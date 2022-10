Con el objetivo de fortalecer las acciones de control preventivo, el seguimiento y el monitoreo de las operaciones de comercio exterior se creó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

El SIRA está destinado a obtener, de manera anticipada, información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación.

Será aplicable a los importadores inscriptos en los registros especiales aduaneros previstos, con relación a las destinaciones definitivas de importación para consumo.

La declaración efectuada a través del SIRA tendrá un plazo de validez de 90 días corridos, contados a partir de la fecha en que tenga el estado de "salida".

AFIP: nuevo sistema de información anticipada aduanera

Las operaciones de los importadores inscriptos en los registros especiales aduaneros podrán contar con la declaración SIRA en estado "Oficializada" previo al arribo al territorio aduanero de la mercadería involucrada, lo que permitirá ejecutar las tareas de control en forma anticipada.

La disponibilidad de información estratégica anticipada resulta esencial en el marco de las acciones de fiscalización y análisis de riesgos, ya que permite identificar preventivamente operadores que pretenden eludir los controles aduaneros y operaciones en las que se pretende introducir al territorio nacional mercaderías prohibidas que pueden plantear una amenaza para la salud, la seguridad, el medio ambiente, entre otros. Al mismo tiempo, facilita la articulación de acciones de control entre las distintas áreas del Estado, potenciando los resultados de la fiscalización integral.

Cabe recordar que uno de los objetivos estratégicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el desarrollo de instrumentos y mecanismos que optimicen sus funciones específicas en materia aduanera y refuercen los controles y la gestión de riesgos, favoreciendo la competitividad y el comercio exterior.

¿Cuánto se paga de impuestos en la Aduana argentina?

Argentina es uno de los países con más impuestos en el mundo. Con respecto a la importación de productos, esta situación no es ajena, por lo que el Estado grava fuertemente las importaciones, llegando a pagar más de un 100% del valor del producto en impuestos y tasas, los cuales son cobrados por la Aduana.

Sin embargo, no todos los productos tributan de la misma forma, además de que, en muchas ocasiones, depende de la "modalidad" que escojamos como también del monto de la operación.

Los impuestos que debemos pagar en Aduana variarán según el fin, es decir, si somos una empresa importadora o si, por el contrario, somos particulares. En el caso de ser una empresa importadora, los impuestos aduaneros van desde el 0% hasta un 35%, dependiendo del producto.

Además, las empresas deben abonar los siguientes tributos:

Tasa de Oficialización de Aduana de US$10,00 aplica a todos los casos.

de US$10,00 aplica a todos los casos. Tasa de Digitalización de Aduana de US$28,00 aplica a todos los casos.

de US$28,00 aplica a todos los casos. Tasa de SENASA Madera de US$18 + IVA. Solo si la mercancía posee embalaje de madera.

de US$18 + IVA. Solo si la mercancía posee embalaje de madera. IVA tasa general del 21% o 10,5% si la importación se refiere a bienes de capital, informática o de telecomunicaciones.

21% o 10,5% si la importación se refiere a bienes de capital, informática o de telecomunicaciones. IVA Adicional del 20%, según el caso.

El sistema de compras "puerta a puerta" nos permite comprar productos del exterior

Por otra parte, si somos particulares, podemos optar por el sistema "puerta a puerta", que nos permite adquirir productos del exterior y recibirlos en nuestro hogar por Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercano.

Con respecto al costo, si el valor no supera los u$s 50 no deberemos abonar nada. Si este supera dicho valor, entonces del excedente se pagará el 50% del valor del producto.

Es decir, si en el exterior abonamos u$s 200 por un producto, le restamos u$s50, quedando u$s 150 que sería el excedente. A este valor se le aplica el 50%, por lo que deberemos pagar u$s 75 en concepto de impuestos aduaneros.

En paralelo, si se superan los 12 envíos anuales, deberemos pagar el 50% del total. Tomando el ejemplo anterior, de los u$s 200 pagaremos el 50%, es decir, u$s100 en concepto de impuestos.

Además, en todos los casos se debe pagar la tasa de correo que es de $140.