Devolución del IVA: paso a paso para declarar el CBU ante la AFIP

Tras el debut del reintegro del 21% del IVA a las compras en supermercados, almacenes y otros comercios, los usuarios reportaron distintos inconvenientes, entre ellos, demoras en los reintegros.

Además, algunos monotributistas y trabajadoras de casas particulares que cumplen con los requisitos del programa, denunciaron que no aparecen en el padrón.

En muchos casos, esto se debe a que los usuarios no tienen declarado el CBU, por lo que las autoridades no tienen donde hacer el reintegro del IVA, pese a que, en varias ocasiones, desde el Ministerio de Economía resaltaron que para ser beneficiario no hace falta ningún trámite de inscripción.

Lo cierto es que sí hay un requisito indispensable y obligatorio para recibir el reintegro sin ningún tipo de problema, y ese es tener declarado el CBU ante la AFIP.

Declarar el CBU, clave para obtener el beneficio

La Clave Bancaria Uniforme, también conocida como CBU, constituye un código de identificación compuesto por 22 dígitos, único e irrepetible, de carácter público. Este código es empleado por las instituciones bancarias para la identificación de las cuentas pertenecientes a sus clientes.

Es de vital importancia que esta clave esté debidamente registrada ante la AFIP. De lo contrario, no se permitirá la recepción de reintegros o depósitos provenientes del Estado, ya sea en esta situación específica o en otras similares.

Para obtener la devolución del IVA hay que declarar el CBU en la AFIP.

Aunque la gran mayoría de los beneficiarios del programa, como los monotributistas, jubilados, trabajadores exentos de Impuesto a las Ganancias y perceptores de la Asignación Universal por Hijo, ya poseen este requisito debido a sus actividades o por haber recibido previamente algún beneficio, es fundamental recalcar la importancia de llevar a cabo este paso previo de forma explícita.

Cómo registrar un nuevo CBU en AFIP

Para cumplir con este paso, los requisitos son los siguientes:

Paso 1: Obtener el número de CBU. Ingresar al Homebanking de la entidad bancaria en la que se encuentra la cuenta vinculada a la tarjeta de débito utilizada o a utilizar. Buscar el número de CBU. Por lo general, se encuentra en la sección "Detalle de cuenta" o "Información de la cuenta". Copiar, escribir o anotar el número de CBU en algún lugar seguro.

Paso 2: Acceder al servicio de AFIP. Ingresar al sitio web de AFIP con clave fiscal. Seleccionar el servicio "Declaración de CBU". Hacer clic en el botón "Ingresar".

Paso 3: Registrar el nuevo CBU. En el listado de CBU, hacer clic en el botón "Registrar CBU". En el campo "Número de CBU", ingresar el número de CBU obtenido en el paso 1. En el campo "Motivo", seleccionar el motivo por el que se registra el nuevo CBU. Hacer clic en el botón "Informar CBU".

Paso 4: Recibir la autorización del banco. Una vez registrado el nuevo CBU, la entidad bancaria deberá emitir una autorización para el uso del mismo. La autorización será notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Recomendaciones para devaluación del IVA

Para evitar errores, es importante copiar el número de CBU directamente desde el Homebanking.

Si se registra el CBU para un motivo específico, como devoluciones, Mis Facilidades o pago de monotributo, es importante seleccionar el motivo correspondiente.

Una vez recibido el correo electrónico de autorización del banco, es importante verificar que el número de CBU registrado sea correcto.

Es importante chequear los datos del CBU para hacer bien los trámites.

- ¿Qué pasa si me equivoco al registrar el número de CBU?

Si te equivocas al registrar el número de CBU, puedes solicitar la modificación del mismo a través del servicio "Declaración de CBU" de AFIP.

- ¿Cuánto tiempo tarda en aprobarse el registro de un nuevo CBU?

El registro de un nuevo CBU suele tardar entre 24 y 48 horas en ser aprobado.

- ¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud de registro de CBU?

Te puede interesar Oficializan medidas de alivio fiscal para MiPyMEs, autónomos y monotributistas

Para consultar el estado de tu solicitud de registro de CBU, puedes ingresar al servicio "Declaración de CBU" de AFIP. En el listado de CBU, podrás ver el estado de cada solicitud.