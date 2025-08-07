En los últimos meses, las compras en China se dispararon considerablemente, en especial en plataformas populares como Temu y Shein

Ante el aumento de las compras por Shein, muchos argentinos se cuestionan si deben completar una declaración jurada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que les llegue su pedido. El organismo en este punto es claro y detalla qué exige.

¿Es necesario completar una declaración jurada en ARCA para recibir compras de Shein?

Tomando como base la información oficial de ARCA, no es necesario completar una declaración jurada para las compras de Shein. En cambio, sí es necesario, por lo general, notificar la recepción del paquete.

No obstante, el organismo recaudador resalta algunas limitaciones:

No se pueden realizar más de cinco compras al año

No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie

El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío

La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a u$s3000 por envío

No puede tener fin comercial

Los productos de un valor mayor a los u$s400 deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística

Shein: en qué consiste su actividad

Según su página oficial, Shein es "un minorista online global de moda y estilo de vida comprometido con hacer que la belleza de la moda sea accesible a todo el mundo". Para sus productos, utiliza tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con su cadena de suministro. Es así que puede reducir el desperdicio de inventario y permitir la entrega de una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Actualmente, tiene llegada a clientes en más de 150 países.

La empresa fue fundada en 2012, en Nanjing, China, y desde entonces presentan un crecimiento grande, con casi 10.000 empleados en menos de una década. Su principal objetivo es ofrecer moda accesible para todos. Es así que ofrece una gran gama de productos para gustos varios.

Su modelo digital de negocios está basado en encontrar a sus clientes donde están más presentes: en celulares, online y en las redes sociales. Es así que se convirtió en una de las aplicaciones de compras más populares. Es importante aclarar que en los últimos años, más allá de su crecimiento, la empresa recibió denuncias por la calidad de sus productos y por las condiciones de trabajo de sus empleados, las cuales se cree que son precarizadas.

Cómo funciona Shein para hacer compras online

El funcionamiento de Shein para realizar compras online es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación

Agregar los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en "agregar a la cesta". Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer clic en "Comprueba mi talla"

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón "Revisar cesta" en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer clic en "Salir de forma segura ahora". De lo contrario, indicar "Seguir comprando"

Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción "Nueva/o", y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer clic en "Hacer pedido"

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón "Continuar" para completar la compra

Las compras cuentan con entre uno y tres días de procesamiento. Luego, se tiene que tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos. Con respecto a los costos de envío, en nuestro país, se cobra unos $35.000 por cualquier importe inferior a los $56.051. Cuando se supera ese monto, el costo pasa a ser gratuito.