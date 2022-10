¿Cuánto cobra la Aduana argentina 2022?: los impuestos para importadoras o particulares

Argentina es uno de los países con más impuestos en el mundo. Con respecto a la importación de productos, esta situación no es ajena, por lo que el Estado grava fuertemente las importaciones, llegando a pagar más de un 100% del valor del producto en impuestos y tasas, los cuales son cobrados por la Aduana.

Sin embargo, no todos los productos tributan de la misma forma, además de que, en muchas ocasiones, depende de la "modalidad" que escojamos como también del monto de la operación.

¿Cuánto se paga de impuestos en la Aduana argentina?

Los impuestos que debemos pagar en Aduana variarán según el fin, es decir, si somos una empresa importadora o si, por el contrario, somos particulares. En el caso de ser una empresa importadora, los impuestos aduaneros van desde el 0% hasta un 35%, dependiendo del producto.

Además, las empresas deben abonar los siguientes tributos:

Tasa de Oficialización de Aduana de US$10,00 aplica a todos los casos.

de US$10,00 aplica a todos los casos. Tasa de Digitalización de Aduana de US$28,00 aplica a todos los casos.

de US$28,00 aplica a todos los casos. Tasa de SENASA Madera de US$18 + IVA. Solo si la mercancía posee embalaje de madera.

de US$18 + IVA. Solo si la mercancía posee embalaje de madera. IVA tasa general del 21% o 10,5% si la importación se refiere a bienes de capital, informática o de telecomunicaciones.

21% o 10,5% si la importación se refiere a bienes de capital, informática o de telecomunicaciones. IVA Adicional del 20%, según el caso.

Por otra parte, si somos particulares, podemos optar por el sistema "puerta a puerta", que nos permite adquirir productos del exterior y recibirlos en nuestro hogar por Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercano.

Con respecto al costo, si el valor no supera los u$s 50 no deberemos abonar nada. Si este supera dicho valor, entonces del excedente se pagará el 50% del valor del producto.

Es decir, si en el exterior abonamos u$s 200 por un producto, le restamos u$s50, quedando u$s 150 que sería el excedente. A este valor se le aplica el 50%, por lo que deberemos pagar u$s 75 en concepto de impuestos aduaneros.

El sistema de compras "puerta a puerta" nos permite comprar productos del exterior

En paralelo, si se superan los 12 envíos anuales, deberemos pagar el 50% del total. Tomando el ejemplo anterior, de los u$s 200 pagaremos el 50%, es decir, u$s100 en concepto de impuestos.

Además, en todos los casos se debe pagar la tasa de correo que es de $140.

¿Cuánto tarda la Aduana en liberar un paquete 2022?

El tiempo que tarda la Aduana en liberar un paquete es bastante variable. Esto se debe a que todos los productos pasan por diferentes procesos de verificación (entre ellos la documentación de estos), pudiendo llegar a quedar retenidos y demorar la entrega.

En muchas ocasiones, las mercaderías quedan retenidas en Aduana

Sin embargo, una vez finalizado el despacho de Aduana, bajo la modalidad de "entrega puerta a puerta", la demora para que el producto llegue a nuestras manos es de 10 a 15 días aproximadamente.

¿Cuánto se puede traer del exterior sin pagar impuestos 2022?

En el caso que viajemos al exterior el esquema es diferente. En el caso que viajemos por avión o vía marítima, podemos traer productos por un valor total de u$s 500 sin pagar impuestos. Adicionalmente, podemos comprar hasta u$s 500 en el free shop de llegada sin abonar impuestos.

En el caso de que viajemos por tierra o río, el límite es de u$s 300 por persona y el freeshop de llegada no tiene franquicia, salvo en Puerto Iguazú, donde tenemos una franquicia de u$s 500.

En el caso de superar estos límites, deberemos pagar, igual que en el caso de importación, el 50% sobre el excedente. Por ejemplo, si realizamos gastos por u$s600, el excedente es de u$s 100. Si aplicamos el 50% sobre dicho excedente, deberemos pagar u$s 50 en concepto de impuestos.

Cabe recordar que estos límites son de una sola vez por mes, es decir, que, en el caso de viajar más de una vez en el mismo mes, solo podremos usar una vez estos valores "exentos", por lo que deberemos pagar el 50% sobre el total.

Los límites de u$s 300 y u$s500 se aplican una sola vez por mes

Por ejemplo, supongamos que en un mes hicimos dos viajes en avión. En el primero gastamos u$s 600, por lo que deberemos descontar los u$s 500 permitidos, quedando u$s 100 de "excedente", por lo que, al aplicar el impuesto, deberemos abonar u$s 50.

En el segundo viaje volvimos a gastar u$s600. Sin embargo, en este caso abonaremos mucho más, ya que no podemos descontar esos u$s 500, sino que el 50% se aplicará sobre el total. Es decir, pagaremos el 50% de los u$s 600 gastados, por lo que deberemos abonar u$s 300 en concepto de impuestos aduaneros.

La ley exime del pago a un teléfono por persona, sin importar la marca ni el precio que hayamos pagado por dicho bien

Por otra parte, la ley exime del pago a un teléfono celular y a una computadora portátil o tablet, por considerarlos artículos personales sin importar la marca ni el precio que hayamos pagado por dichos bienes.

¿Cuánto se paga por un paquete en Aduana?

Como mencionamos a lo largo de la nota, el precio que deberemos abonar por un paquete en Aduana es bastante variable. Sin embargo, podemos hacer una estimación: