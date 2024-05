Caputo adelantó que Argentina volvió a tener superávit financiero en abril

Luis Caputo adelantó que abril cerró con superávit financiero. Tal como ocurrió en los tres primeros meses del año, el ministro de Economía argentino ratificó este miércoles que las cuentas públicas volvieron a ser superavitarias durante el último mes, resultado que refuerza el compromiso del gobierno de Javier Milei de hacer del equilibrio fiscal su principal ancla para encarrilar el rumbo económico.

La confirmación de Caputo llegó apenas horas después de que el propio Milei subrayara el compromiso fiscal de su gobierno ante empresarios. "No voy a entregar el resultado fiscal", había asegurado al mediodía del miércoles el jefe de Estado argentino al participar de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Si bien no brindó mayores precisiones respecto del resultado, Caputo aseguró que "abril ya viene con equilibrio fiscal, con algo de superávit financiero". En diálogo con La Nación+, el titular del Palacio de Hacienda también celebró el dato de inflación de abril ya que, a su juicio, confirma que el oficialismo está "por el rumbo correcto", reveló que todavía no se iniciaron las conversaciones para un nuevo programa con el FMI y aseguró: "Todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo".

Superávit, inflación, FMI y cepo: las principales definiciones de Caputo

Si bien el oficialismo viene celebrando cada mes en el que alcanza el superávit, Caputo dejó entrever que el proceso de consolidación fiscal todavía no está garantizado. "Para poder bajar impuestos necesitamos tener superávit consolidado", expresó en la mencionada entrevista. Y al respecto, recordó que "el impuesto PAIS es transitorio".

En esa línea, agregó: "El mensaje para los empresarios es ‘inviertan’; si invierten, vamos a tener superávit; si tenemos superávit, vamos a bajar impuestos; se va a recuperar la economía; se va a recuperar el salario real".

Por otra parte, el titular de la cartera de Hacienda celebró el dato de inflación de abril (se desaceleró a un dígito por primera vez desde octubre) ya que "veníamos de una hiperinflación casi garantizada". Pero sobre la dinámica de precios agregó: "Hay algunos empresarios que entendieron que la situación cambió de manera fundamental, entonces han bajado precios. En cambio, otros empresarios con el ADN argentino de que las cosas siempre salen mal, todavía están esperando. Entonces hay mucha divergencia de precios".

Respecto de ese segundo grupo de empresarios, Caputo expresó que "si fijaran sus precios a la realidad de hoy y no a las expectativas de diciembre, la economía se recuperaría mucho más rápido".

Aun así, destacó que "pasamos de una situación de hiperinflación a créditos hipotecarios a 20 y 30 años en cinco meses". Y en ese sentido, sumó: "Lo importante de bajar la inflación es para que se empiece a reactivar el crédito. Sin crédito un país no funciona".

En otro pasaje destacado de la entrevista televisiva brindada este miércoles, el ministro de Economía argentino dijo que "para crecer tenemos que salir del cepo", y por ello manifestó que "todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo".

No obstante, reveló que el Gobierno no inició todavía las conversaciones para el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. "Vamos a empezar recién ahora a conversar". Y al respecto, agregó: "No hemos hablado con absolutamente nadie del sector privado para conseguir plata. No hemos buscado financiamiento".

Por último, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a los proyectos de reformas del oficialismo que se están debatiendo en el Senado. "Si pasara la Ley Bases ayudaría mucho también. Yo soy optimista, la recuperación está muy cerca", dijo.