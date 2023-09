¿Cuánto puedo vender en Mercado Libre sin facturar?

A la hora de vender en Mercado Libre, muchos vendedores se preguntan cuáles son los montos permitidos sin facturar, como también a partir de qué montos se debe abonar impuestos, por lo que desde iProfesional te contamos todos los detalles.

¿Cuánto puedo vender por mercado libre sin pagar impuestos?

Desafortunadamente, no existe un "monto" establecido por el que puedas vender sin pagar impuestos, ya que se parte desde la base que tenés que facturar el total de las operaciones que realizás y abonar los tributos correspondientes.

Por este motivo, el margen es muy variable, es decir, existen personas que por una simple transacción la plataforma retiene dinero a cuenta de impuestos como IVA e Ingresos Brutos, ya que actúa como agente de retención, mientras que otras personas realizan varias transacciones sin verse afectadas.

¿Qué pasa si no facturo en Mercado Libre?

Si no facturás las operaciones en Mercado Libre podrías enfrentar problemas legales con el fisco, ya que esta plataforma no solo actúa como agente de retención, sino también intercambia información constantemente con AFIP, pudiendo iniciarte acciones legales por evasión de impuestos como también la aplicación de multas.

Además, sin dejar de lado las multas y sanciones, Mercado Libre podría empezar a retenerte importantes porcentajes a cuenta de estos tributos los cuales, en muchos casos, llegan a superar el tributo original. Por ejemplo, si te corresponde pagar una alícuota del 10,5% de IVA y te retienen el 21%, estarás pagando un 100% más caro, sobre todo si no estás inscripto, ya que en ese caso no podrás recuperar el porcentaje que pagaste de más.

Si no facturás, AFIP podría cobrarte multas, como también sancionarte

¿Cuánto se paga de impuestos en Mercado Libre?

Todo dependerá de la actividad que desarrolles, por lo que lo más aconsejable es acudir con un contador público para asesorarte sobre tu caso particular. Sin embargo, a rasgos generales, se abonan los siguientes tributos:

IVA

Ganancias

Ingresos Brutos

Retenciones con tarjeta de crédito, en el caso de las jurisdicciones adheridas al SIRTAC

Otros tributos

Además, a este costo se le debe sumar la comisión de la plataforma que variará según el nivel de exposición y beneficios deseados.

¿Qué pasa si un monotributista no factura?

En el caso de que seas monotributista y no factures, es muy probable que el fisco busque investigar los motivos por los cuales no facturaste y te solicite un justificativo. En el caso de no poder hacerlo, el fisco podría excluirte del régimen.

No realizar la factura correspondiente por tus operaciones en Mercado Libre podría ocasionar tu exclusión del régimen

Además, en el caso de realizar operaciones comerciales y no facturarlas podrían tener los siguientes inconvenientes:

Sanciones y multas: como monotributista, estás obligado a emitir facturas por las operaciones comerciales que hiciste en el mes calendario. Si no emitís facturas, estarías incumpliendo con esta obligación fiscal. El incumplimiento de estas puede llevarte a sanciones y multas por parte de AFIP. Estas sanciones pueden variar según la gravedad del hecho

como monotributista, estás obligado a emitir facturas por las operaciones comerciales que hiciste en el mes calendario. Si no emitís facturas, estarías incumpliendo con esta obligación fiscal. El incumplimiento de estas puede llevarte a sanciones y multas por parte de AFIP. Estas sanciones pueden variar según la gravedad del hecho Pérdida de beneficios fiscales: el monotributo generalmente ofrece beneficios fiscales, como la simplificación en la presentación de declaraciones juradas y la reducción de la carga impositiva. Si no facturás y no cumplís con tus obligaciones, podés perder estos beneficios, ya que es probable que te obliguen a inscribirte en el Régimen General

el monotributo generalmente ofrece beneficios fiscales, como la simplificación en la presentación de declaraciones juradas y la reducción de la carga impositiva. Si no facturás y no cumplís con tus obligaciones, podés perder estos beneficios, ya que es probable que te obliguen a inscribirte en el Régimen General Problemas legales: no emitir facturas podría ocasionarte problemas legales, más allá de las multas mencionadas previamente como, por ejemplo, una posible causa por evasión fiscal

¿Qué pasa si soy monotributista y no me inscribí en Ingresos Brutos?

Uno de los errores más comunes que suelen cometer los monotributistas es únicamente inscribirse en este régimen sin tener en cuenta otros tributos como los provinciales, siendo el más común Ingresos Brutos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que podés inscribirte en el régimen unificado el cual te permite, en una única cuota, abonar el monotributo y el Impuesto a los Ingresos Brutos sin la necesidad de hacer una declaración jurada.

El monotributo unificado te permite pagar en una única cuota el componente impositivo y previsional nacional junto con Ingresos Brutos

Sin embargo, si vendés por Mercado Libre, es muy probable que vendas a personas de otras provincias, por lo que en ese caso deberás inscribirte en el convenio multilateral, presentando una declaración jurada de forma mensual.

En el caso de que no lo hagas, es muy probable que tanto Mercado Libre como otras plataformas (por ejemplo, tu banco) comience a realizarte percepciones cada vez más altas a cuenta de este tributo, llegando en algunos casos al 7% o más, superando por mucho a la tasa general del 3,5%.

Además, dichas retenciones no te eximen de estar inscripto, por lo que, además de abonar mucho más en concepto de este tributo, podrás enfrentarte a sanciones por parte de la agencia de recaudación fiscal de tu provincia.