Las 8 claves del "impuestazo" de Milei: repone Ganancias a los empleados y eleva retenciones

Un borrador del paquete impositivo que el presidente Javier Milei va a enviar al Congreso comenzó a circular este jueves a la tarde por los estudios contables, el que incluye reponer el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, eliminar la alícuota alta para Bienes Personales en el exterior y subir fuertemente todos los derechos de exportación.

Si bien había mucha expectativa sobre una moratoria y blanqueo, la regularización de activos es más atractivo que el perdón impositivo, que sólo alcanza multas y hasta el 50% de los intereses y punitorios, pero no capital de deuda de impuestos.

Los 8 puntos clave del paquete impositivo de Milei

1. Impuesto a las Ganancias

Se deroga la ley del impuesto sobre los altos ingresos y se repone el Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en su redacción anterior.

También se aprueba una nueva escala, por la que el 35% se aplica desde $37 millones. Pero para 2024, por única vez, se resta 26% a cada cifra de la escala, antes de aplicar los porcentajes.

Para los salarios de octubre a diciembre, se mantiene la vigencia del decreto que rige actualmente.

Qué novedades habrá en Bienes Personales

2. Impuesto sobre los Bienes Personales

Se unifica la alícuota para bienes en el país y en el exterior, según una tabla que llega a 1,5% para 2023. Luego baja año a año, hasta llegar a 0,75% en 2027.

Si bien se prevé que habrá nuevos anticipos, se establece que, para tomar el pago a cuenta, se aplicarán intereses.

El pago a cuenta de Bienes Personales se aplicará con intereses

3. Pago adelantado de 5 años de Bienes Personales

Se crea el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) por todos los períodos fiscales hasta la fecha de su caducidad, el 31 de diciembre de 2027.

Período de opción: hasta el 29 de febrero de 2024, inclusive.

Los contribuyentes que opten por adherirse al REIBP, tributarán el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 en forma unificada.

Los contribuyentes que sean personas humanas y sucesiones indivisas que se adhieran al REIBP aplicarán la alícuota de 0,75%.

Los responsables sustitutos que adhieran al REIBP aplicarán la alícuota del 0,5%.

Cuáles son los perdones a los evasores y a los dólares en el colchón

4. Moratoria

El perdón impositivo de Milei alcanzará todo tipo de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, incluso las de los agentes de retención, salvo por obras sociales, ART y aportes de empleada doméstica, pero sólo alcanzará de 50% a 10% de los intereses y punitorios, más el 100% de las multas.

La moratoria que propone Milei perdona multas y 50% de los intereses

5. Régimen de regularización de activos

Un blanqueo muy amplio que no sólo alcanza a residentes argentinos sino a personas que se fueron al exterior, por los bienes no declarados que quedaron en Argentina. Y también permitirá legalizar bienes a nombres de terceros, por un impuesto del 5% que no se pagará cuando los dólares se dejen en bancos argentinos.

Qué pasará con los impuestos para los exportadores

6. Derechos de exportación:

Se aplica 15% de retenciones a todas las mercaderías exportadas que hoy no están gravadas con derechos de exportación.

Se eleva al 15% todas las retenciones de mercaderías que hoy paguen una alícuota menor a esa tasa.

Se mantienen todas las retenciones superiores a 15% hoy vigentes.

Se faculta al Poder Ejecutivo a reducir estas alícuotas hasta 7,5%, hasta diciembre de 2026.

Qué pasará con los cigarrillos, el ticket de compra y la venta de inmuebles

7. Impuesto interno a los cigarrillos

Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el IVA, un gravamen del 72%.

Si las empresas informan precios bajos, el impuesto deberá aplicarse por los precios que determinará un sondeo del Ministerio de Salud. Se consideran inadecuados cuando sean 20% más bajos que los que marca el Gobierno.

8. Transparencia fiscal

Los comerciantes deberán discriminar el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales en el ticket. Esto va a llegar al supermercado, pero no al pequeño comercio, ya que las pymes están exceptuadas.

9. Derogación de otros impuestos

En esta primera etapa, sólo se deroga el impuesto a la transmisión de inmuebles del 15 por mil.