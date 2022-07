Respuesta a las críticas de Pablo Moyano: AFIP ahora controló faltantes en las góndolas

Mientras la ministra Silvina Batakis aseguraba ante inversores de Wall Street que "no creo que con los controles de precios se pueda bajar la inflación", este miércoles la AFIP lanzó inspectores con un listado de productos básicos, a labrar actas sobre los precios y los faltantes en las góndolas.

En la Embajada Argentina en los EE.UU., Batakis aseguró: "No soy talibán, no creo que con los controles de precios se pueda bajar la inflación", y reiteró: "Tengo el apoyo para hacer lo que hay que hacer".

Operativos de control de precios que desmienten a Batakis

A las pocas horas, el cristinismo desmintió la posición de Batakis, ya que la Secretaría de Comercio y la AFIP actuaron rápidamente en sentido contrario a las manifestaciones de la ministra ante los inversores.

AFIP recorre los supermercados con un listado de productos básicos Los inspectores de la AFIP recorrieron supermercados como Jumbo y Disco, entre otros, con un listado de precios y de productos básicos que no pueden faltar en las góndolas , el que incluye los siguientes rubros:

Aceite

Leche

Azúcar

Harina

Fideos

Yerba

Arroz

Manteca

Puré de tomate

Papel higiénico

Rollo de cocina

Agua mineral

Esta medida continúa las razias que tuvieron lugar el sábado pasado, a manos de AFIP y otras áreas del Gobierno, con operativos de fiscalización de precios en supermercados e hipermercados, informó la Secretaría de Comercio, que conduce Martín Pollera, el funcionario para quien "Cristina te enamora".

Los operativos también "fueron realizados sobre empresas productoras de bienes de consumo masivo con alto poder de mercado", dijo esa cartera.

Hoy continúa la persecución a los empresarios de retail de la mano de otra cristinista, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El FMI, la inflación y el control de precios

"La situación (de la inflación) en Argentina es muy preocupante, como se imagina", dijo Pierre-Olivier Gourinchas, consejero Económico y Director del Departamento de Estudios del FMI.

"La Argentina tiene un proceso inflacionario que no está anclado. La inflación interanual en junio fue del 64% si no me equivoco. Hay expectativas de que podría aumentar aún más en el transcurso del año", consideró.

Gourinchas aseveró que "por supuesto, reducir la inflación a un entorno macroeconómico más estable tiene que ser la prioridad absoluta para el país".

El funcionario del Fondo cuestionó "si las políticas que se han implementado hasta ahora realmente lo van a lograr. Sin duda, ese es el tema que se tendrá que abordar".

El FMI alertó que las medidas para domar la inflación no sirvieron

Pablo Moyano pesa más que Batakis

Con la excusa de recordar a Eva Perón, el dirigente camionero Pablo Moyano, junto al referente de la CTA cristinista Hugo Yasky y otro sindicalista cercano a la Vicepresidenta, Sergio Palazzo, de La Bancaria, organizaron una "marcha de antorchas este martes "en contra de los especuladores y los formadores de precios".

No es la primera vez que el hijo de Hugo Moyano pone sobre la mesa que "al Gobierno le falta dureza" contra los empresarios que, según su forma de pensar, son los causantes de la inflación.

Todos los discursos ante los congregados frente al Ministerio de Desarrollo Social, en la Avenida 9 de Julio, estuvieron dirigidos contra de "los formadores de precios" y los grupos económicos a los que acusan de desestabilizar al Gobierno.

Unos días antes, Pablo Moyano había acusado en una nota periodística a los empresarios por "remarcar precios todos los días".

La respuesta no se hizo esperar; unas horas después, la AFIP sacaba a todos sus agentes a la calle para responder con la "dureza" que Moyano le pide al Gobierno.