El laberinto cambiario argentino y sus consecuencias tributarias: cómo afecta que haya múltiples tipos de cambio

Un pequeño ahorrista adquiere dólares ahorro y luego los vende en el mercado paralelo para hacerse de la diferencia de la cotización. Como no posee liquidaciones de ventas realizadas en el mercado oficial, los dólares deberían encontrarse declarados en el Impuesto sobre los Bienes Personales como tenencia, a la cotización oficial del 31 de diciembre. Para los registros de la AFIP no fueron vendidos. Las diferencias de cotización que se producen por los resultados originados que tienen las personas físicas en ventas o compras de moneda extranjera no pagan el impuesto a las ganancias, pero la tenencia se encuentra gravada en Bienes Personales, al tipo oficial de cambios, actualmente cotizados a $ 136 (hay que aguardar cuánto cotizan al 31 de diciembre)