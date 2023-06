Libro Sueldos: en la provincia de Buenos Aires hay empresas que lo presentan dos veces

La provincia de Buenos Aires no tiene unificada todavía la presentación de las cargas sociales con la AFIP, y las empresas se ven obligadas a confeccionar cada mes dos Libros Sueldos, uno digital y otro en papel: esto debía desaparecer este mes de junio, pero viene muy atrasado.

La AFIP obliga a las empresas a confeccionar un Libro Sueldos Digital y condiciona la posibilidad de pagar las contribuciones patronales a que se cumpla esta obligación. Pero se duplican tareas con el Libro Sueldos en papel, porque varias provincias lo exigen a fin de cobrar una "rúbrica".

La provincia de Buenos Aires era la más preocupante por su importancia económica, pero en noviembre pasado resolvió el problema técnico de la rúbrica y comenzó la unificación en un solo Libro de Sueldos Digital.

Sin embargo, las empresas deben esperar una notificación para incorporarse al beneficio, que debía generalizarse este mes, y esto está muy atrasado, informó Susana Iudkosky, de MR Consultores.

Cuál fue el recorrido del Libro Sueldos Digital en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, desde el pasado mes de noviembre comenzó a implementarse la unificación del Libro Especial de Sueldos y Jornales del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo con el Libro de Sueldos Digital de la AFIP, debiéndose abonar el arancel de rúbrica a través del LSD AFIP, explicó Iudkosky.

La Resolución 210/2022 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires estableció un cronograma de incorporación desde el mes de noviembre de 2022 hasta el mes de junio del 2023, agregó.

En la provincia de Buenos Aires, está retrasada la unificación de la presentación del Libro Sueldos con el digital

La obligatoriedad en la utilización LSD AFIP como soporte del Libro Especial de Sueldos y Jornales (Libro artículo 52 de la LCT) de la Provincia de Buenos Aires se estableció en forma progresiva hasta alcanzar a la totalidad de los empleadores, conforme las siguientes etapas, enumeró:

Empleadores que ocupen personal de más de 500 trabajadores, a partir del 1 de noviembre de 2022

Empleadores que ocupen personal de entre 100 y 499 trabajadores inclusive, a partir del 1 de febrero de 2023.

Empleadores que ocupen personal de entre 50 y 99 trabajadores inclusive, a partir del 1 de abril del 2023.

Empleadores que ocupen un personal de menos 50 trabajadores, a partir del 1 de junio de 2023.

Por qué se retrasó la implementación del Libro Sueldos Digital

De acuerdo con la resolución, todos los empleadores debían quedar incorporados en la unificación en el mes en junio 2023, remarcó Iudkosky.

Sin perjuicio de ello, los empleadores deberán recibir una notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico, en la que se le informará el período de unificación, habilitándose la posibilidad de abonar el arancel de rúbrica desde el LSD AFIP, aclaró.

A tal fin se les incorporará un módulo de rúbrica dentro de sistema digital de la AFIP, consideró.

"En la práctica, se observa que el cronograma se encuentra demorado en su implementación", afirmó.

Las empresas con más de 100 empleados recién comenzaron a ser notificadas en abril

"A mediados del mes de abril pasado, las empresas con más de 100 trabajadores en su nómina comenzaron a recibir la notificación, habilitándose el módulo de rúbrica en el LSD AFIP", relató.

Cómo se aplica la unificación del libro en papel y digital

"A los efectos de ofrecer una herramienta práctica a los empleadores, la AFIP publicó en el micrositio de LSD de su página, una guía específica a tal fin. La misma puede visualizarse a través de un link específico", manifestó Iudkosky.

Por otra parte, la resolución 210/2022 del MT de la Provincia de Buenos Aires aclara que aquellos empleadores que posean hojas móviles quedarán exceptuados de la unificación del Libro del artículo 52 de la LCT con LSD AFIP, hasta agotar las mismas, consideró.

Esta medida responde al objetivo de evitar la duplicación del pago del arancel de rúbrica, advirtió.

Cómo funciona el Libro Sueldos Digital

El Libro Sueldos Digital identifica cada concepto que percibe el trabajador, sin agruparlos. El empleador debe informar por separado y para cada trabajador lo siguiente:

Horas normales.

Horas extras.

Presentimos.

Premios o concepto que se creen a partir de los distintos acuerdos salariales.

Deducciones y retenciones.

Todo esto requiere la permanente actualización por parte del contribuyente de las fórmulas que solicita el servicio Libro Sueldos Digital, explicó Miriam Roldan, vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba).

Al no unificar conceptos, el Libro Sueldos Digital obliga a la actualización permanente de las fórmulas

Las claves de la confección del Libro de Sueldos Digital

Roldan puntualizó las siguientes características salientes de la obligación web:

1. ¿Quién confecciona el servicio web para liquidación de sueldos?

Es una tarea administrativa más, que se lleva adelante en general por parte del contador que asesora a la empresa, supliendo al empleador que está abocado a producir y mantener activa la empresa, afirmó.

2. ¿Cuándo se debe liquidar el Libro Sueldos Digital?

El Libro web debe liquidarse en solo unos días al mes, en general desde que realiza la liquidación de haberes y antes del vencimiento de la declaración jurada de cargas sociales, para ser amplios del 1 al 8 de cada mes.

3. ¿Que se está presentando en esta liquidación de sueldos web?

El Libro Sueldos Digital es una declaración jurada informática, y el incumplimiento de la obligación genera multas formales.

4. ¿Por qué esta declaración informativa es clave?

La confección del Libro web es condición necesaria e indispensable para poder presentar la declaración jurada que permite establecer los montos a ingresar en concepto de aportes y contribuciones laborales, conocida como F931.

5. ¿Qué pasa si no presento la declaración conocida por F931?

La falta de presentación genera multas, pero en este caso no sólo formales, ya que no se estaría tampoco ingresando los montos que se retuvieron lo que agrava la sanción, pudiendo llegar al 30% de los montos totales no ingresados.

La no presentación del Libro Sueldos Digital genera mulas de la AFIP

6. ¿El único perjudicado por las demoras es el empleador?

No, también se perjudican las obras sociales, ya que la no percepción en fecha de los valores que surgen de las declaraciones que no se pueden presentar ocasionará también demoras al momento que AFIP deba distribuir los fondos de terceros que percibe.

7. ¿Qué podría ser una solución definitiva?

La AFIP podría disponer que se presente el F931 sin condicionarlo al Libro Sueldos Digital, por ejemplo, difiriendo la presentación de la declaración informativa web al último día del mes de vencimiento de las cargas patronales.

Con un poco de optimismo, tal vez podría pedirse que, en caso de empresas pymes, la información del Libro Sueldos Digital fuera reducida a declarar sumas remunerativas, y que las no remunerativas se indiquen en totales. Por lo menos hasta que todas las provincias acuerden en aceptar este nuevo portal, evitando la duplicidad de tareas que hoy tiene el empleador al llevar dos libros sueldos, concluyó Roldan