Ex asesor de Milei lo cuestionó por la suba "transitoria" de impuestos: "Me parece que el transitorio va a ser él"

El economista Carlos Rodríguez, ex asesor de Javier Milei, cuestionó duramente al Presidente por querer reinstaurar algunos impuestos de manera "transitoria", por entender que esa decisión contradice sus propuestas de campaña.

"Bienes Personales transitorio, Ganancias transitorio, Impuesto Pais transitorio, Retenciones transitorio. A este paso me parece que el transitorio va a ser Javier Milei", sostuvo el ex viceministro de Economía. Y agregó, en su cuenta de la red social X: "me olvide del cepo transitorio".

El Gobierno nacional anticipó que volverá a enviar al Congreso el proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias, en el marco de las negociaciones con las provincias.

El posteo de Rodríguez generó revuelo en esa red social, y el economista insistió: "yo solo aviso. El que avisa no traiciona".

El ex funcionario de Carlos Menem, que llegó a asesorar a Milei antes de que éste asumiera la Presidencia, criticó varias veces al jefe de Estado desde que dejó de colaborar con él.

Recientemente, al cobrar su haber previsional, dijo también en X: "me parece que me están licuando la jubilación". "Acabo de cobrar mi jubilación de febrero. Es el mismo monto que el de enero y que el de diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación.Con razón dicen que tienen superávit fiscal", señaló.

En ese sentido, se preguntó: "¿es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?.