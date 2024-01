Con la Ley ómnibus, suben las retenciones: el Congreso prepara el lápiz rojo contra esta modificación

Diputados y senadores del oficialismo y de los aliados del Gobierno adelantan que no aprobarán retenciones al vino y otras producciones regionales

El plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación de la Cámara de Diputados tratan este jueves el capítulo impositivo del proyecto de Ley ómnibus del presidente Javier Milei, con la presencia de funcionarios, y el oficialismo se encontrará contra la oposición cerrada de muchas provincias a la suba de derechos de exportación de productos regionales.

Incluso desde sectores más fuertemente comprometidos con el Gobierno de Milei y con la aprobación de la Ley ómnibus, un importe diputado dijo a iProfesional que "por 2,50 de aumento de las retenciones se pierden actividades económicas en las provincias y votos en el Congreso".

El resto del capítulo impositivo tendría los votos, más allá de que el radicalismo pedirá que "se incluya un beneficio para buenos cumplidores en el blanqueo de dólares", según comentó el diputado Lisandro Nieri (UCR), quien agregó que "no podemos dejar siempre como un tonto al que paga los impuestos en tiempo y forma".

Qué modifica la Ley ómnibus respecto de las retenciones

El Gobierno calcula que la aprobación para una suba de las retenciones al campo y la industria le podría reportar u$s1.000 millones más de recaudación.

Según el artículo 200 del proyecto de Ley ómnibus, los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, lo que afectará a todas las producciones industriales, agroindustrias y producción agropecuaria, alcanzando productos de economías regionales que en muchos casos bajaron a 0% en septiembre pasado por una decisión del exministro de Economía, Sergio Massa.

Sin embargo, una planilla de Excel que preparó el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con la afectación del proyecto de Milei sobre 35.000 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, y a la que tuvo acceso iProfesional, subas, bajas y mantenimiento en 0% de los DEX para distintos productos.

Las provincias rechazan los derechos de exportaciones a sus producciones

Punto por punto, qué se modifica y qué provincias protestan

En concreto las retenciones quedan como sigue:

1. Harina y aceite de soja: hoy están alcanzados con 31% se incrementan al 33%, quedando igual que el poroto. Esto afecta a la agroindustria de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

2. Se incrementan a 8% los DEX para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola, y al aceite y la esencia del limón. Estos productos estaban en 0% desde septiembre y antes tributaban 4,5%.

Al respecto, el diputado Nieri remarcó que "las retenciones a las producciones regionales no se pueden aprobar, porque en casos como el del vino, se pone en riesgo la misma existencia de las empresas y los puestos de trabajo; Argentina compite en los mercados externos con Chile, que no paga DEX y también logra que no le cobren aranceles otros países".

3. Se mantienen sin modificación los DEX actualmente vigentes para los hidrocarburos (8%) y la minería, aunque el proyecto pide autorización legislativa para que el Gobierno pueda subirlas si se ve conveniente.

4. Se mantiene en un 0% la alícuota de DEX para todas las mercaderías correspondientes a los siguientes complejos exportadores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.

5. En tanto bajan las retenciones, según la planilla de Espert, las papas (de 4% a 0%).

6. También bajan las retenciones de carbón y similares (16% a 2,5%); algunos insumos industriales como minerales o productos químicos (de 4% a 2,5%) y con la misma baja¨se benefician muchos medicamentos, mientras se mantienen en 4% las vacunas y suben a 15% el resto de los productos industriales.

Qué producciones son las más afectadas

La exportación de carne es una de las producciones con suba de retenciones

Entonces, las subas de alícuotas afectan especialmente a la industria automotriz; las economías regionales de carnes bovinas (hoy 9%), madera, maní, vino, y productos del complejo agroindustrial, y las distintas cadenas del agro vienen insistiendo ante sus gobernadores para que pidan la inclusión de más productos exentos en el proyecto.

Hay productos como el trigo, el maíz y la carne vacuna que tributan retenciones menores al 15%. El primero y el segundo pagan un 12% y el tercer sector un 9%. En tanto, el girasol está en el 7% y también subiría a 15%.

Esto es así porque el artículo 201 contempla el incremento al 15% "para todas aquellas mercaderías" que actualmente están gravadas con una alícuota inferior al 15%.

Cómo se reparten por regiones las producciones afectadas

Según las provincias productoras, las regiones económicas del país serían afectadas por los mayores DEX en la siguiente proporción, según una ponderación del ex titular de la Aduana Guillermo Michel con datos del INDEC:

Pampeana (77,9%): donde el agro se vería afectado den u$s3.194 millones.

Patagonia (9,6%) u$s393 millones.

Noroeste (NOA) (5,7%): u$s234 millones.

Cuyo (4,1%): u$s168 millones.

Noroeste (NEA) (1,4%): u$s58 millones.

Plataforma Continental (1,3%): u$s53 millones.

Qué declaró el agro sobre la suba de las retenciones

La producciones agropecuarias también ven incrementados los derechos de exportación

Conocido el proyecto de ley que impulsa una suba de las retenciones, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su "profunda preocupación y rechazo" al capítulo sobre el incremento de los derechos de exportación.

"El CAA reitera que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el gobierno. Si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, dicho objetivo no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros", afirmó.

Vinos: las reuniones con diputados y senadores con todos los bloques

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se reunió este miércoles en el hotel Savoy con legisladores nacionales de 8 provincias vitivinícolas para dialogar sobre el tratamiento de la ley ómnibus, y los alcances y el impacto negativo de la propuesta de aplicación de derechos de exportación al complejo vitivinícola.

Se trata del artículo 205, mediante el cual se propone fijar en un 8% la alícuota de derecho de exportación "para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón".

Del encuentro, participó el presidente de COVIAR, Mario González, entre otros ejecutivos, y un importante número de diputados, y sobre todo, de senadores que augura que, aunque el proyecto sea aprobado en la Cámara baja, se trabará en el Senado.

Entre los senadores, estuvieron en la reunión:

Juan Carlos Pagotto (LLA La Rioja).

Fernando Rejal (UP La Rioja).

Anabel Fernández Sagasti (UP Mendoza).

Mariana Juri (senadora Cambia Mendoza).

Oscar Parrilli (senador FdT Neuquén).

Celeste Giménez Navarro (senadora FdT San Juan).

Daniel Bensusán (PJ La Pampa).

Cristina López (PJ Tierra del Fuego).

Guillermo Andrada (UxP Catamarca).

José Mayans (senador FdT Formosa).

El senador Lisandro Nieri rechazó los derechos de exportación en 8% para el vino

Y, entre los diputados, concurrieron al encuentro con los empresarios del sector vitivinícola:

Lisandro Nieri y Pamela Verasay (UCR Mendoza).

Luis Picat (UCR Córdoba)

Adolfo Bermejo (UP Mendoza).

Pablo Cervi (UCR Neuquén).

Jorge Chica (UxP San Juan).

Walberto Allende (PJ San Juan).

Además, estuvieron presentes los senadores y ex gobernadores Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).

El diputado Nieri afirmó que "las retenciones para las producciones regionales no son aceptables, aunque en el resto de los puntos nadie puede dejar de reconocer que la ley es necesaria con urgencia", ejemplificó.

El senador oficialista Pagotto reconoció que "la presión tributaria que tiene el país es terrible y es uno de los problemas que debemos atacar por encima de todo. Argentina".

La senadora opositora Fernández Sagasti reafirmó por su parte el compromiso de trabajar intensamente y generar los consensos para que se modifique este artículo.

Por último, senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó: "creemos que también debemos trabajar sobre los derechos de importación".