massa desde el inicio a diferencia del resto de Juntos por el Cambio y que durante el debate señaló: "Una cosa es cambiar de categoría por el esfuerzo y la productividad y otra por la inflación", al tiempo que criticó al Gobierno por el alza de los precios.