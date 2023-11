¿Qué pasa si soy monotributista y no trabajo?

Muchas personas, incluso aquellos sin trabajo, quieren inscribirse en el monotributo para acceder a beneficios como la posibilidad de contar con una obra social y realizar aportes jubilatorios. Sin embargo, surge la duda sobre qué consecuencias puede tener inscribirse en este régimen y no facturar, por lo que desde iProfesional te contamos todos los detalles.

¿Qué pasa si soy monotributista y no facturo un mes?

En el caso de ser monotributista y no facturar es muy probable que el fisco te pida que justifiques cuales son los motivos por los que no hiciste la respectiva factura, ya que es muy "raro" que una persona no facture en un mes.

Por ese motivo, en el caso de que quieras inscribirte en el monotributo para acceder a los beneficios anteriormente mencionados, pero no tengas ingresos deberías considerar inscribirte en el "Monotributo social". El mismo está dirigido a trabajadores informales y emprendedores en situación de vulnerabilidad, por lo que no suele haber consecuencias por no facturar un mes.

En cuanto a los requisitos se encuentran realizar una única actividad económica por cuenta propia y encontrarse fuera del mercado laboral formal o tener trabajos en relación de dependencia con Ingresos Brutos inferiores al haber previsional mínimo.

Con respecto al monto que se debe abonar, es de suma importancia tener en cuenta cómo se conforman los elementos del monotributo social. En pocas palabras, se divide en tres partes: el componente impositivo (IVA y Ganancias), el componente previsional (aportes jubilatorios) y el aporte de la obra social.

En este caso, se toma únicamente como referencia la categoría más baja del monotributo tradicional (categoría "A"). Luego, del monto que se abona se divide en las tres partes mencionadas.

El monotributo social toma como referencia la categoría "A" del "tradicional"

En este caso, el estado subsidia el 100% del componente impositivo y previsional, además de un 50% del aporte de la obra social. Es decir, el contribuyente únicamente abonará el 50% de la obra social. En la actualidad, el monto a pagar es de $1.530,88 mensuales.

Por otra parte, en el caso de que seas monotributista, pero no cumplas con los requisitos del monotributo social, la categoría más baja es la "A". El pago mensual es de $5.750,75 en el caso de no estar excluido del componente integrado y de $5.253,90 si estás excluido.

Para aquellos que ya abonen aportes jubilatorios y a la obra social como, por ejemplo, trabajadores en relación de dependencia que también es monotributista, solo pagarán el aporte impositivo. Sin embargo, durante los próximos meses por las medidas tomadas por el gobierno, esta categoría está exenta del pago de impuestos independientemente de la persona.

Por otra parte, cabe recordar que a este impuesto se le debe sumar otros tributos como Ingresos Brutos, tasas municipales (en caso de corresponder), entre otros, por lo que siempre es aconsejable contar con el asesoramiento de un especialista.

¿Cuánto tiempo puedo estar sin facturar monotributo?

Como tal el estado no estableció un tiempo en el que se pueda estar sin facturar el monotributo, ya que se supone que todos los contribuyentes tienen un "mínimo" ingreso todos los meses, por lo que es "raro" que la facturación sea 0.

Para AFIP es raro que la facturación sea "0"

¿Qué ventajas tiene ser monotributista?

Entre las ventajas de ser monotributista en Argentina nos encontramos con las siguientes:

Poder facturar y tener ingresos en blanco, pudiéndolos utilizar para distintos fines como, por ejemplo, invertir el dinero

Tener acceso a una obra social

Contar, en el futuro, con una jubilación

Poder realizar trabajos para empresas, ya que suelen solicitar la factura por los bienes o servicios prestados

¿Qué desventajas tiene ser monotributista?

A pesar de que el monotributo cuenta con una gran cantidad de ventajas, también presenta las siguientes desventajas:

Deberás abonar un monto mensual, por lo que formará parte de tus costos

Tiene ciertas limitaciones, como, por ejemplo, topes al monto que podés facturar o la superficie afectada al negocio

En el caso de perder la condición de monotributista, se tarda mucho tiempo en acceder nuevamente a este régimen

No podrás deducir algunos tributos como es el caso del IVA

¿Qué pasa si estoy en blanco y tengo monotributo?

Como mencionamos anteriormente, si sos monotributista y estas en blanco, entonces estarás exento de pagar el componente previsional, es decir, no deberás abonar los aportes jubilatorios ni a la obra social, por lo que únicamente deberás pagar el componente impositivo de tu categoría.

¿Cuál es la diferencia entre el monotributista y el responsable inscripto?

Las principales diferencias entre el monotributo y el régimen general es que, en el primer caso, abonás un componente fijo según la categoría en la que te encuentre, mientras que en el segundo caso el monto que deberás abonar es totalmente variable.

Otra de las diferencias es que en el primero la cuota única incluye IVA y Ganancias, mientras que los responsables inscriptos deben generar una declaración jurada por cada impuesto. Finalmente, la diferencia más significativa es que los monotributistas tienen topes a la cantidad de dinero que pueden obtener, el cual se actualiza cada 6 meses producto de la inflación, mientras que en el caso de los responsables inscriptos no tiene límites.