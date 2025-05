Si bien parece un trámite sencillo, al realizar transferencias bancarias o entre billeteras virtuales se cometen errores que encienden las alarmas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y disparan utomáticamente un proceso de investigación sobre el contribuyente. Estos errores tienen que ver con el mecanismo y los pasos implementados para realizar la transferencia y los montos involucrados en la operación.

Por lo tanto, vale tener presente los parámetros y valores a respetar para no quedar en el radar del organismo de recaudación al realizar una transferencia en junio 2025.

Inclusive, hasta transferencias legítimas pueden derivar en pedidos de aclaración, controles de documentación e informes referentes a actividades sospechosas.

Cuáles son los errores que hay que evitar al transferir dinero en junio 2025

Se deben responder los requerimientos de bancos y billeteras virtuales : si una entidad financiera solicita documentación para justificar un ingreso, es clave presentar los comprobantes solicitados dentro del plazo indicado. No hacerlo puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

: si una entidad financiera solicita documentación para justificar un ingreso, es clave presentar los comprobantes solicitados dentro del plazo indicado. No hacerlo puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Tener respaldo sobre el origen del dinero : aunque se trate de transferencias entre cuentas propias, es recomendable conservar documentos que acrediten la procedencia de los fondos. Si los ingresos no están correctamente declarados, tanto ARCA como las instituciones financieras pueden exigir aclaraciones y justificación de los fondos transferidos.

: aunque se trate de transferencias entre cuentas propias, es recomendable conservar documentos que acrediten la procedencia de los fondos. Si los ingresos no están correctamente declarados, tanto ARCA como las instituciones financieras pueden exigir aclaraciones y justificación de los fondos transferidos. No exceder los montos sin justificación : transferencias por valores elevados sin respaldo podrían disparar investigaciones. En junio 2025, los movimientos por debajo de $600.000 en general no presentan inconvenientes , ya que están por debajo del umbral de fiscalización genérico.

: transferencias por valores elevados sin respaldo podrían disparar investigaciones. En junio 2025, , ya que están por debajo del umbral de fiscalización genérico. Evitar operaciones de gran volumen sin respaldo: transacciones que superen los $600.000 o mantener un saldo mensual igual o superior a $1.000.000 pueden quedar bajo el análisis de los inspectores de ARCA. Además, las operaciones desde billeteras virtuales que excedan los $2.000.000 también están sujetas a seguimiento por parte del fisco nacional.

Qué documentación pide ARCA en junio de 2025 al investigar una transferencia

Si ARCA decide iniciar una investigación o revisión de una transferencia, es posible que solicite alguno de los siguientes respaldos:

Facturas de compra o venta de bienes.

Documentación que acredite operaciones financieras, como ventas de acciones o participaciones en empresas.

Recibos de sueldo, comprobantes de jubilaciones o pensiones.

Facturación emitida recientemente por monotributistas o autónomos.

Constancia de inscripción al monotributo.

Certificación de fondos firmada por un contador público matriculado

ARCA: valores límites informativos para entidades financieras en junio 2025

De acuerdo a la normativa vigente establecida por el fisco nacional ARCA ex AFIP, los bancos deben reportar ante cualquier ingreso mensual que supere el millón de pesos en una cuenta bancaria, así como también saldos iguales o superiores a ese monto al cierre del período. Asimismo, los consumos efectuados con tarjetas de débito u otros medios que, en conjunto, superen los $600.000 mensuales serán alcanzados por el régimen de información vigente.

Respecto a las billeteras virtuales, el límite para que una operación sea reportada asciende a $2.000.000 por transferencia individual. En relación a estos casos, la billetera virtual deberá identificar al emisor y receptor de la operación, detallando los datos de ambas cuentas, incluidos los números de cuenta virtual uniforme (CVU) o identificadores equivalentes.

La disposición vigente de ARCA, la ex AFIP, no distingue si las operaciones son entre cuentas propias o hacia terceros. En todos los casos, el monto es el único criterio de activación del mecanismo de reporte. Por lo tanto, una transferencia entre dos cuentas del mismo titular podría ser informada ante ARCA, la ex AFIP, si supera los valores establecidos en la normativa actual.

En tanto, la falta de documentación o de respuesta a las solicitudes por parte de ARCA, la ex AFIP, puede derivar en la imposición de medidas preventivas, como la suspensión temporal de la operatoria financiera del usuario. Además, la situación puede ser reportada a la UIF, que es la entidad encargada de investigar operaciones sospechosas de lavado de activos.