CAME advierte que la eliminación de aportes no aumentará los salarios

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado en relación con el decreto publicado recientemente que hace referencia a las contribuciones patronales en el sector comercial. En el documento, la entidad realizó una serie de precisiones sobre la normativa y su impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país. En primer término, la entidad destacó que los aportes mencionados continúan vigentes.

Asimismo, CAME aclaró que, al no tratarse de un aporte personal, los trabajadores no verán afectado su salario por la contribución en cuestión. La organización gremial empresaria enfatizó que la eliminación de la obligatoriedad de la contribución en el caso del sector comercio no repercutirá en un aumento del salario de bolsillo de los empleados, dado que el esquema de financiamiento se sostiene exclusivamente a través de contribuciones patronales.

Desde su fundación en 1956, CAME ha trabajado en la defensa de los intereses de las pymes y de los sectores productivos a nivel nacional. La organización subrayó que su accionar se caracteriza por un enfoque apartidario, con el objetivo de representar a las pequeñas y medianas empresas en distintos ámbitos de discusión y políticas públicas. En su comunicado, la entidad destacó que impulsa la modernización del sector pyme, promoviendo su crecimiento y brindando herramientas para su fortalecimiento. En este sentido, CAME señaló la importancia de fomentar un ecosistema productivo que permita a las empresas desarrollarse tanto en el plano nacional como en el internacional.

Según la confederación, las pymes constituyen el 99% de las empresas en Argentina y generan empleo para más de cuatro millones de personas. En este marco, la entidad sostuvo que su rol es articular y canalizar las demandas del sector ante normativas que puedan afectar su funcionamiento o cuando determinadas decisiones políticas relegan a las pymes a un segundo plano.

En cuanto a la función del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), CAME destacó que los recursos de este organismo posibilitan una amplia actividad formativa y resultan fundamentales para la representación del sector pyme. En este sentido, la entidad subrayó que la capacitación y la profesionalización de las empresas de menor escala son factores clave para su competitividad y sustentabilidad en el tiempo.

Finalmente, CAME reafirmó su compromiso de continuar trabajando en la formación y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Argentina, promoviendo iniciativas que contribuyan a su fortalecimiento y modernización dentro del mercado nacional e internacional.

Las empresas pagarán menos aportes patronales y bajará el costo laboral, a partir de un sorpresivo decreto que estableció que las cámaras que intervienen en la negociación con los sindicatos no pueden cobrar aportes y contribuciones obligatorios a las compañías que no estén afiliadas, ni fijarlos en los convenios colectivos.

Cuál es el cambio en las normas sobre las cámaras

El Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afecta a los empleadores de todos los sectores que no estén afiliados a una cámara empresaria, y que ya no deberán hacer un aporte obligatorio a la misma.

Esta norma beneficia especialmente a los comercios e industrias pymes, las que se verán relevadas de un costo laboral que puede ir de 0,5% a 1% del salario de sus empleados.

Antes de este cambio en la interpretación de la regulación vigente, las cámaras empresariales aplicaban una "interpretación exagerada" de la ley sobre que regula los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), para establecer el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades.

Sobre esa base de interpretación legal, existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a esas entidades.

El Decreto niega que estas cláusulas convencionales no tienen fundamento normativo, por lo que no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras o grupo de empleadores a las compañías no asociadas ni agrupadas en ellas.

Además, el Gobierno advirtió que no homologará paritarias en las que se obligue a las compañías a realizar estos aportes o contribuciones, dado que considera que hasta ahora se interpretaba de manera forzada la ley que regula los convenios colectivos.

Qué polémica existe sobre los aportes compulsivos

El cobro compulsivo de contribuciones a empresas por parte de las cámaras de la actividad a través de los convenios colectivos suscitó diversas disputas en sectores económicos.

En el sector mercantil, la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recaudan las contribuciones que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir, unos $ 5.000 mensuales, dado que la actividad engloba alrededor de 1,2 millones de empleados.

Además, la eliminación del pago obligatorio de aportes y contribuciones fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), entre otras.

En el caso Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que también exige un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la cámara, incluso hubo presentaciones judiciales. La contribución de las empresas equivale a 1% de la masa salarial. El sector aglutina alrededor de 250.000 trabajadores, lo que implicaría para la entidad una recaudación mensual de $ 2.500 millones.

Con el Decreto, las empresas que deseen seguir aportando a sus respectivas cámaras en forma voluntaria, podrán hacerlo, pero las que opten por no adherir a esas entidades ya no podrán ser obligadas.