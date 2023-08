AFIP: cómo encuentro mi número de Ingresos Brutos

El Impuesto a los Ingresos Brutos es uno de los impuestos provinciales más importantes en cuanto a recaudación, siendo uno de los ingresos principales de las provincias. Dicho tributo alcanza a casi todos los contribuyentes que llevan a cabo una actividad personal, por lo que, para realizar algunos trámites, pueden solicitar el número de Ingresos Brutos.

¿Cómo ver Ingresos Brutos en AFIP?

En el caso de que estés registrado en el Convenio Multilateral, lo que significa que operás en varias provincias, tenés la posibilidad de obtener tu constancia de inscripción a Ingresos Brutos descargándola directamente desde el sitio web oficial de AFIP. Para lograrlo, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresá a la página de AFIP

Dirigite a la sección "Convenio Multilateral - Padrón Web"

Seleccioná tu número de CUIT

Optá por la alternativa "Datos actuales"

En la nueva ventana, podrás descargar la constancia de inscripción a Ingresos Brutos. Sin embargo, si no estás registrado en el Convenio Multilateral, entonces necesitarás realizar el trámite correspondiente en la entidad que corresponda a la provincia en la que estás registrado.

Por ejemplo, si estás registrado en la Provincia de Buenos Aires, deberás seguir los siguientes pasos:

Accedé al sitio web de ARBA

Ingresá a la sección "ARBA accesible"

Utilizá tu número de CUIT y clave fiscal de ARBA para iniciar sesión

Una vez dentro, tendrás que buscar la categoría "Ingresos Brutos"

Descargá la constancia de inscripción siguiendo las indicaciones proporcionadas

Siguiendo estos simples y sencillos pasos podrás obtener tu constancia de inscripción a Ingresos Brutos, ya sea a través de la página de AFIP o ARBA, dependiendo si estás o no registrado en el Convenio Multilateral.

Por otra parte, es importante recordar que el número de Ingresos Brutos no es más que el número de CUIT del contribuyente. Además, a dicho número se le añaden tres números como identificación como Jurisdicción de Sede. De esta forma, el número de Ingresos Brutos se compone de 14 números.

El número de Ingresos Brutos está compuesto por 14 dígitos, de los cuales 11 son el mismo CUIT del contribuyente

¿Cuál es mi comprobante de ingresos si soy monotributista?

Al ser monotributista, tu comprobante de Ingresos brutos es la facturación que hacés mes a mes. En este sentido, deberás abonar una alícuota que suele variar según tu actividad y, en base a tu "perfil", el banco hará una retención mensual de tus Ingresos Brutos a cuenta del Impuesto, por lo que deberás abonar la diferencia.

Por ejemplo, si estás alcanzado por una tasa del 3,5% y obtuviste ingresos por $100.000, deberás abonar $3.500 en concepto de Impuestos. Suponiendo que te aplican una retención del 2%, al momento de que se te acrediten los $100.000 te descontarán $2.000 ($98.000) en concepto de adelanto, por lo que únicamente deberás abonar la diferencia ($1.500).

Sin embargo, es importante aclarar que, al hacer otros movimientos en la cuenta, es muy probable que te retengan parte a cuenta de los Ingresos Brutos. Por ejemplo, si retomamos el ejemplo de los $100.000, el monto que debés abonar es de $3.500.

En este sentido, te descontaron los $2.000 y retiraste los $98.000 por cajero automático, pero unos días después volviste a depositar $10.000, ya que tenías que hacer algunas compras online. Al ser un nuevo ingreso, el banco te vuelve a retener un 2% sobre esos $10.000, es decir, $200.

A pesar de esto, es importante aclarar que ese monto podés tomarlo a cuenta del Impuesto original y que este dinero no debe volver abonar el tributo. Es decir, a fin de mes se calcula el 3,5% sobre tus ingresos reales que fueron $100.000 y no $110.000, ya que esos $10.000 no es un mayor capital, sino que forman parte de estos $100.000 que ya están tributando.

Únicamente se abona Ingresos Brutos por el ingreso que efectivamente tuvo el contribuyente

De esta forma, el Impuesto original es de $3500, por lo que si sufriste retenciones por $2200, deberás abonar la diferencia ($1.300). En el caso de que las retenciones por algún motivo sean superiores al tributo, quedará saldo a favor para el mes siguiente.

¿Cuál es el ingreso mensual bruto?

El ingreso mensual bruto es el monto que facturás todos los meses sin ningún tipo de deducción o reducción. Es decir, se suma el monto total de todo lo que facturaste y sobre ese monto se aplica una alícuota que, por lo general, se ubica entre el 3% y el 3,5%.

¿Cuáles son los Ingresos Brutos de una persona natural?

Una persona natural o física únicamente tiene ingresos por actividades personales como un trabajo en relación de dependencia, prestación de servicios, locación de inmuebles, entre otras posibles actividades.

A efectos del cálculo de Ingresos Brutos es importante mencionar que el trabajo en relación de dependencia se encuentra exento, pero no otro tipo de actividad, por lo que los monotributistas están alcanzados por este.

En el caso de las personas que desarrollan alguna actividad suelen cometer el grave error de únicamente anotarse en el monotributo, pero no en Ingresos Brutos, por lo que son sancionados con severas multas. Es importante recordar que el monotributo cubre los Impuestos Nacionales IVA y Ganancias, pero no otro tipo de tributos como Ingresos Brutos que es provincial.

Sin embargo, recientemente lanzaron el monotributo unificado, el cual en la cuota se incluye a Ingresos Brutos, es decir, se abona por IVA, Ganancias e Ingresos Brutos, aunque solo aplica a quienes desarrollan su actividad en una única provincia CABA y Buenos Aires cuentan como dos "provincias" distintas). En el caso de tener actividad en más de una, deberás anotarte normalmente en el Convenio Multilateral.