En el Impuesto sobre los Bienes Personales, los inmuebles se actualizan con la inflación de diciembre a diciembre, pero el mínimo no imponible y la casa habitación, que alivian el impuesto a pagar, se calculan con el IPC de octubre a octubre. Como de octubre a diciembre de 2023 se disparó la inflación, esto perjudica al pequeño contribuyente que pagará el impuesto por un patrimonio bajo.

Cómo afecta la inflación al Impuesto sobre los Bienes Personales

Una reforma introducida por ley a fines de 2017 dispuso el valor de los inmuebles comprados antes de esa fecha para el Impuesto sobre los Bienes Personales, hasta que se armonicen las normas que regulan la forma de determinar la valuación fiscal de los inmuebles en las provincias, explica el consultor impositivo Hernán D’Agostino.

Esa norma determinó que el valor de los inmuebles para el Impuesto sobre los Bienes Personales no puede ser inferior a la valuación fiscal al 31 de diciembre de 2017 actualizado por la variación del IPC, siempre que el inmueble se haya adquirido con anterioridad a dicha fecha, indica.

Esa manera de valuar los inmuebles determinó que para el ejercicio 2022, la valuación fiscal del año 2017 se actualizara aplicando un coeficiente de 9,092. Es decir, que se multiplicó en 2022 la valuación fiscal del 2017 por 9,092, reconociendo la inflación desde diciembre de 2017 hasta diciembre 2022, calcula.

Pero, debido a la altísima inflación que hubo durante el año pasado, para el ejercicio 2023 la valuación fiscal del 2017 debe multiplicarse por un coeficiente de 28,3118, al tomar la suba del IPC acumulada desde diciembre 2017 hasta diciembre 2023, precisa.

La devaluación del Gobierno subió fuertemente el valor de los ahorros en dólares

Sumado a esto, la fuerte devaluación de la moneda impulsada por la actual administración hace que los dólares en el colchón, que el año pasado se valuaron a $176,96 por dólar, este año se valuarán aproximadamente a $789 por dólar (tipo de cambio comprador), afirma.

Todo esto determina que, para el mismo patrimonio del año anterior, el valor total en pesos aumentará significativamente, remata.

Cómo influyen las actualizaciones en el impuesto a pagar

Pero el mínimo no imponible y el valor de la casa habitación no computable fueron ajustados, de acuerdo a lo prescripto por la ley, por la variación del IPC desde octubre de 2022 a octubre de 2023, dejando de lado los meses de mayor inflación, remarca D’Agostino.

Por lo tanto, esos dos valores solamente fueron ajustados multiplicando por un coeficiente de 2,427. Si tomamos la variación del IPC desde diciembre de 2022 a diciembre de 2023, el coeficiente de ajuste es 3,114, superior casi en un 30%, sostiene.

De la combinación de estos factores surge que, si tenemos el mismo patrimonio que en 2022, por el ejercicio 2023 pagaremos mucho más Impuesto sobre los Bienes Personales, ya que las valuaciones aumentan mucho más que los montos no imponibles, concluye.

Esto también hace que muchos contribuyentes pequeños que no superaban el monto no imponible en el ejercicio 2022, para el ejercicio 2023, tengan que pagar el impuesto si no se corrigen estas distorsiones.

Muchos pequeños contribuyentes pagarán Bienes Personales por la inflación

Qué pasa con un pequeño contribuyente de Bienes Personales

Un contribuyente que tenga un pequeño departamento y un ahorro en dólares, en un caso real que analiza D’Agostino, tiene la siguiente situación en el Impuesto sobre los Bienes Personales:

Departamento de 2 ambientes en Palermo y ahorro.

Valor del inmueble gravado en 2022 $7.619.422,58

en 2022 $7.619.422,58 Más USD5.000 a $176,96 = $884.800

= $884.800 Total $8.504.222,58

$8.504.222,58 Al sumar bienes del hogar, ese total queda en $8.929.433

El monto no imponible en 2022 era de $11.282.141, por lo que no pagó impuesto.

¿Cómo quedan los valores en 2023?

Valor del inmueble: $23.726.473

$23.726.473 Dólares: USD5.000, que son aproximadamente $3.940.000

USD5.000, que son aproximadamente $3.940.000 Bienes del hogar : $1.383.172

: $1.383.172 Total: $29.049.645

$29.049.645 Mínimo no imponible : $27.377.408

: $27.377.408 Gravado: $1.672.237

D’Agostino señala que este monto no es mucho Impuesto sobre los Bienes Personales a pagar, pero el caso es el de un contribuyente muy pequeño, que no debería estar entre los alcanzados por el impuesto, sino la actualización de los inmuebles no fuera superior a la del mínimo no imponible y la casa habitación.