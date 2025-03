El economista Fausto Spotorno lanzó su candidatura a presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño que se llevarán adelante en junio próximo.

A través de un video en la red social X, Spotorno, candidato de la Lista Azul denuncia que el Consejo porteño "se está convirtiendo en otra caja de la política".

Además, el economista agrega que el organismo -de seguir así- va camino a convertirse "en otro antro de la casta".

Asimismo, en la red X, Spotorno señala que hay mucho trabajo por hacer por las profesiones y que en los próximos días dará a conocer el equipo de profesionales que lo acompañará.

El acuerdo con el FMI bajo la lupa de Spotorno

En diálogo con CNN Spotorno señaló que, si el FMI presta los 20.000 millones de dólares que menciona Bloomberg, sería "una muy buena noticia" para la Argentina.

"Esto nos ayuda para suplir las letras intransferibles y nos da volumen en las reservas", aseguró. Sin embargo, advirtió que aún es necesario conocer la letra fina del acuerdo para determinar qué condiciones incluye.

Respecto a la inflación, Spotorno sostuvo: "La inflación todavía va a bajar, pero además del problema inflacionario, tenemos otro problema que es el de los precios relativos".

Según Spotorno, este desajuste en los precios relativos está dificultando la reducción de la inflación, ya que la recuperación del salario real impacta en ciertos sectores.

"El ministro de Economía dice que se está recuperando el salario real, lo cual es cierto, pero eso hace que para los servicios sea mucho más difícil bajar los precios", aseguró.

Asimismo, destacó que otro de los desafíos pendientes es el ajuste en las tarifas.

En relación con el nivel del dólar y las reservas, Spotorno señaló que su mayor preocupación es la salida del cepo cambiario. "Para mí, esta es la clave. Después, que el mercado determine dónde tiene que estar el dólar, me parece correcto", manifestó.

En cuanto a las reservas, explicó que estas funcionan como un seguro para la economía y no existe una cifra exacta que determine cuándo se puede levantar el cepo. "No hay una cifra de reservas que te ayude a salir del cepo. La pregunta no es cuántos dólares se necesitan, sino entender las reservas como un seguro", indicó.