El próximo domingo 23 de marzo finalizará la moratoria previsional, y el Gobierno ya confirmó en reiteradas ocasiones que no habrá prórroga.

Jubilaciones: qué hacer y no alcanzan los años de aportes

Por lo tanto, aquellas personas que ya tienen la edad para jubilarse (60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el de los hombres) o que la cumplirán antes del 23 de marzo, pero no alcanzan los 30 años de aportes requeridos y desean acceder a la jubilación, disponen de un plazo de 5 días hábiles para solicitar un turno de manera presencial, o de 7 días si optan por la modalidad virtual.

Para gestionar el turno en línea, ANSES habilitó la plataforma de Atención Virtual (AV), destinada a quienes ya cumplen con la edad jubilatoria. "Este canal de atención permitirá a la ciudadanía gestionar dicho trámite cuando no le sea posible la obtención de un turno, lo que le permitirá mantener el derecho según fecha de alta de Atención Virtual".

En este sentido, el organismo especifica el procedimiento a seguir: "1. El titular ingresa a la plataforma de Atención Virtual, donde el sistema valida su elegibilidad para iniciar el trámite virtual. 2. Posteriormente, el titular completa los formularios correspondientes y adjunta la documentación requerida por el sistema", según señala el comunicado DPAyT N° 01/25 del 6 de marzo.

Para utilizar este servicio, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

-Residir en Argentina.

-Haber alcanzado la edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria.

-No haber iniciado ni completado un trámite jubilatorio.

-No estar percibiendo actualmente una jubilación.

-Contar con un rechazo de turno en el Plan de Pago de Deuda Previsional para quienes ya tienen la edad requerida.

-No tener asignado un turno para ninguna prestación previsional.

Desde ANSES señalaron que "si no hay turno cuando se realiza el trámite virtual, el sistema deriva a la persona a una segunda atención virtual para asegurar el derecho a la moratoria y luego se le informa la fecha del turno".

Sin moratoria, más del 50% de las personas no podrán acceder a una jubilación contributiva este año

Por otro lado, un informe de la Seguridad Social, titulado "Densidad de aportes al Sistema Previsional administrado por la ANSES, 1994-2024", advierte que, en ausencia de la moratoria previsional, este año el 50% de los hombres que cumplen 65 años y el 69% de las mujeres que alcanzan los 60 años no podrían acceder a una jubilación contributiva. Esto representa un total de 243.000 personas, distribuidas en 150.000 mujeres y 93.000 varones.

Sin embargo, dado que la moratoria también permite que mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 accedan a la jubilación sin haber completado los 30 años de aportes, se estima que la cantidad de beneficiarios podría duplicarse.

Estos datos provienen del análisis de los períodos de aportes registrados en el SIPA-ANSeS desde 1994, basado en la "historia laboral" de los trabajadores en relación de dependencia (sector público y privado, incluyendo cajas provinciales transferidas), empleados de casas particulares, autónomos y monotributistas, tanto del régimen general como del monotributo social.

El informe también aclara que, "eventualmente", quienes no cumplan con los 30 años de aportes requeridos podrían acceder a algún tipo de cobertura previsional alternativa, como una pensión no contributiva (PNC, equivalente al 70% del haber mínimo) o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM, que representa el 80% del haber mínimo), a partir de los 65 años para ambos sexos. No obstante, la PUAM no otorga derecho a la pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente.

En el caso de las mujeres, esto implicaría que deberían esperar hasta los 65 años para poder cobrar el 80% del haber mínimo, en lugar de acceder a la jubilación a los 60 años.

El informe también destaca que la PUAM solo está disponible para quienes cumplen con determinados requisitos socioeconómicos y patrimoniales, ya que se otorga en función de la situación de vulnerabilidad social, sin considerar los años de aportes realizados.

En marzo, el haber mínimo jubilatorio asciende a $279.121,71, con un bono adicional de hasta $70.000, cifra que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, lo que da un total de $349.121.

Por su parte, el monto de la PUAM es de $293.297,37, compuesto por $223.297,37 más el bono de $70.000. En cuanto a las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el monto es de $265.385,20 ($195.385,20 más el bono de $70.000).