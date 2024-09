El economista Fausto Spotorno, ex asesor del presidente Javier Milei, no lo duda: cree que el Gobierno tiene una "gran oportunidad" de salir del cepo antes de fin de año. Le pone fecha: diciembre.

Spotorno, en diálogo con iProfesional, es de los que piensan que Milei-Caputo no debe desaprovechar el actual contexto, con una baja notoria de la brecha cambiaria. "En abril y mayo se desaprovechó esa oportunidad. La brecha estaba baja y no salieron. Ahora hay una nueva chance y no deberían dejarla pasar", sugiere.

El economista jefe de la consultora OF&A asegura que el dólar no debería saltar más allá de lo que hoy en día valen los dólares financieros, por debajo de los $1.300. Y que en ese caso, el shock inflacionario, por el esperado pass through, sería tolerable.

Para ese momento restan 90 días. ¿Se dará?

Señal de confianza

El flujo de divisas del blanqueo ayudan a mejorar la perfomance en el mercado cambiario. Sin dudas. Desde que se puso en marcha la operatoria, a mediados del mes pasado, los depósitos en dólares ya crecieron en u$s3.300 millones.

Esa tendencia se aceleró en las últimas jornadas, y la afluencia de dólares a los bancos ya superó los u$s300 millones diarios.

"La importancia de esto es que, si el mercado teme por la disponibilidad de dólares, quizás no deba temer tanto. Es decir, tener ese dinero es mejor que no tenerlo, pero no hay un cambio macro. Sí es cierto que un blanqueo bueno (digamos más de 20,000 millones) implica una señal de confianza y algo de recaudación además de mucha liquidez", concluyó el economista Miguel Kiguel en su último reporte a clientes.

La pregunta entre consultoras y operadores del mercado, en todo caso, apunta a los dólares que puedan ingresar a la Argentina en los próximos meses, una vez que se acabe el fenómeno (puntual) del blanqueo.

El Gobierno pone el ojo en el RIGI, el sistema que entró en vigencia y que fue diseñado para inversiones superiores a los u$s200 millones en proyectos de la economía real.

Cepo al dólar: ¿cuando se levanta?

En el mencionado informe de la consultora EconViews, Kiguel es de los que analizan la mejor momento para levantar las restricciones cambiarias:

"El gran tema que queda para este año (o principios del próximo) es trabajar en el levantamiento del cepo. El gobierno parece haber transpirado la idea de que se va a sacar luego de las elecciones de medio término. No nos parece buena idea porque el cepo y su levantamiento generan incertidumbre además de todos los problemas del cepo (atraso cambiario, falta de confianza, dificultad de recuperar reservas). Sin embargo, muchas veces tenemos la sensación de que el gobierno entiende perfectamente bien el tema y simplemente está buscando el momento preciso incluyendo un efecto sorpresa".