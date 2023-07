Impuesto al cheque, anticipo de Ganancias y retención de IVA: nuevas medidas de alivio para las pymes

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dio a conocer esta noche una batería de medidas económicas destinadas a aliviar la carga impositiva de las Pymes y MiPymes, con el objetivo de impulsar la actividad económica y favorecer la creación de empleo. Además, anunció aportes no reembolsables para impulsar exportaciones y créditos para el sector de la Economía del Conocimiento.

Alivio impositivo

El primer punto, dijo, está vinculado al impuesto de Débitos y Créditos, más conocido como impuesto al Cheque, que suele generar créditos que las empresas no pueden usar. "El 30% de lo pagado por impuesto al cheque puede ser utilizado a partir del 1 de agosto como pago a cuenta del 15% de los aportes de las contribuciones", anunció Massa, y agregó que esta decisión busca aliviar "a las empresas el doble pago que a veces se produce".

Según informó el ministro, la medida alcanza a mas de 240 mil empresas pymes e involucra a un millón de personas. Regirá desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por otro lado dio a conocer un alivio en el anticipo a las ganancias para pymes que abarcará a 330 mil pymes y 3.5 millones de personas "que tenían como pago del anticipo de la primera cuota el 25%". Desde el 1 de agosto se reducirá al 10% y será dividido en 10 cuotas.

El tercer punto de la batería de medidas impactará en 95.500 pymes y micropymes, que serán excluidas del sistema de percepción y retenciones de IVA. "Esto impacta en el 38% de las Pymes y MiPymes del país y es para que se termine este proceso de percepciones y retenciones que muchas veces les complica la vida", señaló Massa.

"Nuestro principal desafío es simplificar el sistema tributario", dijo, y si bien reconoció que aún resta mucho por hacer "también sabemos que mientras tanto podemos hacer cosas para que nuestra pymes tengan mas facilidades para seguir empleando gente, invirtiendo y contribuyendo al nivel de actividad que es central para la Argentina".

Aportes no reembolsables para pymes exportadoras

A continuación, el ministro anunció una ampliación del sistema Pyme Exportadora. "Como saben, tenemos un sistema de aportes no reembolsables, de créditos que cuando las empresas consiguen el resultado de aumentar las exportaciones no tienen que devolver. En este caso, estamos hablando de que pondremos $19 mil millones de aportes no reembolsables con proyectos que alcanzan a empresas de todo el país. 21 provincias tienen empresas con proyectos de aportes no reembolsables", señaló.

Actualmente, las pymes en Argentina exportan u$s13.000 millones de dólares al año. "Cuanto más hagamos crecer este segundo semestre las exportaciones pymes más posibilidades de fortalecer las reservas vamos a tener entonces hemos tomado la decisión de hace un esfuerzo de poner 19 mil millones en aportes no reembolsables", dijo Massa, con lo que buscan contribuir a garantizar y promover la vocación pyme exportadora.

Créditos a la Economía del Conocimiento

En lo que respecta al sector de la Economía del Conocimiento Massa comunicó una ampliación del sistema de créditos y garantías. "Será de $2.000 millones de pesos en créditos y $1.000 millones en garantías", informó. El anuncio involucra a proyectos de 21 provincias y tiene por objetivo aumentar las exportaciones del sector.

El aporte de los $2.000 millones provendrán de un fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) mientras que el monto restante será realizado por el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) a 24 meses, con 6 meses de gracia.

"La caída que generó la sequía es muy fuerte y sin embargo, cuando excluimos el sector agro, el más golpeado, vemos que los demás sectores siguen generando empleo de calidad y es lo que necesitamos", dijo el precandidato presidencial al reconocer el esfuerzo del resto de los actores de la economía argentina ante la fuerte caída en las reservas por el efecto climático que afectó al campo.

Te puede interesar La AFIP actualizó el monto mínimo desde el que se declara la venta de un auto usado

Siguiendo esa línea, manifestó que el país está pasando "un momento difícil" pero miró con optimismo hacia el futuro, donde Argentina puede ocupar un lugar central como proveedora de energía, proteínas y minerales con valor agregado. "La caída de la sequía empieza a ser lentamente compensada por el impacto que representan en inversión Vaca Muerta y el sector minero. Para adelante nos pone en un lugar fantástico. Argentina tiene que superar esta coyuntura", concluyó.