¿Qué puede hacer Milei con el pago del aguinaldo a los empleados públicos?

Milei pareció poner en dudas el aguinaldo de la administración pública y la reacción sindical no se hizo esperar, ¿qué puede hacer y qué prohíbe la ley?

Ciertas declaraciones del presidente electo parecieron dar a entender que podría no pagar o pagar parcialmente el aguinaldo a los empleados públicos. Si bien no fue claro, el sindicato ATE le saltó inmediatamente a la yugular. Qué dice la ley y qué puede hacer realmente Javier Milei con el aguinaldo.

"En primer lugar, la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes al aguinaldo de empleados públicos que deberá pagarse el 18 de diciembre es responsabilidad de este gobierno", que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, según consideró un experto, que prefirió no aparecer comentando versiones que no están claras.

Qué dicen los expertos sobre un eventual no pago del aguinaldo

"El pago del aguinaldo es mandatorio. La falta de pago derivaría en la posibilidad de reclamo de los trabajadores afectados", advirtió ese experto.

"No hay argumento para no pagarlo; tal vez, por cuestiones de asignación de partidas presupuestarias, pueda tener una demora de algún día, pero no creo que se deje de pagar", enfatizó.

También Julián De Diego, del estudio Bruchou & De Diego, quien aportó ideas de políticas laborales a los equipos de Milei, advirtió que "el Sueldo Anual Complementario (SAC) es obligatorio para la administración pública".

A su vez, José Zabala, del estudio Adrogue, Marqués, Zabala & Asoc, explicó que "el salario tiene carácter alimentario y el trabajador podría considerarse despedido".

Si no le pagan el aguinaldo, el empleado puede considerarse despedido y hacer juicio

Qué leyes protegen el pago del aguinaldo

La Ley 23.041 establece que "el sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año."

Una modificación más reciente del 2015, aplicable para los empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo (aplicable a la actividad privada y también a la administración pública descentralizadas, empresas estatales y mixtas), modificó esa norma, determinando que el pago se debe realizar en dos cuotas con vencimiento el 30 de junio y el 18 de diciembre de cada año.

Qué dijo Milei sobre el pago del aguinaldo en diciembre

En una entrevista en Telefe, en donde lo consultaron sobre un posible aumento del gasto en diciembre, que supere la recaudación, Milei advirtió: "Si Argentina ese mes recauda 100, gastará 100; no 120".

Y al repreguntarle sobre la administración pública, para saber si iba a garantizar su funcionamiento y pago del aguinaldo que corresponde a ese mes, Milei respondió siguiendo la figura de los 100 de ingresos fiscales, que se pagará "hasta 100" y remarcó que "recortarán lo que tienen que recortar". Esto fue leído como un hachazo al aguinaldo, aunque no lo precisó.

"Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un presidente liberal libertario. Y como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Se quemaron todos los manuales de política. Yo dije todo lo que voy a hacer", subrayó Milei.

Cómo respondió el sindicato de los trabajadores estatales

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, respondió duramente ante las declaraciones de Milei, al considerar que dejó en dudas el pago del aguinaldo para la administración pública nacional.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo que Milei es un "orco"

"¿No era que el recorte del gasto era para la política?", señaló Aguiar, y agregó: "Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta".

"No vamos a aceptar que se deje de pagar el medio aguinaldo. Cada vez es más evidente que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario?", cuestionó Aguiar.

"Es el Gobierno de Milei el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley", aseveró. "¿Dónde quedó eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?", concluyó.