Los responsables inscriptos y los monotributistas de todas las categorías registrados en la AFIP deben emitir factura electrónica para respaldar las operaciones. La factura electrónica de la AFIP es un documento comercial en formato digital que reemplaza al físico (en papel).

Una gran pregunta que surge en la mayoría de los contribuyentes es la siguiente: ¿Cómo anular una factura electrónica de la AFIP?

En este artículo, te explicaremos el paso a paso para anular una factura electrónica de la AFIP .

Cómo anular una factura electrónica AFIP

Cómo anular una factura electrónica AFIP: los pasos previos

La factura electrónica se emite desde la página web de la AFIP: afip.gov.ar. El primer paso es chequear si se encuentran habilitado los dos servicios mencionados con la clave fiscal: "Comprobantes en Línea" y "ABM – Puntos de venta".

Si no se encuentran habilitados, hay que ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la página web de la AFIP: www.afip.gov.ar.

Una vez dentro de la página web de la AFIP, sobre el margen izquierdo, visualizar la sección "Mis Servicios", allí hacer clic en la opción "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".

Dentro del "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal", hay que optar por "Adherir servicio".

En la pantalla siguiente, aparecerán las insignias de los diferentes organismos, presionar sobre la de AFIP y luego en "Servicios Interactivos", buscar el servicio "Comprobantes en Línea" o "Administración de puntos de venta y domicilios", según corresponda, y luego "Confirmar".

Cómo anular una factura electrónica de la AFIP: el paso a paso a seguir

Es ahora cuando vamos a dar respuesta al principal interrogante de esta nota: ¿Cómo anular una factura electrónica de la AFIP?

En primer término, vale tener presente que la Ley prohíbe la anulación de facturas ya emitidas, por lo cual lo mejor será evitar producir errores a la hora de realizar una factura electrónica para los clientes o compradores.

Es por ello, que para poder anularla se deberá gestionar una nota de crédito o una nota de débito, según sea el caso.

Cómo anular una factura electrónica de la AFIP: ¿nota de crédito o de débito?

En el primer caso (nota de crédito), se genera la anulación de una factura electrónica creando una nota de crédito. Se realizará en el caso de una venta que haya sido facturada o si la factura ha sido mal hecha o se haya duplicado.

Una nota de débito será realizada en el caso de haber cobrado de menos al cliente.

El primer paso para anular una factura electrónica C será ingresar a la web de la AFIP, colocando el usuario y la contraseña fiscal e ingresar.

Una vez en pantalla, se deberá dirigir a la sección Comprobantes en línea, como si fuese a generar una nueva factura.

Aparecerá la empresa a la que se representa, y la opción de Generar comprobantes.

Siempre aquí es cuando se elige qué tipo de factura se va a generar ya sea A, B o C según el caso, pero esta vez la opción a seleccionar será Nota de Crédito C (C ya que se habla de una factura electrónica tipo C). Y cliquear continuar.

Luego se deberá colocar la fecha del comprobante y el concepto a incluir. Posteriormente, se debe ingresar el DNI o CUIT de la factura a anular y por último se realizará la asociación al comprobante que se desea anular.

Una vez realizado todos estos pasos para anular factura electrónica, se deberá agregar una pequeña descripción y colocar los precios y la cantidad de unidades del documento a anular. Luego al clickear continuar, la nota de crédito ha sido generada.

Factura electrónica de la AFIP: las claves a considerar

Todas aquellas personas contribuyentes que se encuentren en la categoría de monotributo deberán presentar ante la AFIP sus facturas electrónicas.

Desde la aprobación de esa medida, todo el sistema de las categorías monotributistas se ha modificado, incluso su forma de cobro ya que es obligatorio ante la AFIP, la presentación de facturas electrónicas.