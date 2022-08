Massa empieza con una "medida antimercado": la AFIP aplicaría un aporte a la renta extraordinaria de empresas

El superministro no controla la AFIP, y mientras arma su equipo y promete medidas en 10 días, ya sale un nuevo impuesto a las empresas

El flamante superministro de Economía, Sergio Massa, podría comenzar su gestión con una medida antimercado, ya que la AFIP tiene a la firma la creación de un anticipo del Impuesto a las Ganancias para las empresas que considere beneficiadas por "rentas extraordinarias" a raíz de las subas de los alimentos y la energía.

En el entorno de Massa se justifican diciendo que "la resolución ya estaba firmada" antes de su postulación a superministro, pero lo real es que Mercedes Marcó del Pont no firmó la norma que crea por vía administrativa el nuevo impuesto que el ex ministro Martín Guzmán no logró pasar por el Congreso.

Quiénes pagarán por la renta extraordinaria

El anticipo extraordinario de Impuesto a las Ganancias deberá ser pagado por empresas que obtuvieron ingresos no habituales como consecuencia de la suba de los precios internacionales de ciertos commodities en el marco de la invasión de Rusia en Ucrania, según fuentes cercanas a la decisión.

La AFIP considera que el anticipo extraordinario alcanzará a unas 2.000 empresas, de sectores petrolero, minero, alimenticio, y productores y exportadores de grano, cuyos resultados mejoraron de manera inesperada por la ofensiva de Vladimir Putin.

El aporte extraordinario alcanzará a petroleras, alilmenticias y sojeras

De todos modos, ese listado no dejará afuera a compañías dedicadas a otras actividades, que la AFIP determine que fueron directa o indirectamente beneficiadas por las consecuencias comerciales de la guerra.

Los técnicos de la AFIP consideran que la medida adelantará impuestos este ejercicio, pero sin modificar la estructura tributaria, pero en el entorno de Massa no estarían de acuerdo, dado que calcularían que sí restará recursos en 2023, el año de las elecciones presidenciales.

La firma del anticipo extraordinaria y la llegada de Massa

La resolución iba a ser firmada por Marcó del Pont cuando Massa llegó desembarcar en el gabinete, pero Cristina Kirchner decidió no dejarlo manejar la Aduana, clave para tratar de desarmar sus causas judiciales.

Así, Marcó del Pont pasará de la AFIP a la secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, donde salió dando un portazo Gustavo Beliz, y será reemplazada por un operador cristinista de la provincia de Buenos Aires, Carlos Castagneto.

El cristinista Castagneto será quien dé el visto bueno al aporte extraordinario

La resolución, por tanto, todavía puede ser firmada por Marcó del Pont, con la anuencia de Castagneto, o esperar el desembarco del nuevo titular de la AFIP, algo que se acuerda por estas horas.

Guzmán había motorizado en junio un proyecto de ley que preveía una alícuota adicional del 15% al Impuesto a las Ganancias para las sociedades, aplicable por única vez, para las compañías con rentas extraordinarias por la guerra.

Te puede interesar Préstamo en ANSES: cómo puedo sacar uno y cuánto me prestan

El Gobierno ya aplicó un aporte extraordinario el año pasado se dispuso para las grandes fortunas para hacer frente a la pandemia de Covid, con el que se recaudaron $237.000 millones pagados por unos 10.000 contribuyentes. Este impuesto a la riqueza fue judicializado, pero los jueces rechazaron las medidas de defensa presentadas por los contribuyentes.