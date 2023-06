Jorge Macri: cómo propone reemplazar Ingresos Brutos por el Sale Tax de Nueva York

El candidato a jefe de Gobierno de unidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires y ganador de los comicios en las encuestas, Jorge Macri, propuso eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos y reemplazarlo por un impuesto a la venta final, que se aplique sólo en la última etapa de comercialización.

Este tipo de impuesto a la última venta es el Sale Tax de los EE.UU., que es un impuesto estadual y municipal, por lo que es distinto en Nueva York o California, aunque existe una legislación por la que no puede superar el 7% en los estados y el 9,75% en los municipios.

El Sale Tax no es un impuesto sobre el producto, sino sobre la suma de la compra minorista y que sólo ingresa el distribuidor final, y provoca guerra entre estados que muchas veces compiten con la baja del impuesto para atraer consumidores.

Cómo será la baja de impuestos en la ciudad de Buenos Aires

"En la ciudad de Buenos Aires, bajamos mucho el Impuestos sobre los Ingresos Brutos, llevando algunas alícuotas a cero y bajando otras un 33% o un 50%", dijo Macri en el marco de un encuentro por la campaña #MásEmpresas organizada por ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina).

"Un empresario del sector agrícola, que tiene alícuota cero, me comentó que está mudando parte de sus actividades a la ciudad, aunque por el convenio multilateral sigua teniendo que tributar Ingresos Brutos en otras provincias", relató.

"Este camino hay que continuarlo, la baja de impuesto es una realidad imprescindible, y sobre todo, respecto de Ingresos Brutos, que es muy distorsivo, porque es un impuesto en cascada, y en particular, para el sector emprendedor", afirmó.

Macri: la baja de impuestos es imprescindible para el sector emprendedor

"Tenemos que imaginar un país con un impuesto a las ventas, que grave la última porción de la comercialización, y que no se agregue en todas las etapas, como ocurre con Ingresos Brutos. Hoy, en una galletita, se paga 20% de Impuesto a los Ingresos Brutos por lo que se agrega en cada etapa", subrayó.

Qué se propone para replantear las SAS

Macri recordó que la figura societaria de las SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) fue muy utilizada hasta que Ricardo Nissen, titular de la IGJ la desalentó con normas que le quitaron su razón de ser de simplificación y bajo costo.

"Las SAS fueron muy utilizadas. En 2017 se crearon muchas empresas y el 90% lo hicieron bajo la figura de las SAS. Pero con el cambio de gobierno, una de las cosas que se destruyeron, aunque no fue la única, es esta herramienta", aseguró.

"Esa destrucción ni siquiera se hizo formalmente, sino que la IGJ mediante su actividad puso muchas barreras y rompió el espíritu de lo que la SAS supone", remarcó.

"Por este motivo, mi primera propuesta es que Buenos Aires tenga su propia IGJ, ya que una de las autonomías imperfectas que tiene la ciudad es la falta de un registro de comercio propio, como el que tienen todas las provincias", indicó.

La ciudad de Buenos Aires tiene que tener una IGJ autónoma como las provincias

"La necesidad de dotar a la ciudad con su propia IGJ autónoma ya está hablada tanto con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en caso de que uno de ellos sea el próximo presidente, como creo que ocurrirá", subrayó.

Qué medidas promete Macri para el sector emprendedor

"El espíritu emprendedor en la ciudad está intacto, pero la economía no ayuda y el marco regulatorio tampoco", manifestó el candidato del PRO para Buenos Aires.

"Cuando esas dos cosas no ayudan -no existe marco legal y hay mucha incertidumbre-, el espíritu emprendedor se canaliza de manera precaria, o con otras figuras legales, como el Monotributo, en la que el empresario tiene que estar siempre viendo si me paso o no me paso, me cambian de categoría, me tengo que inscribir, o en forma ya precaria completa", describió Macri.

"La ciudad de Buenos Aires no tiene energías renovables, soja, litio, Vaca Muerta, lo que tiene es capital humano y eso es el corazón del espíritu emprendedor: personas que por sí misma o con otras quieren cambiar el mercado", consideró.

"Desde el gobierno de la ciudad, debemos ayudar a ese emprendedor con más financiamiento, que se debería canalizar a través del Banco Ciudad, y con herramientas como la SAS que permiten formalizarse", cerró.