Vence el Monotributo AFIP: cómo pagar la cuota mensual

El 20 de septiembre vence el pago mensual del Monotributo AFIP. El Monotributo unifica el componente impositivo -IVA y Ganancias- y el componente previsional -aportes jubilatorios y obra social- en una única cuota mensual, haciendo más simple y ágil cumplir con tus obligaciones por medios electrónicos.

En este artículo, te detallamos cuáles son las formas de pagos disponibles del Monotributo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Mercedes Marcó del Pont.

El régimen consiste en un tributo integrado con una sola cuota fija de varios componentes: un impuesto según categorías que se establecen sobre la base de los ingresos brutos obtenidos según la facturación, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y el monto de alquileres devengados. Por otro lado, está la cotización previsional fija, que corresponde a los aportes de jubilación y de obra social.

Como pequeño contribuyente te sirve para simplificar el cumplimiento de tus obligaciones impositivas (Ganancias e IVA) y de seguridad social (jubilación y obra social).

Monotributistas: cuáles son las formas de pago

Pago electrónico

Te permiten realizar los pagos sin necesidad de concurrir a la entidad de cobro; podés pagar desde un cajero automático Banelco o Link, desde la banca electrónica de tu banco, solicitar el débito automático de la cuota de tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito, o bien pagar telefónicamente llamando a tu tarjeta adherida. Te explicamos cómo funciona:

- Internet: Tenés que ingresar con tu clave fiscal y generar el volante electrónico de pago –VEP- a través del servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe. Luego, a fin de abonar el VEP, deberás acceder a la entidad de pago y seleccionar la opción "Pagos AFIP". El pago podrá efectuarse en forma inmediata tras la generación del VEP.

- Red Banelco: Para utilizar este servicio, deberás seleccionar la opción "otras operaciones", para obtener la clave de acceso. Luego podrás realizar los pagos ingresando a la página http://www.pagomiscuentas.com

- Portal de Pagos de Provincia NET: a través de esta plataforma, podrás pagar cualquier tipo de impuesto que abonabas en un puesto de cobranza presencial.

Primero debes registrarte, creando un usuario y una contraseña. Una vez logueado tendrás la opción de realizar "Pagos con factura" (en caso de poseer un código de barras) o "Pagos sin facturas". En esta última opción deberás detallar el servicio que deseas abonar, indicando los datos solicitados. Es importante destacar que los pagos serán efectuados mediante tarjeta de débito de cualquier banco.

- Débito automático en cuenta bancaria: Para solicitar la adhesión del débito automático en tu cuenta bancaria en pesos, tenés tres alternativas:

Dirigirte al banco y solicitar allí la adhesión al servicio.

Realizar la adhesión al débito automático por teléfono llamando al 0810-345-7274.

Hacerlo directamente desde el Portal de Monotributo, ingresando con su clave fiscal, en la solapa "Pagos".

- Tarjetas de crédito: Podés realizar el pago telefónico o adherir al débito automático utilizando los números que te facilitamos a continuación:

Argencard - MasterCard - (011) 4340-5665

Cabal - (011) 4319-2550

Visa - (011) 4378-4499

Además, si utilizas tarjeta VISA, podés pagar o adherirte al débito automático en el sitio web http://www.visa.com.ar/ También tenés la posibilidad de realizar el pago por MasterCard en www.masterconsultas.com.

- Mercado Pago: Desde cualquier dispositivo electrónico que tenga la aplicación de Mercado Pago o desde la página WEB de Mercado Pago.

- Billetera electrónica: únicamente para cancelar obligaciones propias, no de terceros. Para poder utilizar este medio de pago tenés que ingresar al servicio "Sistema de Cuentas Tributarias", opción "Transacciones" y seleccionar "Billetera Electrónica AFIP". Las obligaciones incumplidas se agruparán por período fiscal (capital + interés). Si al momento del pago las obligaciones del mes en curso no vencieron, también se mostrará el período fiscal para que lo pagues en tiempo y forma. Recorda que solo es posible cancelar el monto que muestra billetera y que los importes NO son editables.