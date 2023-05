Ganancias 2023: ¿se puede deducir el salario de la empleada doméstica?

El Impuesto a las Ganancias es uno de los tributos más importantes del país, el cual grava tanto a las personas físicas como a las jurídicas. En el caso de las personas humanas, las personas pueden hacer deducciones especiales de las "ganancias" que obtienen como, por ejemplo, el sueldo que pagan a las empleadas domésticas.

¿Qué valor se deduce de ganancias de una empleada doméstica?

En el caso de que hayas registrado a un empleado o empleada doméstica en AFIP, podrás deducir una parte del dinero que le abonás en concepto de "salario". Actualmente, para este 2023, la deducción es de $451.683,19.

¿Qué se puede deducir de impuestos 2023?

En el año 2023, existen varias deducciones que se pueden aplicar al Impuesto a las Ganancias. Una de las más conocidas es el mínimo no imponible, que se establece en $506.230

Entre las deducciones más populares se encuentran los gastos en educación, gastos médicos, seguro de vida, donaciones, intereses por préstamos hipotecarios, gastos de sepelio, alquileres y gastos de casas particulares.

En el caso de los gastos en educación, se pueden deducir los importes pagados por servicios educativos y herramientas relacionadas. Esta deducción también incluye a los hijos a tu cargo. En el caso de que sean mayores de edad, el límite es hasta los 24 años, siempre y cuando estén cursando estudios regulares o profesionales y no estén trabajando activamente. El límite para esta deducción es del 40% del mínimo no imponible.

Dentro de esa categoría también se incluyen las clases particulares, las guarderías y los jardines materno-infantiles, así como los útiles escolares, los guardapolvos y los uniformes. Para poder deducir estos gastos, es necesario que tus hijos o hijastros sean residentes y que sus ingresos netos no hayan superado el mínimo no imponible.

En cuanto a los gastos médicos, podrás deducir tus gastos y el de las personas a tu cargo declaradas como "cargas de familia". El monto deducible es el 40% de estos gastos, con la condición de que la deducción no supere el 5% de la ganancia neta acumulada.

Por otra parte, las primas de los seguros de vida también son deducibles, excepto en el caso de los seguros "mixtos", donde solo podrás deducir la parte que cubre el riesgo de muerte, a menos que sean seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros.

Además, las donaciones realizadas a fiscos nacionales, provinciales y municipales, así como a instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles reconocidas por la AFIP como exentas del Impuesto a las Ganancias, también son deducibles. El límite de la deducción, en este caso, es del 5% de la ganancia neta acumulada.

En cuanto a los intereses por préstamos hipotecarios, podés deducir hasta un máximo de $20.000 anuales para la compra o construcción de inmuebles destinados a la vivienda.

Los gastos de sepelio son deducibles si ocurren en el país y están relacionados con el fallecimiento del empleado o de alguna de las personas declaradas como carga de familia, hasta un tope de $996,23.

En el caso de los alquileres, se pueden deducir hasta el 40% del valor del alquiler de la vivienda, siempre y cuando este monto no supere el mínimo no imponible y el contribuyente no sea titular de ningún otro inmueble.

Finalmente, si tenés personal de casas particulares a tu cargo, como mencionamos anteriormente, podés deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas, con un límite de $451.683,19.

¿Cuál es el mínimo no imponible de Ganancias 2023?

El monto mínimo no imponible, debido a la inflación, se elevó, pasando de $404.062 a $506.230, lo que representa un incremento del 25,29%, bastante por debajo de la inflación acumulada (hasta el mes de abril) del 32%.

¿Cuándo devuelven ganancias 2023?

Existe cierta "confusión" por parte de muchos contribuyentes sobre las "devoluciones" del Impuesto a las Ganancias. Al igual que cualquier otro tributo, este es recaudado por un organismo competente (en este caso AFIP) y financia al estado, por lo que lógicamente el dinero no se devuelve.

Lo único que se devuelve son las percepciones por este tributo como, por ejemplo, para las personas que compran dólar ahorro o pagan el resumen de sus compras en dólares en moneda local, es decir, sufren el Impuesto PAIS, el cual no se devuelve, como las percepciones por Ganancias y Bienes Personales.

En estos casos, AFIP suele habilitar la solicitud de la devolución del año anterior al comenzar el año calendario. Por ejemplo, es probable que los primeros días de enero en el 2024 el fisco habilite las solicitudes las devoluciones de las percepciones sufridas en 2023, tal como sucedió este año.

Cabe recordar que, para solicitar la devolución de cualquier percepción, no se debe estar alcanzado por el tributo. En el caso contrario, se puede tomar a cuenta para el pago del tributo alcanzado.