Salario familiar: los padres de 600.000 chicos perdieron el beneficio por la falta de actualización

Las madres o padres de más de 680.000 chicos dejaron de cobrar el salario familiar por hijo. De acuerdo a datos oficiales, en marzo pasado percibieron ese beneficio los padres de 4.697.304 chicos y chicos. En junio, ese valor descendió a 4.390.055.En tanto, en septiembre, se ubica en 4.078.906. Son 618.398 menos.

Esta baja se explica por la falta de actualización de los topes de Asignaciones Familiares. Eso provoca que los trabajadores registrados con hijos menores estén sufriendo una pérdida adicional en sus ingresos.Asimismo, se estima que en los próximos meses perderían el derecho al cobro del salario por hijo los padres de unos 100.000 chicos por mes, señala Clarín.

En tanto, el salario familiar por los hijos se paga hasta los 18 años de edad. En el caso de hijos incapacitados, no tienen límites de edad.

En el caso del salario por hijo, el tope que da derecho al cobro de la asignación familiar se mantiene sin cambios en $158.366 de salario bruto. Por ley, ese techo se ajusta un vez por año, en el pago de los beneficios a partir de marzo, pero por la altísima inflación, debería ser actualizado, por lo menos en forma trimestral por el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, con los aumentos de las paritarias, de los de "fuera de convenio" o por promoción, si el trabajador con hijos supera ese tope deja de cobrar ese beneficio.

Salario familiar ANSES: quiénes perdieron el beneficio

Fecha de cobro SUAF y AUH octubre 2022

Documentos terminados en:

0 cobran el: miércoles 12 de octubre

1 cobran el: jueves 13 de octubre

2 cobran el: viernes 14 de octubre

3 cobran el: martes 13 de septiembre

4 cobran el: lunes 17 de octubre

5 cobran el: martes 18 de octubre

6 cobran el: miércoles 19 de octubre

7 cobran el: jueves 20 de octubre

8 cobran el: viernes 21 de octubre

9 cobran el: lunes 24 de octubre

ANSES | AUH y SUAF: cuándo cobro en octubre 2022

¿Cuánto es el monto que se cobra por SUAF?

El SUAF es como se conoce al Sistema Único de Asignaciones Familiares, el mecanismo por el cual la ANSES, liquida y abona las asignaciones familiares que corresponden a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.

A partir de septiembre se cobra por SUAF los siguientes montos:

Asignación por hijo: 8.471 pesos por mes

pesos por mes Complemento Mensual Salario Familiar: 1.655 pesos

Refuerzo Mensual Asignaciones Familiares: 9.874 pesos

En total, el monto pasa a ser de 20.000 pesos por hijo para quienes residen en zona 1 o normal. El monto total de SUAF para las zonas 2 y 4 pasa a ser en septiembre de 20.799 pesos, y en la zona 3, de 28.450 pesos mensuales.

¿Cuánto es el monto que se cobra por SUAF?

Y para los que cobran SUAF por hijos con discapacidad, en la zona 1 perciben a partir de septiembre 39.119 pesos mensuales; 52.875 pesos en la zona 2; y 66.642 pesos en las zonas 3 y cuatro del país.

SUAF no es lo mismo que AUH; son dos asignaciones que no se complementan sino que son excluyentes. Quien cobra la SUAF no puede cobrar la AUH y viceversa.

La AUH abona mensualmente el 80% del beneficio, en tanto que el 20% restante se cobra al presentar certificados del cumplimiento de los requisitos de educación y vacunación de los hijos.

Asimismo, vale la pena aclarar que hoy en día los beneficiarios de AUH pueden recibir la Tarjeta Alimentar, con un monto mensual para gastar en la compra de alimentos, bebidas y bienes de consumos básicos. Los beneficiarios del SUAF no tienen esa posibilidad.