Últimos días para adherirse a la moratoria previsional: qué pasará luego con quienes no tengan 30 años de aportes

Finaliza el plazo para acceder al plan de pagos que permite jubilarse sin los años legales. Qué sucederá con quienes no alcancen a adherirse

El 23 de marzo vence el plazo para adherirse a la moratoria previsional, el régimen que permite a hombres y mujeres regularizar aportes previsionales para completar los 30 años requeridos para acceder a la jubilación. Quienes no inicien el trámite antes de esa fecha perderán la posibilidad de utilizar este mecanismo.

Una vez finalizado el plazo, solo quedará la opción de hacer un pago único para regularizar los aportes y así poder jubilarse. Según explicó la abogada previsionalista Andrea Falcone, los montos para completar los años faltantes son los siguientes:

5 años: $1.635.720

10 años: $3.271.440

15 años: $4.907.160

20 años: $6.542.880

25 años: $8.178.600

Para quienes no puedan acceder a estos montos, la única alternativa será solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima, actualmente en $279.121,71. Con el bono de $70.000 otorgado por el Gobierno, el monto total alcanza los $349.121,71.

Moratoria previsional de ANSES: plazos y condiciones

Los interesados en acceder a la moratoria previsional deben solicitar un turno en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) antes del 23 de marzo. En caso de obtener una cita para una fecha posterior, el trámite será válido, ya que lo que cuenta es la fecha de solicitud.

Según explicó la tributarista Falcone, quienes cumplan la edad jubilatoria antes del vencimiento de la moratoria y necesiten regularizar años de aportes deben solicitar turno dentro del plazo. Aunque la cita se otorgue para mayo, se respetará la vigencia del régimen.

Funcionamiento de la moratoria previsional

La moratoria previsional es un sistema que permite completar años de aportes mediante un plan de pagos descontado mensualmente de los haberes jubilatorios. Ha sido un recurso utilizado por miles de personas, en especial mujeres, quienes han enfrentado mayores dificultades para completar los 30 años de aportes por interrupciones laborales relacionadas con tareas de cuidado.

Datos de Anses indican que 8 de cada 10 personas que acceden a una jubilación lo hacen a través de la moratoria. No obstante, desde el Gobierno han señalado que este esquema no es sostenible para el sistema previsional, por lo que se decidió su finalización.

Actualmente, la moratoria permite regularizar aportes hasta diciembre de 2008 y está destinada a:

Mujeres de entre 60 y 64 años.

Hombres de entre 65 y 74 años.

Personas con ingresos dentro de los límites establecidos por la evaluación socioeconómica de Anses.

Procedimiento para adherirse a la moratoria previsional de ANSES

Los interesados deben seguir una serie de pasos para completar el trámite antes del vencimiento:

Solicitar un turno en Anses A través del sitio web oficial: www.anses.gob.ar.

Llamando al 130, la línea de atención gratuita.

En algunos casos, se permite el trámite virtual si el sistema rechaza la atención presencial. Presentarse en la oficina de Anses Con DNI original y constancia de CUIL.

Un asesor verificará los aportes y calculará los años faltantes. Evaluación socioeconómica Se analizan ingresos declarados, consumos con tarjetas de crédito y movimientos bancarios.

Se verifican bienes registrados a nombre del solicitante. Firma del plan de pagos En caso de aprobación, el beneficiario firma un acuerdo para descontar el monto correspondiente de sus haberes. Inicio del cobro de la jubilación Una vez completado el trámite, Anses aprueba la jubilación y se inicia el pago mensual.

Opciones para quienes no accedan a la moratoria

Las personas que no completen el trámite antes del 23 de marzo y no alcancen los 30 años de aportes requeridos no podrán acceder a la jubilación mediante este mecanismo. En este caso, las alternativas disponibles son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) Disponible para mayores de 65 años sin requisitos de aportes.

Representa el 80% de la jubilación mínima.

No permite cobrar pensión por viudez.

Se pierde en caso de residencia en el exterior.

Requiere demostrar vulnerabilidad económica. Esperar nuevas medidas del Gobierno No hay anuncios sobre una nueva moratoria o esquema de regularización.

En el pasado se han implementado distintos planes de regularización previsional.

El abogado previsional Adrián Tróccoli señaló que la PUAM es una prestación asistencial, no contributiva, por lo que no comparte las mismas características que una jubilación ordinaria. Según explicó, el 80% de los jubilados actuales acceden a sus haberes a través de una moratoria, lo que pone en evidencia la dependencia de este mecanismo dentro del sistema previsional.

Por su parte, Falcone sostuvo que una alternativa viable sería la creación de un régimen de jubilación parcial. Esto permitiría a quienes no alcanzan los 30 años de aportes acceder a una jubilación proporcional en lugar de quedar limitados a la PUAM. La abogada señaló que este esquema estuvo incluido en la Ley de Bases, pero fue eliminado en el proceso legislativo.

El fin de la moratoria previsional marcará un cambio en las condiciones de acceso a la jubilación en Argentina. A partir del 23 de marzo, quienes no cumplan con los aportes requeridos enfrentarán un panorama en el que las opciones serán limitadas, con la PUAM como única alternativa inmediata y la incertidumbre sobre futuras medidas que puedan flexibilizar el acceso al sistema previsional.