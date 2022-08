Diputados avanzó con el dictamen de mayoría de un proyecto del Ejecutivo para prorrogar seis impuestos

Funcionarios del Ministerio de Economía informaron que, de no aprobarse, el Estado perdería un 32% de la recaudación nacional total

El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen de mayoría -con 25 firmas sobre 44 presentes- de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para prorrogar por cinco años un total de seis impuestos. Durante la reunión realizada este miércoles, funcionarios del Ministerio de Economía advirtieron que, en caso de no aprobarse, el Estado podría perder un 32% de recaudación.

La iniciativa, que ingresó el pasado 1 de agosto -incluso fue firmada por la exministra Silvina Batakis– establece la extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA, señala Parlamentario.

Durante el encuentro, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (FdT), consultó a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, "cuánto se perdería de recaudación si nosotros no prorrogamos" estos impuestos, a lo que la funcionaria contestó: "Solamente a lo que es prórroga de vigencia, no hablamos ahí de Valor Agregado, si esto no se prorroga estaríamos alrededor de un 32% de pérdida de recaudación sobre el total".

También, tras una consulta del chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT), la representante de la cartera económica señaló que solo en relación a Ganancias se vería afectado un 13% de lo destinado a las provincias.

Durante su exposición, Balestrini sostuvo que los impuestos contemplados "son pilares del sistema tributario argentino y de la recaudación" y "gran parte son coparticipables o son distribuidos en base a la coparticipación".

La recaudación de los mismos hace al "financiamiento de políticas públicas", por lo que "mantener la integridad de esos recursos tributarios" contribuirá a elaborar "los supuestos del próximo Presupuesto", indicó e insistió: "Es fundamental contar no solamente con una claridad en cuanto a políticas públicas" sino "cómo se van a financiar" y de allí la necesidad de prorrogar la vigencia de estos tributos.

Avanza prórroga de la vigencia de Ganancias y Bienes Personales

Al detallar la incidencia de cada uno, la funcionaria expuso que el impuesto a las Ganancias "representa 5 puntos del PBI". En cuanto al impuesto sobre los Bienes Personales, precisó que más de 90% es coparticipable; mientras que el impuesto al cheque o el impuesto sobre el precio final de la venta de cigarrillos tienen asignación específica destinada a la ANSeS.

Apoyada en filminas, la subsecretaria explicó que el IVA se reparte un 11% a ANSES y el 89% es coparticipable; en cuanto al Capital de Cooperativas, el 50% es coparticipable y el otro 50% va la Fondo de Promoción de Educación Cooperativa.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales tiene una detracción mensual destinada al INCUCAI, que anualizada es alrededor de 3 millones de pesos, mientras que el 90% se distribuye por coparticipación y el resto va a las cajas previsionales no transferidas.

En cuanto al impuesto a los pasajes al exterior, el 40% va al Instituto Nacional de Promoción Turística y el 60% a la Secretaría de Turismo; el impuesto sobre el precio final de la venta de cigarrillos tiene un destino 100% a la seguridad social; en relación al régimen de monotributo, en lo que refiere al componente impositivo, el 70% va a ANSeS y el 30% a las provincias; y en cuanto al impuesto interno con relación a seguros, el 100% tiene destino al Tesoro Nacional.

Al momento de las preguntas, el diputado porteño Martín Tetaz (Evolución Radical) consultó sobre los efectos económicos. "Ningún impuesto es neutral. Hay impuestos que provocan distintos efectos económicos y que tienen que ver con una mayor o menor progresividad o regresividad", expresó Balestrini, que añadió: "No son neutrales, pero no son perjudiciales". Y, ante el requerimiento de cifras, la funcionaria dijo que no podía contestar sobre el nivel de cumplimiento de cada tributo.

Las respuestas de la subsecretaria provocaron la queja de Tetaz, quien cuestionó que no había "escuchado un solo número". "No tienen la menor idea de cuál es el efecto económico de cada impuesto" y "los niveles de evasión de cada uno de los impuestos", enfatizó. "¿No ameritaría que cuando tengan la información podamos decidir con los datos sobre la mesa?", se preguntó.

