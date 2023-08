Escándalo laboral: AFIP detectó 82% de trabajadores "en negro" en cervecerías

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, detectó un 82% de empleo irregular en cervecerías de la Zona Oeste del GBA. En total, el organismo que conduce Carlos Castagneto fiscalizó cinco locales en las localidades bonaerenses de Caseros, Castelar, Ituzaingó, Morón y San Martín.

Personal de la AFIP relevó en total a 49 trabajadores con el fin de verificar su situación registral, la extensión de las jornadas laborales y la realización de los aportes y contribuciones previsionales. Allí, constató que 27 no estaban declarados, 13 no contaban con el alta temprana y 9 declararon haber ingresado a trabajar el mes en curso.

En base a la información recopilada se determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos por estos contribuyentes y se fijará la multa correspondiente. Por otra parte, los trabajadores precarizados deberán ser registrados de manera correcta.

La AFIP continuará con estos controles con la finalidad de incrementar la inclusión de trabajadores en el mercado laboral formal para que puedan acceder a los derechos y beneficios sociales correspondientes.

La odisea para poder importar: qué exige la AFIP a las empresas

En los últimos días, la AFIP volvió a ajustar los parámetros del CEF, es decir, el indicador de capacidad económica financiera que le asigna a cada CUIT con un criterio oculto y que, en la mayoría de las veces, no es directamente proporcional ni a la realidad económica y financiera, ni al historial operativo y comercial de las empresas.

Este parámetro, de algoritmos ocultos, fue lanzado en 2017 y es un coeficiente que, a la larga, autoriza o no a importar por tratarse de la primera instancia del cepo y que, si logra franquearse, permite solicitar en la Secretaría de Comercio las SIRA o SIRASE, para importar bienes o contratar servicios, respectivamente.

Su valor asignado lo recalcula la AFIP cada mes a partir del día 25 y su resultado impacta el día 1 del mes posterior, determinando la posibilidad o no de dicho CUIT a tramitar un permiso para importar.

¿Cómo se conoce el valor? En la página de AFIP se accede al menú "Sistema registral" y se busca la opción de Trámites. Allí, la CUIT podrá encontrar el CEF que la AFIP le asignó.

Si la empresa considera que el valor es bajo, puede optar o bien por solicitar un reproceso o bien por presentar una disconformidad. Estas opciones sólo pueden realizarse una vez por mes y, en el caso de indicar que no se está conforme, se habilita un proceso de investigación integral que puede durar varios meses.

Cepo a las importaciones: cómo funciona el CEF

Existen en la actualidad 4 casos de valores CEF asignados. Eduardo Rotbard, director de la empresa especializada en seguimiento aduanero IntegraComex, explicó cuáles son.

"El primer caso es cuando el contribuyente no posee un valor CEF asignado, es decir que no está categorizado con un límite, por lo que no tendrá restricciones para solicitar las SIRAs o SIRASEs. El segundo caso es cuando ya tiene asignado un valor en pesos, que es el límite que tiene asignado para operar. El tercer caso es cuando la CUIT se encuentra en procesos de calificación: no puede operar y debe esperar al próximo mes. El cuarto caso es cuando la CEF asignada es de 1 peso, por lo que está inhabilitado para solicitar SIRAs y SIRASEs".