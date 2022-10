Cuántos argentinos en Uruguay están en la mira de la AFIP por simulación de residencia

La AFIP viene controlando la situación migratoria y de radicación fiscal de grandes contribuyentes que alegan haberse mudado a Uruguay para no pagar impuestos en Argentina.

En concreto, la AFIP tiene en la mira a 100 individuos de altísimos patrimonios y rentas en el exterior que, para el organismo, estarían simulando la residencia permanente en Uruguay.

Sobre qué irregularidades pone la lupa AFIP

Esas personas de alto patrimonio solicitaron oportunamente la baja en la AFIP como contribuyentes argentinos, pero habrían utilizado las siguientes maniobras para obtener la certificación de residencia permanente en Uruguay:

1. Simular la residencia en Uruguay, sin dejar de residir efectivamente en Argentina, donde mantienen sus vínculos sociales y económicos, sin intención de mudarse.

Estos contribuyentes que solicitan la baja por pérdida de residencia, en realidad mantienen una vivienda permanente en el país y/o su centro de intereses vitales, aseguró la fuente.

2. Desapoderarse de sus bienes cediéndolos a sus hijos, cónyuges o familiares directos, pero manteniendo la disponibilidad y control sobre ellos.

La AFIP pone la lupa sobre quienes ceden aparentemente sus bienes a sus hijos

3. Armar una puesta en escena de recomposición de su vida social en Uruguay, asociándose a clubes, mutuales o entidades sociales o contratando una medicina prepaga que rara vez utilizan. Todo ello para dar la imagen de haber trasladado su centro de intereses al vecino país.

4. Llevar un estricto control de la cantidad de días que pasan en el país, para dar la imagen de tener una mayor presencia en Uruguay que en Argentina.

La AFIP detectó que estos sujetos en realidad no permanecían en Uruguay, sino que, desde allí, tras una corta estadía de incluso pocas horas, partían hacia un tercer país (EE.UU. o Europa) donde realmente permanecían.

Las maniobras más sofisticadas de la actualidad

5. Luego del fracaso de algunas de esas maniobras, los evasores se vuelven cada vez más sofisticados, para ajustar sus argumentos y presentar documentación aparentemente respaldatoria en las fiscalizaciones.

6. Anteriormente se utilizaban contratos de comodato para simular la no disponibilidad de una vivienda, y ahora se utilizan contratos de fideicomiso con el mismo fin.

7. También se constituyen sociedades instrumentales en Uruguay para dar la idea de una concentración de patrimonio en dicho país mayor a la presentada en Argentina.

La AFIP persigue a quienes arman fideicomisos o sociedades uruguayas con sus bienes

Los inspectores de Grandes Contribuyentes Nacionales, sin embargo, no son fáciles de convencer cuando detectan que se trata de una maniobra para eludir el pago del tributo correspondiente, en particular cuando toda la planificación da como resultado que el sujeto no tribute ni en Argentina ni en Uruguay por la renta y el patrimonio, enfatizó la fuente.

Cuál es la seducción que ofrece Uruguay sobre los ricos

El trámite de obtención de residencia en Uruguay no resulta muy complejo desde lo burocrático y, de forma destacable, el vecino país ha efectuado una campaña de seducción para atraer contribuyentes con un beneficio fiscal o "tax holiday" para quienes muden su residencia fiscal allí, recordó la fuente consultada.

Esos beneficios tributarios que ofrece Uruguay a las grandes fortunas que crucen el charco son los siguientes:

Optar entre continuar sujetos al impuesto para no residentes (el IRNR) , por el ejercicio fiscal en que verifique el cambio de residencia fiscal y durante los 10 ejercicios fiscales siguientes.

, por el ejercicio fiscal en que verifique el cambio de residencia fiscal y durante los 10 ejercicios fiscales siguientes. Esto implica no pagar impuestos durante esos 10 ejercicios por sus rentas del exterior .

. O tributar como residentes (el IRPF) pero a la tasa del 7% en vez del 12% y sin límite temporal .

Uruguay ofrece beneficios impositivos a las grandes futuras que se muden

Esta situación ha dado lugar a planificaciones fiscales arriesgadas por parte de estos grandes contribuyentes, mediante las cuales la pérdida de la condición de residentes no es más que una situación simulada, dijo la fuente.

Se busca, consideró, acceder a este beneficio fiscal que ofrece el Uruguay, pero sin dejar de residir efectivamente en Argentina, donde estos contribuyentes mantienen sus vínculos sociales y económicos sin la real intención de mudarse (al menos no a Uruguay).

Las fiscalizaciones de la AFIP sobre quien se muda a Uruguay

Esta operatoria, si bien se ha incrementado en los últimos años, no es realmente novedosa, aseguraron las fuentes.

Al haber detectado la AFIP la maniobra y presentado las evidencias necesarias, los contribuyentes aceptan la pretensión fiscal y vuelven a inscribirse para cumplir las obligaciones fiscales correspondientes.

Lo que actualmente se está observando en la AFIP es que estos contribuyentes, lejos de darse por vencidos, vuelven a intentar la maniobra con artilugios.

Para el Gobierno, nada impide a una persona, cualquiera sea su situación económica y social, mudar su residencia a un tercer país con todos los efectos impositivos que ello trae aparejado.

No obstante, ello, lo que el legislador ha pretendido y la AFIP debe controlar, es evitar que los contribuyentes pretendan o simulen una pérdida de residencia que en los hechos no es tal, con el sólo objetivo de eludir el pago de las obligaciones tributarias que en realidad corresponden, subraya.