Ganancias, Bienes Personales, Monotributo e Impuesto al cheque

Entonces, la funcionaria procedió a dar ciertos datos, que recomendó podían chequearse en una web oficial, como que "la presión tributaria del impuesto a las Ganancias con relación a 2021 estamos hablando de 5,07, y con relación a 2022, en cuanto a lo estimado y lo efectivo, de 5,41. De eso para las provincias tiene una atribución directa del 63,12%".

En tanto, el IVA tiene "una presión tributaria de 6,87 neto de reintegro con relación a 2021, y 7,07 para 2022", del cual "el 51.35% va directamente a las provincias", apuntó. Sobre el impuesto al cheque, indicó que en 2021 tuvo una recaudación de 750.414 millones de pesos, que representan un 1,52% del PBI para 2021.

A su turno, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) cuestionó que "el destino cuando hay asignaciones específicas nos pasa de costado a las provincias" que "se ven menguadas en su capacidad de receptar los fondos de estos impuestos que sistemáticamente tenemos que pagar". Al referirse al Consenso Fiscal, la cordobesa fustigó que "por un lado dicen que las provincias suban (impuestos), pero por otro, que sigan pagando impuestos y los recursos se los queda la Nación".

En tanto, el secretario de la comisión, Víctor Hugo Romero (UCR), subrayó que la prórroga de los tributos se puede votar por mayoría simple, pero "la asignación específica requiere mayoría absoluta", al reclamar por cambios en el texto, algo a lo que se sumó su par Fernando Carbajal (UCR).

Pero desde el oficialismo, Martínez aclaró: "Estamos discutiendo las prórrogas de los impuestos y las asignaciones específicas, no nos estamos metiendo en las estructuras internas de cada uno de ellos. No se está afectando ni modificando nada de lo que ya existe. Yo creo que hay que dictaminar como está (el texto)".

Diputados avanzó con el dictamen de mayoría para prorrogar impuestos

En el tramo final, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro), anticipó la postura del interbloque Juntos por el Cambio. "Nosotros filosóficamente estamos de acuerdo en que los impuestos tradicionales que han financiado al Estado deben prorrogarse: Ganancias, IVA y algunos impuestos internos que tienen que ver con la salud. Como es de usos y costumbres, como pasó por última vez en 2017", dijo al referirse a la última reforma tributaria de 2017 (Ley 27.432). "En ese sentido nuestra intención bajo ningún concepto es tratar de desfinanciar al Estado nacional, mucho menos a las provincias", remarcó.

Sin embargo, el macrista aseguró que "no" pueden "avalar con una prórroga lisa y llana la contrarreforma tributaria que se ha hecho en estos últimos dos años". Y consideró que durante este gobierno hubo "una contrarreforma salvaje, que ha aumentado el impuesto al trabajo, congelando el mínimo no imponible de contribuciones patronales".

También se "ha aumentado el impuesto a la reinversión de utilidades", se "ha subido salvajemente el impuesto a los Bienes Personales" y "se ha aplicado una violencia inusitada sobre el contribuyente argentino". "En estos años ha habido una inflación impositiva", criticó.

En esa línea, anunció un dictamen de minoría, donde plantearán "la prórroga en general de muchos impuestos", pero también "algunas correcciones en los que nosotros creemos han sido algunos de los puntos centrales de la contrarreforma impositiva que se ha dado durante el gobierno de Alberto Fernández".

"Esto en un mensaje de responsabilidad. No vamos a hacer la demagogia de no votar impuestos, porque sería ridículo. Pero sí al mismo tiempo plantear una posición clara de hacia dónde tiene que ir la Argentina en materia de reducir impuestos", completó.

Por último, Martínez anticipó que buscarán votar el proyecto en sesión la próxima semana y defendió que se propone "una prórroga totalmente prudente en el tiempo". "Hay que buscarle mucho el pelo al huevo para estar en contra de este proyecto", manifestó y advirtió por "una situación de colapso de financiamiento de las economías provinciales" en caso de no prorrogarse esos tributos. Finalmente, el santafesino pidió "tener un gesto de responsabilidad y compromiso" ya que "no le estamos pidiendo nada extraño a nadie".